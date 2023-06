Quadient : Oddo BHF rehausse son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Quadient avec un objectif de cours rehaussé de 24 à 26 euros, après une confirmation par le groupe de ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours, à l'occasion du Nextcap Forum.



'Le management devrait prochainement (fin 2023, début 2024) présenter sa nouvelle feuille de route (2026 ?) qui, selon nous, devrait traduire une nouvelle dynamique de croissance entre autres pour la profitabilité', estime l'analyste.



'Comme évoqué à plusieurs reprises, la valeur cachée est réelle (potentiel ICA, cf. valorisation des sociétés de logiciels et PLS). La valorisation reste particulièrement modérée (4,6 fois l'EBITDA et 7,3 fois l'EBIT 2024)', poursuit-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.