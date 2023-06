Les solutions cloud Quadient de gestion des comptes fournisseurs et des comptes clients gagnent du terrain grâce à une forte adoption client au Royaume-Uni

Paris, le 14 juin 2023

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui que ses solutions cloud de gestion des comptes fournisseurs (AP) et des comptes clients (AR) connaissent une forte dynamique en 2023, portée notamment par une accélération de leur commercialisation au Royaume-Uni.

Sur la période de février, début de l'année fiscale de Quadient, à fin mai, les solutions cloud Quadient AP by Beanworks et Quadient AR by YayPay ont représenté 27 % de tous les nouveaux clients software de Quadient au niveau mondial, contre 20 % sur la même période en 2022. Les nouveaux clients des solutions AR et AP de Quadient représentent une grande variété de secteurs : services financiers, santé, éducation, hôtellerie et restauration.

Cette dynamique a été particulièrement soutenue par les progrès significatifs enregistrés au Royaume-Uni, où environ 20 % des nouveaux clients software acquis au cours du premier trimestre de l'exercice 2023 concernent Quadient AP et Quadient AR, contre 3 % au cours du premier trimestre de l'exercice 2022. Parmi les clients récemment enregistrés au Royaume-Uni cette année, figurent des noms tels que Radiant Post, le syndicat étudiant Goldsmiths, la Cathédrale Saint Paul, Gartenart et Huntsman. Au total, les nouveaux clients britanniques de 2023 traitent déjà plus de 11 000 factures par mois grâce aux solutions Quadient.

« Nous nous réjouissons du développement de nos solutions Quadient AR et Quadient AP, et plus particulièrement de leur adoption croissante au Royaume-Uni. Nous sommes honorés d'avoir été choisis par ces nouvelles entreprises et nous leur souhaitons la bienvenue dans la communauté Quadient », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Nos solutions cloud AP et AR sont alimentées par l'IA et contribuent à automatiser et simplifier les processus financiers de nos clients, donnant à leurs équipes financières et comptables les moyens de prendre des décisions éclairées et de se concentrer sur leurs tâches essentielles, tout en les aidant à mieux atteindre leurs objectifs. Nous avons hâte de cultiver ces nouvelles relations et les aider à obtenir les meilleurs résultats grâce à notre portefeuille complet de technologies parmi les plus avancées du marché ».

Quadient AP et Quadient AR se connectent au Quadient Hub, une plateforme complète et intégrée de logiciels en mode SaaS qui fournit un point d'accès unique à toutes les solutions cloud d'Automatisation Intelligente des Communications Quadient, pour la gestion de la communication client et l'automatisation des processus financiers.

Quadient AR a été classée Leader Technologique 2022 par le cabinet d'analystes Quadrant Knowledge Solutions dans sa matrice SPARK du marché mondial des applications de gestion des comptes clients. D'autre part, Quadient a pour la première fois été reconnue cette année par Gartner® dans son Magic Quadrant™ pour les applications intégrées « Invoice-to-Cash » grâce à cette même solution.

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

