Quadient S A : 14 janvier 2021 Quadient obtient la médaille d'or EcoVadis pour son engagement en matière de responsabilité

Quadient obtient la médaille d'or EcoVadis pour son engagement en matière de responsabilité sociétale

Quadient reçoit la médaille d'or EcoVadis pour la troisième année consécutive

L'entreprise a également obtenu la note « B » de CDP pour sa gestion environnementale

Paris, le 14 janvier 2021

Quadient(Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client

via un canal physique ou digital - une expérience riche et personnalisée, a annoncé que son engagement en matière de responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE) et de développement durable a été reconnu par les agences de notation globales EcoVadis CDP

En obtenant la médaille d'or EcoVadis, Quadient se situe dans le top 1% des entreprises évaluées dans son secteur d'activité. Il s'agit de la troisième année consécutive où Quadient obtient cette distinction.

EcoVadis s'appuie sur de multiples critères d'évaluation répartis en 4 thèmes : la gestion environnementale, le social et les droits humains, les achats responsables et l'éthique. La reconnaissance de la performance environnementale de Quadient est le reflet de ses bonnes pratiques dans ce domaine, notamment en matière de changement climatique, d'économie circulaire, de santé et sécurité des employés, de conditions de travail, notamment grâce à la mise en place du télétravail et d'horaires flexibles, mais aussi à travers la protection de la diversité de genre et la mise en place d'une ligne dédiée aux questions d'éthique.

L'engagement de Quadient pour la mise en place de pratiques environnementales durables a également été confirmé par une note « B » attribuée par CDP, pour la troisième année consécutive. La méthodologie CDP d'évaluation des entreprises est détaillée et indépendante, attribuant des notes de A à D sur la base de la complétude des données fournies, de la gestion et la prévention des risques environnementaux, ainsi que la démonstration de bonnes pratiques associées à un leadership environnemental. En obtenant une note « B », Quadient se place au-dessus de la moyenne globale et de celle de son secteur d'activité.

Selon Brandon Batt, Directeur de la Transformation, « La responsabilité sociétale de l'entreprise est un élément central de notre stratégie « Back to Growth ». Nous sommes fiers de ces bonnes évaluations qui distinguent les résultats de l'ensemble de nos collaborateurs dans le monde. Nous restons engagés dans la poursuite de nos efforts en matière de développement durable, afin d'optimiser l'usage de nos ressources et limiter la pollution dans les pays où nous vivons et opérons ».

EcoVadis est l'un des fournisseurs de notation de la durabilité des entreprises, de solutions d'intelligence et d'amélioration collaborative de la performance les plus fiables au monde. EcoVadis certifie l'engagement des entreprises en matière de développement durable, grâce à une puissante plateforme technologique et une méthodologie qui s'appuie sur des normes internationales de durabilité, notamment la Global Reporting Initiative, le Pacte mondial des Nations Unies et la norme ISO 26000. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://ecovadis.com/fr/.

CDP est une organisation à but non lucratif qui propose un système global de publication permettant aux investisseurs, entreprises, villes, Etats et Régions de gérer leur impacts environnementaux. Grâce à son rapport d'évaluation, CDP aspire à inciter et guider les entreprises et les villes dans la communication d'informations pour qu'ils soient les futurs leaders en matière de transparence et d'action environnementales. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.cdp.net/.

