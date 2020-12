9 décembre 2020 Responsabilité Sociétale : Quadient amorce une nouvelle phase de son programme pour l'inclusion et la diversité

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

Responsabilité Sociétale : Quadient amorce une nouvelle phase de son programme pour l'inclusion et la diversité

Quadient a donné le coup d'envoi de ses réseaux internes, les « Empowered Communities », ouverts à ses plus de 5 400 collaborateurs

Ce projet s'accompagne de la signature de chartes spécifiques sur la diversité dans plusieurs pays

En France, Quadient devient le 153 ème signataire de la Charte d'engagement LGBT+ de L'autre cercle

Paris, le 9 décembre 2020

Quadient(Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client

via un canal physique ou digital - une expérience riche et personnalisée, a présenté à ses collaborateurs sa nouvelle politique et ses engagements pour l'inclusion et la diversité.

Auparavant dotée de programmes spécifiques aux différents pays où elle est implantée, Quadient a décidé de les rassembler dans une démarche globale. Le nouveau programme, plus transparent et plus cohérent, s'inscrit parfaitement dans l'ambition de Quadient en matière de responsabilité sociétale.

Chez Quadient, les employés prennent part à l'initiative d'inclusion et de diversité. Des collaborateurs volontaires ont d'abord conçu puis présenté vendredi 4 décembre le projet « Empowered Communities » à leurs plus de 5 400 collègues dans le monde. Des réseaux internes, ouverts à tous les collaborateurs, créeront des opportunités d'évolution par la sensibilisation et le partage des connaissances, célèbreront la singularité de chacun par le biais d'événements et de partenariats et permettront à de petits groupes de se retrouver régulièrement pour s'entraider.

Ces groupes, baptisés « Empowered Communities », auront la responsabilité d'être des espaces bienveillants de dialogue et d'échange d'idées sur la thématique de l'inclusion et la diversité, et notamment autour de sujets liés aux femmes, aux origines ethniques, à l'orientation sexuelle et l'identité de genre, ainsi qu'au handicap. Ces réseaux internes contribueront également à des programmes de sensibilisation avec des organisations caritatives et à but non-lucratif, contribuant ainsi aux activités philanthropiques de l'entreprise.

Pour être au plus près des enjeux locaux spécifiques, la Société s'est aussi engagée à respecter les chartes et les objectifs d'inclusion et de diversité d'organisations de soutien en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche, en Italie et en Suisse. Quadient prévoit de poursuivre son engagement auprès d'acteurs externes dans les différents pays où elle est implantée.

En France, les membres de la direction de Quadient et les représentants du personnel ont signé la Charte d'engagement LGBT+ de L'autre cercle, association qui œuvre pour l'inclusion et la visibilité des personnes LGBT+ dans le monde professionnel. Selon Denis Triay, Secrétaire Général et Catherine Tripon, Porte-Parole de la Fédération Nationale de L'autre cercle : « Nous sommes ravis d'accueillir Quadient, 153ème signataire de la Charte d'engagement LGBT+ de L'autre cercle, parmi les entreprises ayant pris position pour l'égalité de traitement au travail. Nous observons un engouement grandissant du monde économique à aborder la question de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre sur le lieu de travail. Ce sujet reste toujours clivant et tabou. L'action d'entreprises comme Quadient est très importante pour rendre notre société plus sûre pour les personnes LGBT+. »

