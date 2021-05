Quadient : Stifel reste à 'conserver' après le CA

Stifel maintient sa recommandation 'conserver' sur Quadient avec un objectif de cours de 20 euros, au lendemain d'un point d'activité pour le premier trimestre plus fort que prévu par le consensus.



'La plus grande partie du dépassement des attentes est due au rebond inattendu de l'activité historique de courrier', précise le broker, pointant aussi que le groupe a relevé son objectif de croissance organique de 'plus de 2%' à 'plus de 4%'.



Stifel augmente ses estimations de revenus pour Quadient d'environ 3% pour tenir compte du rebond plus vigoureux que prévu, et indique s'attendre également à ce que les consensus d'estimations soient relevés.



