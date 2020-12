Qrf : Qrf finalise l'achat des Archives d'État à Bruges

Qrf finalise l'achat des archives de l'Etat à Bruges

Un accord a été conclu entre Qrf et Leasinvest Real Estate Comm. VA pour reprendre des Archives d'État de Bruges par l'acquisition de 100% des parts de RAB Invest NV. Aujourd'hui, les parties ont signé un accord par lequel le transfert a été finalisé sur la base d'une valeur foncière brute de 20,64 millions d'euros.

Avec cette acquisition, Qrf franchira une première étape importante dans la diversification de son portefeuille immobilier vers un portefeuille plus équilibré avec un accent sur l'immobilier de qualité, axé sur le consommateur, dans les principales villes centrales de Belgique et des Pays-Bas.

Les revenus locatifs annuels s'élèvent à 1,4 MEUR (11,5% des loyers contractuels attendus à fin décembre 2020). Le bail durera jusqu'à la mi-2037 sans aucune option de résiliation anticipée.

À PROPOS DES ARCHIVES D'ÉTAT DE BRUGES

En 2012, les nouvelles archives de l'État à Bruges, avec un espace pour 29 kilomètres courants d'archives, ont été achevées. Le gouvernement fédéral, représenté par l'Agence des bâtiments, a choisi ce projet sur la base de l'archi-tecture originale et pertinente de Salens Architects.

Le complexe comprend 2 bâtiments, dont 1 nouvelle construction et 1 rénova-tion (anciennement utilisé par la Croix-Rouge), reliés par un pont piétonnier en cuivre au 1er étage. Outre les espaces publics de ± 2 215 m², dont une salle de lecture et un espace d'archives non public, nous trouvons également des bureaux (600 m²), un auditorium et des salles de réunion au rez-de-chaussée. Les archives de 2 900 m² sont principalement situées au 1er étage.

Attention aux prédictions

Pour plus d'informations:

William Vanmoerkerke Tom Schockaert CEO CFO william.vanmoerkerke@qrf.be tom.schockaert@qrf.be À propos de Qrf:

Qrf est une société immobilière réglementée publique belge (RREC ou BE-REIT) spéciali-sée dans le créneau de l'immobilier urbain en Belgique et aux Pays-Bas. Plus précisément, la société est active dans l'acquisition, le réaménagement et la location de biens immobiliers commerciaux en centre-ville. Au 30 septembre 2020, le portefeuille se compose de 37 sites pour une juste valeur totale de 216 MEUR. Qrf est coté sur Euronext Bruxelles (QRF: BB) depuis décembre 2013. Au 30 septembre 2020, la capitalisation boursière est de 69 MEUR.

