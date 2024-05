Quad/Graphics, Inc. est une société d'expérience marketing. Les segments de la société comprennent l'impression et les services connexes aux États-Unis et l'international. Le secteur de l'impression et des services connexes aux États-Unis comprend les opérations d'impression aux États-Unis et est géré comme une plate-forme intégrée. Il comprend l'exécution de l'impression et la logistique pour les encarts publicitaires, les catalogues, les publications à long tirage, les publications spécialisées, les revues, le publipostage, les annuaires, le marketing et la promotion en magasin, l'emballage, les journaux, les produits imprimés personnalisés et d'autres produits imprimés commerciaux et spécialisés, ainsi que l'approvisionnement mondial en papier, le marketing et d'autres services complémentaires, tels que l'intelligence des données et l'analyse, les solutions technologiques, la planification, le placement et l'optimisation des médias, la stratégie créative et la création de contenu. Le segment international comprend les activités d'impression en Europe et en Amérique latine, notamment en Angleterre, en France, en Allemagne, en Pologne, en Colombie, au Mexique et au Pérou.

