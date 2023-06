Quadient : Oddo BHF confirme son conseil sur le titre

Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Quadient avec un objectif de cours inchangé de 24 euros.



Hier, Quadient a publié un CA du 1er trimestre de 256 ME, en ligne avec les attentes, et en hausse organique de 2,1%.



'Le management vise pour l'exercice en cours une croissance organique d'environ 3% (id pour le plan 2021/23) et une hausse organique de 10% pour le ROC', rapporte l'analyste qui précise par ailleurs que le groupe vient de signer 2 partenariats au UK avec APCOA et Rontec représentant un potentiel de 1000 sites à équiper.



Dans ce contexte, Oddo BHF confirme son estimation de ROC de 162.3 ME (+8.2% YoY) pour l'exercice en cours.



'La valorisation du groupe demeure imperturbablement modeste à 5x l'EBITDA 2023 et 7.9x l'EBIT affichant une décote de plus de 30% vs les ratios historiques', conclut-il.



