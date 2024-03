Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce un nouveau programme partenaires Quadient Expérience, étendu à ses solutions d'automatisation financière. Jusqu'à présent dédié aux solutions CCM de Quadient, le nouveau programme apporte plus de valeur aux partenaires tout en donnant accès au large éventail de fonctionnalités de ses solutions cloud à un plus grand nombre de clients.

Plus de 100 partenaires commerciaux et technologiques collaborent aujourd’hui avec Quadient pour proposer et intégrer ses solutions cloud Quadient Inspire pour le CCM et Quadient Impress pour l’automatisation documentaire. En élargissant son programme pour accueillir les partenaires de ses solutions d'automatisation des comptes fournisseurs et comptes clients, Quadient entend accélérer la contribution des partenaires à sa croissance dans les solutions cloud, avec un accent particulier sur les abonnements et les services garantissant un accompagnement client pérenne, créateur de valeur et de satisfaction sur le long terme.

Avec un taux de croissance estimé à 11,92%0F1 et 13,51%1F2 respectivement au cours des cinq prochaines années, les marchés des solutions d'automatisation des comptes fournisseurs et des comptes clients offrent des opportunités considérables aux partenaires qui souhaitent investir un marché en pleine expansion. Le nouveau programme de partenariat étendu leur permettra de répondre rapidement aux besoins de leurs clients dans ce domaine, grâce à des intégrations prêtes à l'emploi avec les solutions comptables et les ERP les plus répandus du marché.

« Notre programme de partenariat s'élargit afin d'offrir les mêmes avantages à l'ensemble de notre écosystème de partenaires CCM et d'automatisation des processus financiers, des distributeurs aux intégrateurs de solutions. Avec plus de partenaires proposant nos solutions cloud à travers le monde, nous donnons accès à davantage d'entreprises à des fonctionnalités et capacités avancées qui s'intègrent facilement avec leur technologie existante », a déclaré Chris Hartigan, Directeur Solutions d’Automatisation Intelligente des Communications chez Quadient. « Nos partenaires ont désormais la possibilité d'enrichir leur portefeuille de services en exploitant davantage de solutions Quadient, mondialement reconnues, pour l'automatisation des processus financiers et de gestion ».

Avec l’ambition d'être le fournisseur de solutions de communication et d'automatisation financière privilégié des entreprises de toutes tailles, Quadient collabore à la fois avec des partenaires commerciaux et des partenaires technologiques stratégiques. Les partenaires commerciaux offrent un savoir-faire, des services de mise en œuvre de logiciels, des références et du conseil, tandis que les partenaires technologiques fournissent des plateformes connectées aux solutions Quadient et donnent accès à plus de clients. Pour en savoir plus sur le programme partenaire Quadient Experience, rendez-vous sur https://www.quadient.com/fr/reseau-partenaires-quadient-experience.

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

