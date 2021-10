Quadient S A : 1 octobre 2021 Nomination de Paula Felstead

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paula Felstead nommée administratrice indépendante de Quadient

Avec une grande expérience en matière de transformation technologique, Paula Felstead va venir renforcer les compétences du Conseil dans le domaine du digital

Paris, le 1er octobre 2021

Quadient(Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client

via un canal physique ou digital - une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui la nomination de Paula Felstead, experte en transformation, digital et technologie, en tant qu'administratrice indépendante du Conseil d'administration de la Société, nomination effective depuis le 24 septembre 2021.

Paula Felstead a été cooptée administratrice en remplacement de Virginie Fauvel, qui a démissionné de son mandat d'administratrice le 2 septembre 2021. Le mandat de Madame Felstead s'étendra sur la durée restante de celui de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice financier clos le 31 janvier 2022.

Didier Lamouche, Président du Conseil d'administration de Quadient, a déclaré : « Nous tenons à remercier Virginie pour sa contribution hautement appréciée aux travaux et débats du Conseil, ainsi que pour l'exercice de son mandat et son implication au sein de Quadient ces dernières années. Je suis très heureux d'accueillir Paula en tant que nouvelle administratrice indépendante chez Quadient. Son expertise dans le domaine des plateformes Cloud numériques critiques et de premier plan sera un atout précieux pour que le Conseil continue de s'assurer du succès de la mise en œuvre de la stratégie Back to Growth de Quadient. Nous sommes tous impatients de travailler avec elle ».

La composition du Conseil d'administration en termes de diversité reste pleinement en ligne avec le code AFEP- MEDEF et reflète l'engagement continu du Conseil en matière de diversité hommes-femmes, ainsi que sa volonté de conserver une majorité indépendante et d'assurer une supervision attentive et responsable.

Paula Felstead(55 ans, de nationalité anglaise)

Madame Felstead a effectué l'essentiel de sa carrière dans les domaines de la transformation et l'intégration d'entreprises dans des contextes très diversifiés, ayant dirigé les activités liées à la technologie, aux opérations, au digital et à l'innovation dans des sociétés de premier plan telles que Visa et plus récemment Ingenico.

Madame Felstead a rejoint Ingenico en août 2017 à la suite de l'acquisition de Bambora, dont elle a supervisé l'intégration à la division Retail d'Ingenico. En juin 2018, Paula Felstead est nommée CTO d'Ingenico Retail. Dans cette fonction, elle a la responsabilité globale des plateformes de paiement et de la gestion des opérations clients. En novembre 2018, Madame Felstead devient CTO Groupe, étendant ses responsabilités aux plateformes, à la sécurité et aux technologies de l'information du Groupe.

De 2012 à 2016, Madame Felstead a exercé plusieurs fonctions de direction chez Visa Europe, où elle a été en charge de la stratégie, du digital, de l'innovation, ou encore de la fusion avec Visa Inc. Auparavant, Paula Felstead a occupé différentes fonctions chez Barclays, Prudential, Telefonica et Thomson Reuters, liées à la transformation et au développement commercial.

Madame Felstead est titulaire d'un diplôme en Informatique de l'Université de West London. Elle fait également du bénévolat en tant que mentor pour Youth Group afin d'aider les jeunes qui accèdent à l'enseignement supérieur ou arrivent sur le marché de l'emploi.

