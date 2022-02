Quadient : 100 unités de la DS-1200 G4i livrées en 2021

Quadient annonce avoir livré plus de 100 unités de son système de plieuse-inséreuse haute performance, la DS-1200 G4i, sur l'année 2021, 'continuant de montrer sa résilience et de progresser sur le segment des prestataires de services d'impression et de courrier'.



Produites dans son centre de production et de R&D de Loughton, au Royaume Uni, la DS-1200 G4i ainsi que toute la gamme de solutions de mise sous pli moyenne et haut de gamme de Quadient sont distribuées dans 90 pays.



La DS-1200 G4i de traitement du courrier est conçue pour répondre aux exigences du flux de travail de pratiquement toutes les applications de courrier à haut volume, en assemblant, pliant, insérant, scellant et comptant automatiquement jusqu'à 12.000 plis par heure.



