Quadient S A : 19 janvier 2022 Quadient classée parmi les 100 entreprises les plus durables au monde par Corporate Knights

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L'ENTREPRISE

Quadient classée parmi les 100 entreprises les plus durables au monde par Corporate Knights

Paris, le 19 janvier 2022

Quadient(Euronext Paris : QDT), leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client - via un canal physique ou digital - une expérience riche et personnalisée, annonce son entrée dans le classement des 100 entreprises les plus durables au monde, établi par Corporate Knights, organisme international de recherche sur le commerce durable. Quadient a obtenu la 62e place dans le 18e indice annuel Corporate Knights 2022 Global 100.

Le classement Global 100 repose sur une évaluation approfondie de 6 914 sociétés cotées en bourse dont le chiffre d'affaires brut est supérieur à 1 milliard de dollars. Dans le cadre de l'évaluation, Corporate Knights a examiné 23 indicateurs de performance clés, portant sur la durabilité, la gestion des ressources, la gestion des employés ainsi que des indicateurs de performance financière, utilisés pour établir le classement. Figurer dans ce classement international de premier plan témoigne de l'engagement de Quadient à mener ses activités de manière durable et respectueuse de l'environnement, et à placer la responsabilité sociale des entreprises (RSE) au cœur de sa stratégie.

Outre son classement parmi les 100 entreprises les plus durables au monde, tous secteurs confondus, Quadient s'est également classée 6e parmi 212 entreprises de son secteur.

C'est un honneur pour nous d'être parmi les entreprises les plus durables au monde », a déclaré Brandon Batt, Directeur de la Transformation chez Quadient. « Il est formidable de constater que de plus en plus d'entreprises dans le monde intensifient leurs efforts en matière de durabilité ces dernières années, et nous sommes fiers de faire partie du Global 100 pour la première fois cette année. Cette reconnaissance est une étape importante dans notre parcours de transformation ».

En 2021, Quadient est devenue un membre signataire du Pacte Mondial des Nations Unies, officialisant ainsi l'engagement de l'entreprise en faveur du développement durable. La performance ESG de Quadient a été reconnue par plusieurs autres agences de notation ESG, telles que MSCI, ISS ESG, Gaïa Research et Vigeo Eiris. L'engagement de Quadient envers le changement climatique a également été confirmé par l'obtention d'un score

B » auprès du CDP en 2021, pour la quatrième année consécutive, démontrant le leadership environnemental de l'entreprise.

À propos de Quadient®

Quadient est à l'origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d'activité, l'Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d'entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d'exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d'informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com.

1/2