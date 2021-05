Quadient : Oddo reste à 'surperformance' après le CA

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 30 euros sur Quadient, au lendemain de la publication d'un CA de premier trimestre supérieur aux attentes et accompagné d'un relèvement des objectifs du groupe.



'La valorisation du groupe reste toujours modeste sur la base de 4,7 fois l'EBITDA 2021 et 7,9 fois l'EBIT, contre respectivement près de 8 fois et 10 fois pour les références historiques', souligne l'analyste.



Selon lui, 'la nouvelle feuille de route devrait progressivement acter d'un changement de statut avec le retour à une croissance organique pérenne' et les nouvelles activités 'recèlent également de la valeur qui devrait progressivement être externalisée'.



