Erratum au communiqué de presse “Quadient : Chiffre d’affaires T1 2022”, daté du 7 juin 2022

7 juin, 2022 – Quadient (Euronext Paris : QDT) Une erreur matérielle s’est glissée dans le communiqué de presse en date du 7 juin 2022 (versions en français et en anglais) à propos du chiffre d’affaires 2022. Les présentations des variations du chiffre d’affaires en données publiées et à taux de change constant, en dehors du chiffre d'affaires total, dans le tableau en page 2 sont erronées. Le tableau corrigé est présenté ci-dessous.

Évolution du chiffre d’affaires du premier trimestre 2022

En millions d’euros T1 2022 T1 2021 Évolution Évolution à taux de change constants Évolution organique Opérations Majeures 236 226 +4,6 % -0,5 % -0,8 % Intelligent Communication Automation 52 44 +17,7 % +12,4 % +10,7 % Mail-Related Solutions 165 159 +3,6 % -1,7 % -1,7 % Parcel Locker Solutions 19 22 -14,6 % -17,9 % -17,9 % Opérations Annexes 16 20 -19,9 % -19,9 % +2,3 % Chiffre d’affaires total 253 246 +2,5 % -2,1 % -0,6 % En millions d’euros T1 2022 T1 2021 Évolution Évolution à taux de change constants Évolution organique Opérations Majeures 236 226 +4,6 % -0,5 % -0,8 % Amérique du Nord 135 123 +9,0 % +0,6 % +0,0 % Principaux pays européens (a) 89 91 -2,4 % -3,4 % -3,4 % International 13 12 +11,4 % +10,1 % +10,1 % Opérations Annexes 16 20 -19,9 % -19,9 % +2,3 % Chiffre d’affaires total 253 246 +2,5 % -2,1 % -0,6 %

Allemagne, Autriche, Benelux, France, Irlande, Italie, Royaume-Uni et Suisse.

Tous les autres chiffres sont justes et restent inchangés.

Une version corrigée du communiqué est en ligne sur le site relations investisseurs de Quadient : https://invest.quadient.com/

