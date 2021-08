Quadient S A : 2 août 2021 Quadient finalise la cession de son activité de systèmes d'emballage automatique et de son site de production, avançant dans l'exécution de sa stratégie et l'optimisation de son empreinte industrielle

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CESSION 2021

Quadient finalise la cession de son activité de systèmes d'emballage automatique et de son site de production, avançant dans l'exécution de sa stratégie et l'optimisation de son empreinte industrielle

Paris, le 2 août 2021

Quadient(Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client

via un canal physique ou digital - une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé avec succès la vente de son activité Automated Packaging Solutions (APS) et de son site de production basé à Drachten, aux Pays-Bas. Comme annoncé précédemment , la contrepartie totale de la vente à la société d'investissement Standard Investment s'élève à plus de 20 millions d'euros.

Cette nouvelle étape de la stratégie de la société contribue à la rationalisation de son portefeuille et à l'optimisation de son empreinte industrielle. La vente du centre de production permettra à Quadient d'externaliser dès maintenant environ 14 millions d'euros par an de coûts de production liés à son activité Mail- Related Solutions.

Le site de production de Drachten continuera à fournir les solutions de milieu de gamme Document Systems à Quadient pour quelque temps, tandis que la production sera progressivement transférée de Drachten vers d'autres sites industriels et fournisseurs de Quadient, assurant ainsi la continuité des activités. Les près de 240 employés qui travaillent sur le site de Drachten continueront à exercer leurs activités après la clôture de la transaction.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, a commenté : « La réussite de cette opération marque une nouvelle étape essentielle de notre stratégie Back to Growth. Le redimensionnement de notre empreinte industrielle nous aidera à maintenir la forte rentabilité de nos solutions liées au courrier à long terme, et permettra d'optimiser sensiblement les coûts à terme. Nous nous attachons à mener nos activités de manière responsable, et je suis heureux que nous ayons trouvé en Standard Investment la meilleure structure pour soutenir nos talentueuses équipes d'APS et Drachten dans leur marche vers un avenir prometteur. Tandis que nos deux organisations poursuivent leurs nouveaux parcours, chez Quadient, nous allons renforcer l'accent mis sur nos solutions à haut potentiel de croissance, en proposant de nouvelles innovations sur le marché pour le bénéfice de nos clients. »

À propos de Quadient®

Quadient est à l'origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d'activité, l'Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d'entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d'exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d'informations sur Quadient, rendez-vous sur https://invest.quadient.com.

À propos de Standard Investment

Fondée à Amsterdam, Standard Investment est une société d'investissement spécialisée dans les pays d'Europe du Nord-Ouest, avec des bureaux à Amsterdam, Bruxelles et Stockholm, et qui se caractérise par une approche pragmatique de l'investissement sur le segment mid-market. Fondée en 2004, la firme opère avec une

1/2