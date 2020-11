Qrf : Résultats pour le troisième trimestre 2020 0 04/11/2020 | 18:46 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Troisième trimestre 2020 COMMUNIQUÉ DE PRESSE INFORMATION RÉGLEMENTÉE EMBARGO 04/11/2020 - 17H45 Troisième trimestre 2020 L'impact du COVID-19 Au troisième trimestre, Qrf a conclu des accords définitifs avec les locataires restants qui n'avaient pas encore accepté la dérogation (conditionnelle) proposée au moment de la publication du premier semestre, un arrangement ayant été conclu aujourd'hui avec presque tous les locataires concernés (95%). 216,24 MEUR La Juste Valeur du portefeuille immobilier s'élève à 216,24 MEUR au 30 septembre 2020. La Juste Valeur a diminué de 14,1% par rapport à fin 2019. Les ventes réalisées (y compris la joint-venture en démarrage à Louvain) en 2020 contribuent à une baisse de 9,52% par rapport à fin 2019. La réévaluation à la baisse du portefeuille immobilier s'élève à 4,56% par rapport à fin 2019. 16,23 EUR IFRS NAV par action de 16,23 EUR en EPRA NAV par action de 16,51 EUR au 30 septembre 2020. 47,11% Taux d'endettement de 47,11% au 30 septembre 2020. 98,19% Taux d'occupation de 98,19% au 30 septembre 2020. 3,76 MEUR Au troisième trimestre, Qrf a réalisé les ventes précédemment annoncées d'un immeuble commercial à Hasselt (Koning Albertstraat 60, loué à Casa) et de la deuxième partie d'un site à Wilrijk (Boomsesteenweg 925, loué à Vandenborre) pour un produit total de 3,76 MEUR. 0,8 EUR Confirmation de la prévision de dividende brut de 0,8 EUR par action. Q r f C O M M U N I Q U É D E P R E S S E ◼ T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 0 2 1 Chiffres clés CHIFFRES CLÉS CONSOLIDÉS PORTEFEUILLE IMMOBILIER 30/09/2020 31/12/2019 Juste Valeur des immeubles de placement y compris les actifs détenus (KEUR) 216.239 251.654 en vue de la vente1 Superficie brute totale (m²) 68.234 84.054 Loyers annuels contractuels2 (KEUR) 12.950 14.253 Valeur Locative Estimée des biens vacants (KEUR) 376 840 Rendement locatif brut3 6,01% 5,66% Taux d'occupation4 98,19% 97,32% BILAN 30/09/2020 31/12/2019 Fonds propres (hors participations minoritaires) (KEUR) 116.063 128.032 Taux d'endettement (Loi SIR)5 47,11% 48,73% KERNCIJFERS PER AANDEEL 30/09/2020 31/12/2019 Nombre d'actions en circulation à la fin d'exercice 7.153.322 7.153.322 Cours de clôture de l'action en fin d'exercice 9,70 16,25 Capitalization de marché (KEUR) 69.387 116.241 Valeur de l'actif net IFRS par action6 (EUR) 16,23 17,90 Prime/décote par rapport à la Valeur de l'actif net IFRS (fin d'exercice) -40,23% -9,2% Valeur de l'actif net EPRA par action7 (EUR) 16,49 18,19 Prime/décote par rapport à la Valeur de l'actif net EPRA (fin d'exercice) -41,18% -10,7% 1 La Juste Valeur (Fair Value) des immeubles de placement = La valeur d'investissement déterminée par un expert immobilier indépendant, déduction faite des frais de mutation. La Juste Valeur correspond à la valeur comptable selon IFRS. Loyers annuels contractuels = Les loyers de base indexés tels que déterminés par convention dans les contrats de location avant déduction des gratuités ou autres avantages qui sont octroyés aux locataires. 3 Rendement locatif brut = (Loyers annuels contractuels) / (Juste Valeur des immeubles de placement). 4 Taux d'occupation = (Loyers annuels contractuels) / (Loyers annuels contractuels majorés de la Valeur Locative Estimée des biens vacants). Calculé suivant l'AR du 13 juillet 2014 en exécution de la Loi du 12 mai 2014 relative aux Sociétés immobilières réglementées.

6 La Valeur de l'actif net IFRS par action = Net Asset Value de l'actif net par action suivant IFRS.

7 La Valeur de l'actif net EPRA par action = Net Asset Value ou Valeur de l'actif net par action suivant les Best Practises Recommendations de EPRA. Q r f C O M M U N I Q U É D E P R E S S E ◼ T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 0 3 2 Rapport immobilier Au troisième trimestre, Qrf a continué à travailler à des solutions avec les locataires qui ont été touchés par les mesures gouvernementales obliga- toires à la suite du COVID-19 et pour lesquels aucun accord n'avait encore été conclu. À ce jour, Qrf a conclu un accord avec la quasi-totalité de ses locataires concernés sur une renonciation de la moitié du loyer dû pendant la période de fermeture obligatoire, ce qui est conforme aux meilleures pratiques du marché. L'impact sur le résultat 2020 est de 867 KEUR. De plus, Qrf a une exposition limitée aux faillites déjà annoncées dans le secteur de la vente au détail. Plus précisément, cela concerne un magasin de Wibra et d'Orchestra-Prémaman, tous deux situés dans le parc commercial de banlieue de Huy. Qrf a commencé la relocation. L'impact des deux faillites s'élève à 56 KEUR pour l'exercice 2020, soit 0,5% du total des revenus locatifs attendus pour 2020. L'impact actuel du COVID-19 s'élève donc à 923 KEUR, soit un impact de 0,13 EUR sur le résultat pour 2020. Comme indiqué dans la publication des résultats semestriels, pour la majorité des baux concernés (hors projets de développement), des conditions ­supplémentaires ont été fixées en ce qui concerne la renonciation à une partie des loyers dus. La renonciation est considérée comme une obligation de paiement différé qui ne devient définitive que lorsque le contrat de location commercial est en vigueur inchangé le premier jour de la période de trois ans suivante, et donc de facto la prochaine option d'annulation n'est pas exercée par le locataire. Au cours du troisième trimestre, une grande partie des arriérés de paiement du deuxième trimestre a été apurée et le recouvrement des loyers du troisième trimestre est conforme à la situation avant la pandémie de COVID-19. La Juste Valeur du portefeuille immobilier s'élève à 216,24 MEUR au 30 septembre 2020 (contre 251,65 MEUR au 31 décembre 2020), dont 89,2% est de portefeuille de base et 10,8% de portefeuille non central. Cette baisse de la juste valeur du portefeuille immobilier, d'un montant de 35,4 MEUR, depuis la fin de l'année dernière, résulte de : la vente de deux sites (Wilrijk et Hasselt) (-6,4 MEUR)

(-6,4 MEUR) la cession de Leuven Bondgenotenlaan 58 (-18,6 MEUR)

(-18,6 MEUR) une dépréciation du portefeuille immobilier 8 (-10,4 MEUR) 8 Hors dépréciation des coûts capitalisés sur le portefeuille immobilier (0,9 MEUR). Q r f C O M M U N I Q U É D E P R E S S E ◼ T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 0 4 3 4 En outre, Qrf détient une participation (30%) dans une joint-venture pour le réaménagement de Bondgenotenlaan 58, Louvain, d'une valeur de 5,46 MEUR. Les loyers contractuels annuels s'élèvent à 12,95 MEUR au 30 septembre 2020 (contre 14,25 MEUR au 31 décembre 2019) et le rendement locatif brut du portefeuille s'élève à 6,01%. Le taux d'occupation du portefeuille, hors projets de réaménagement, est de 98,19% au 30 septembre 2020 (contre 97,32% au 31 décembre 2019). Bilan Les capitaux propres (hors intérêts minoritaires) s'élèvent à 116,06 MEUR au 30 septembre 2020, soit une baisse de 9,35% par rapport au 31 décembre 2019 (128,03 MEUR). Le taux d'endettement passe de 48,73% au 31 décembre 2019 à 47,11% au 30 septembre 2020 et est une conséquence du fait que la réduction de la dette réalisée est supérieure à la dépréciation du portefeuille. La société dispose également de 64 MEUR de lignes de crédit confirmées non utilisées, dont 20 MEUR pour couvrir le programme actuel de papier commercial. Dans un environnement de marché difficile, Qrf a donc une marge d'investis- sement. L'intention est donc d'évaluer les opportunités d'investissement, pour autant qu'elles s'inscrivent dans la vision stratégique renouvelée et la perspective à long terme que l'entreprise applique. La NAV IFRS par action est de 16,23 EUR au 30 septembre 2020 (17,90 EUR au 31 décembre 2019) et la NAV EPRA par action est de 16,49 EUR (18,19 EUR au 31 décembre 2019). Rapports financiers - EPRA Gold award Qrf a reçu le EPRA Gold Award for Financial Reporting pour son rapport annuel 2019 pour la quatrième année consécutive. EPRA, l'Association européenne de l'immobilier public, est la voix du secteur immobilier coté européen (www. epra.com). Q r f C O M M U N I Q U É D E P R E S S E ◼ T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 0 5 5 Perspectives Les derniers mois ont été caractérisés par une reprise prudente des centres- villes, associée à un climat estival agréable (tardif). Nos locataires ont fait d'énormes efforts, financièrement, commercialement et humainement, pour offrir l'expérience la plus sûre et la plus agréable possible à leurs clients. Compte tenu de l'évolution actuelle de la pandémie et des mesures gouver- nementales prises et éventuellement à prendre, il reste incertain de faire des déclarations sur le résultat complet de l'EPRA pour 2020. Sur la base des résultats atteints au 30 septembre 2020 et des informations connues à ce jour, Qrf maintient la perspective d'une prévision de dividende brut de 0,80 EUR par action pour l'exercice 2020. Réserve à l'égard des énoncés prospectifs Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs auxquels sont liés des risques et incertitudes, parmi lesquels des déclarations au sujet des projets, objectifs, attentes et intentions de Qrf. La société attire l'atten- tion du lecteur sur le fait que ces énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus et sont subordonnés à d'importantes incertitudes de nature opérationnelle, économique et concurrentielle, sur lesquelles Qrf a peu de prise. Dans l'éventualité où un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétiseraient, ou encore si les postulats utilisés devaient s'avérer inexacts, les résultats ultimes pourraient s'écarter considérablement des résul- tats supposés, attendus, estimés ou extrapolés. Qrf décline par conséquent toute responsabilité en cas d'erreur dans les énoncés prospectifs. Pour plus d'information : William Vanmoerkerke Tom Schockaert CEO CFO william.vanmoerkerke@qrf.be tom.schockaert@qrf.be Qrf : Qrf est une société immobilière publique réglementée belge (RRrrEC ou BE-REIT) spéciali- sée dans le créneau de l'immobilier urbain en Belgique et aux Pays-Bas. Plus précisément, la société est active dans l'acquisition, le redéveloppement et la location d'immeubles commer- ciaux axés sur le commerce de détail, les loisirs et HoReCa. Au 30 septembre 2020, le porte- feuille se compose de 37 sites commerciaux pour une juste valeur totale de 216 MEUR. Qrf est coté sur Euronext Bruxelles (QRF:BB) depuis décembre 2013. Au 30 septembre 2020, la capitalisation boursière est de 69 MEUR. www.qrf.be Q r f C O M M U N I Q U É D E P R E S S E ◼ T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 0 6 La Sté Qrf Comm. VA a publié ce contenu, le 04 novembre 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le04 novembre 2020 17:48:05 UTC. Document originalhttp://docs.publicnow.com/viewDoc.asp?filename=135092EXTDA83D182F9968E66CFE5D247200D3D3ECF385E77_81988539AE28FEF6AE43EC1B9D0D3FFF9CE72606.PDF Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/DA83D182F9968E66CFE5D247200D3D3ECF385E77

0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur QRF 18:46 QRF : Résultats pour le troisième trimestre 2020 PU 30/06 QRF : Rapport Semestriel CO 25/06 QRF : Début de la joint-venture entre Qrf et Dyls NV PU 07/05 QRF : Résultats pour le premier trimestre de 2020 PU 07/05 QRF : Résultats 1er trimestre CO 19/02 QRF : a effectué le reset prévu PU 19/02 QRF : Résultats annuels CO 2019 QRF : Franchissements de seuil CO 2019 QRF : Notification conformément à l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 rélative .. PU 2019 QRF : Résultats 3è trimestre CO