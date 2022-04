Quadient : Oddo reste à surperformance, ajuste sa cible

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Quadient avec un objectif de cours ajusté de 34 à 32 euros, voyant pour le titre du groupe de matériel logistique et de traitement de courrier une 'sous-valorisation évidente'.



'Le titre est toujours extrêmement décoté (5,1 fois l'EBITDA 2022 et 8,4 fois l'EBIT contre respectivement 7,7 et 11,1 fois pour les références historiques), la valorisation ne prend pas en compte le potentiel des nouvelles activités', souligne ainsi l'analyste.



Le bureau d'études met aussi en avant, dans un contexte macroéconomique jugé moins porteur, 'une exposition européenne plus limitée et une activité de Quadient plutôt résiliente avec une forte pondération des revenus récurrents/de souscription'.



