Quadient S.A. : Nouveau potentiel au-dessus de la résistance

Cours d'entrée : 18.13€ | Objectif : 20.45€ | Stop : 16.4€ | Potentiel : 12.8% Quadient S.A. s'attaque à une zone de résistance majeure dont la rupture pourra être considérée comme un signal d'achat, ce que nous anticipons compte tenu de la configuration du titre.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 20.45 €. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Quadient S.A. représente actuellement 4.77 % du portefeuille Investisseur Europe PEA. Une position a été ouverte le 25/11/2020 au cours de 16.60 €. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur Europe PEA géré par Zonebourse.com.

Points forts Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 1.19 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 12.97 EUR.

Points faibles La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 18.15 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Données financières EUR USD CA 2021 1 030 M 1 252 M - Résultat net 2021 56,2 M 68,3 M - Dette nette 2021 602 M 731 M - PER 2021 11,1x Rendement 2021 2,43% Capitalisation 621 M 752 M - VE / CA 2021 1,19x VE / CA 2022 1,08x Nbr Employés 5 577 Flottant 97,9% Prochain événement sur QUADIENT S.A. 30/03/21 Année 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 19,52 € Dernier Cours de Cloture 18,06 € Ecart / Objectif Haut 34,6% Ecart / Objectif Moyen 8,07% Ecart / Objectif Bas -8,64% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Geoffrey Godet Chief Executive Officer & Director Didier Lamouche Chairman Jean-François Labadie Chief Operating Officer Christelle Leconte Villadary Chief Financial Officer Thierry Le Jaoudour Chief Technology & Innovation Officer