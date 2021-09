Quadient S A : 27 septembre 2021 Forte performance au premier semestre 2021 avec une croissance organique à deux chiffres du chiffre d'affaires, une amélioration de la profitabilité et une forte génération de flux de trésorerie ; Perspectives 2021 revues à la hausse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE RÉSULTATS SEMESTRIELS ET CHIFFRE D'AFFAIRES DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2021 Forte performance au premier semestre 2021 avec une croissance organique deux chiffres du chiffre d'affaires, une amélioration de la profitabilité et une forte génération de flux de trésorerie ; Perspectives 2021 revues à la hausse Faits marquants  Chiffre d'affaires consolidé de 504 millions d'euros au S1 2021, en croissance organique de 11,1% 1 par rapport au S1 2020 ; Chiffre d'affaires du deuxième trimestre en hausse organique de 11,1% ;

EBIT courant 2 en croissance organique de 28,2% par rapport au S1 2020 ;

par rapport au S1 2020 ; Profitabilité améliorée , avec une marge d'EBITDA de 23,5% au S1 2021, vs. 21,5% au S1 2020 ;

marge d'EBITDA de 23,5% Forte hausse du résultat net part du Groupe de 45 millions d'euros au S1 2021, vs. 21 millions d'euros au S1 2020 (+110%) ;

Génération d'un important flux de trésorerie disponible 3 au S1 2021, renforçant la robuste position de liquidité du Groupe qui atteint 722 millions d'euros 4 au 31 juillet 2021 ;

robuste position de liquidité du Groupe qui atteint 722 millions d'euros Amélioration du ratio d'endettement 5 en dépit de l'acquisition de Beanworks avec une dette nette à 526 millions d'euros au 31 juillet 2021. Perspectives Objectif de croissance organique du chiffre d'affaires de l'exercice 2021 maintenu au-dessus de 4%, grâce à une performance meilleure qu'attendu dans toutes les solutions compensant l'impact de la cession de l'activité de systèmes d'emballage automatique ;

au-dessus de 4%, grâce à une performance meilleure qu'attendu dans toutes les solutions compensant l'impact de la cession de l'activité de systèmes d'emballage automatique ; Objectif de croissance organique 6 2 révisé à la hausse et désormais attendue au-dessus de 6% en 2021 (contre un objectif précédent compris entre 5% et 6%) ;

Paris, le 27 septembre 2021, Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client - via un canal physique ou digital - une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé du deuxième trimestre et ses résultats semestriels 2021. Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, a déclaré : « Nous avons réalisé au deuxième trimestre une nouvelle bonne performance en termes de chiffre d'affaires, confirmant le fort rebond déjà opéré au premier trimestre. Notre activité d'automatisation intelligente des communications profite clairement de l'ajout récent de solutions dédiées à la gestion des factures entrantes et sortantes, tandis que nous gagnons de nouveaux clients dans toutes nos catégories de logiciels et que la transition vers un modèle de souscription en mode SaaS s'accélère. Les solutions liées au courrier bénéficient d'une reprise

COMMUNIQUÉ DE PRESSE RÉSULTATS SEMESTRIELS ET CHIFFRE D'AFFAIRES DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2021 solide des ventes d'équipements, soutenue par le renouvellement de notre gamme de systèmes d'affranchissement intelligents avec des lancements réussis aux Etats-Unis et un déploiement en cours en Europe. Enfin, notre base installée de consignes colis automatiques progresse constamment, avec de nouvelles unités déployées aux Etats-Unis, en France, au Royaume-Uni et au Japon, que ce soit dans les segments des transporteurs, de la distribution, du résidentiel, des universités ou des entreprises. Parallèlement, notre marge d'EBITDA a progressé du fait de la hausse de nos ventes, des synergies et de notre efficacité opérationnelle. Alors que nous célébrons le deuxième anniversaire de notre marque, nous avons symboliquement franchi le cap des 10 000 clients pour nos activités logicielles. Pour le futur, nous restons fermement engagés à générer durablement de la valeur en exécutant minutieusement la seconde phase de notre stratégie 'Back to Growth'. Avec l'acquisition récente de solutions dédiées à la gestion des factures fournisseurs et la cession de notre usine de Drachten, nous avons continué de remodeler notre portefeuille pour mieux nous focaliser sur les besoins de nos clients, portés par la digitalisation accrue des processus de gestion et de communication ainsi que par l'explosion des volumes de livraisons liées au e-commerce. Nos activités liées au courrier restent résilientes et continuent de nous apporter un nombre croissant d'opportunités de ventes croisées. Enfin, sur la base de notre bon premier semestre, nous maintenons notre objectif de croissance organique du chiffre d'affaires grâce à une performance meilleure qu'attendue dans toutes les solutions compensant l'impact de la cession des systèmes d'emballage automatique. De plus, nous augmentons légèrement notre objectif de croissance organique de l'EBIT courant ». 2/16

COMMUNIQUÉ DE PRESSE RÉSULTATS SEMESTRIELS ET CHIFFRE D'AFFAIRES DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2021 CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ AU PREMIER SEMESTRE 2021 Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 504 millions d'euros au 1er semestre 2021, en hausse de 3,9% par rapport au 1er semestre 2020. La croissance organique du chiffre d'affaires s'établit à 11,1%. En ligne avec la stratégie de recentrage du portefeuille de la Société, les changements de périmètre sont liés à la cession de ProShip fin février 2020, à l'acquisition de YayPay le 29 juillet 2020, à la cession des activités graphiques en Australie et Nouvelle Zélande le 21 janvier 2021 et à l'acquisition de Beanworks le 23 mars 2021. La stratégie de Quadient consiste à promouvoir la génération de revenus liés aux souscriptions dans toutes ses solutions, en particulier au travers des ventes liées aux souscriptions SaaS7pour ses activités logicielles et au placement d'équipements en location ou en leasing. Chiffre d'affaires consolidé En millions d'euros S1 2021 S1 2020 Variation Variation hors Variation change organique1 Opérations Majeures 458 437 +4,9% +9,6% +9,0% Intelligent Communication Automation (a,b) 97 87(a) +11,6% +14,6% +11,7% Mail-Related Solutions(b) 320 318(a) +0,6% +5,1% +5,1% Parcel Locker Solutions 41 32 +30,0% +40,7% +40,7% Opérations Annexes 46 48 -4,9% -4,7% +39,1% Total Groupe 504 485 +3,9% +8,1% +11,1% En millions d'euros S1 2021 S1 2020 Variation Variation hors Variation change organique1 Opérations Majeures 458 437 +4,9% +9,6% +9,0% Amérique du Nord 250 239 +4,8% +13,0% +12,0% Principaux pays européens(c) 183 173 +5,6% +5,4% +5,4% International(d) 25 25 +0,7% +5,2% +5,2% Opérations Annexes 46 48 -4,9% -4,7% +39,1% Total Groupe 504 485 +3,9% +8,1% +11,1% Intelligent Communication Automation rassemble les activités Business Process Automation et Customer Experience Management présentées précédemment en Opérations Majeures. Reclassification de produits entre Intelligent Communication Automation et Mail-Related Solutions Incluant l'Allemagne, Autriche, Benelux, France, Irlande, Italie, Royaume-Uni et Suisse. Le segment International regroupe les activités de Parcel Locker Solutions au Japon, ainsi que les activités Customer Experience Management en dehors de l'Amérique du Nord et des Principaux pays européens. Marge de profitabilité des solutions En millions d'euros S1 2021 S1 2020 Variation Variation organique1 Opérations Majeures 34,4% 36,7% (236)pb (192)pb Intelligent Communication Automation 16,0% 21,9% (590)pb (270)pb Mail-Related Solutions 44,5% 45,0% (46)pb (96)pb Parcel Locker Solutions -1,4% -5,5% +412pb +538pb Opérations Annexes 17,6% 11,6% +603pb +668pb Total Groupe 32,8% 34,2% (138)pb (160)pb 7 SaaS = Software as a Service. 3/16

COMMUNIQUÉ DE PRESSE RÉSULTATS SEMESTRIELS ET CHIFFRE D'AFFAIRES DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2021 Opérations Majeures Les Opérations Majeures enregistrent un chiffre d'affaires de 458 millions d'euros (c. 91 % du chiffre d'affaires total du Groupe) au 1er semestre 2021, en croissance organique de 9,0 % par rapport au 1er semestre 2020. Les revenus liés aux souscriptions (69% du chiffre d'affaires des Opérations Majeures) sont en croissance organique de 3,6% par rapport au 1er semestre 2020, tandis que les ventes de licences et d'équipements bénéficient d'un fort rebond au 1er semestre 2021 (+25,3% en organique par rapport au 1er semestre 2020). Le segment Amérique du Nord (55% du chiffre d'affaires des Opérations Majeures) affiche une forte croissance organique de son chiffre d'affaires au 1er semestre 2021 (+12,0%), portée par le rebond de l'activité Mail-Related Solutions et la croissance à deux chiffres des activités Intelligent Communication Automation et Parcel Locker Solutions. Le segment des Principaux pays européens affiche une hausse organique de son chiffre d'affaires de 5,4% au 1er semestre 2021, bien que la région ait encore été impactée par des restrictions liées à la crise sanitaire du Covid-19. Le segment International affiche une solide croissance de son chiffre d'affaires (+5,2%) au 1er semestre 2021, portée principalement par l'activité Parcel Locker Solutions au Japon. Intelligent Communication Automation Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires de l'activité Intelligent Communication Automation atteint 97 millions d'euros au S1 2021, en croissance organique de 11,7% par rapport au 1er semestre 2020. La base de clients d'Intelligent Communication Automation a franchi pour la première fois le seuil des 10 000 clients à la fin du premier semestre 2021, avec plus de 1 200 nouveaux clients remportés au 1er semestre 2021 pour l'ensemble des solutions logicielles. Ceci reflète notamment une forte contribution des ventes croisées générées par la force de vente des solutions liées au courrier auprès des PME clientes de Quadient. Intelligent Communication Automation a bénéficié d'une demande croissante des clients pour les solutions de gestion des comptes clients (Account Receivables - AR) et des comptes fournisseurs (Account Payables - AP). Ces solutions ont enregistré une croissance organique de leurs revenus de près de 70% au 1er semestre 2021. La part des clients SaaS / abonnés est passée de 65% à fin 2020 à 70% à la fin du 1er semestre 2021. Les revenus liés aux souscriptions (66% du chiffre d'affaires d'Intelligent Communication Automation au 1er semestre 2021) sont en hausse de 19,9%, affichant une forte croissance à deux chiffres pour les petites et moyennes entreprises (+31%) ainsi que pour les grands comptes (+13%). Cette croissance a été portée par une augmentation soutenue des activités en mode SaaS et des revenus liés au volume. La tendance du chiffre d'affaires lié aux services professionnels s'est améliorée, en particulier en France et au Royaume-Uni. Malgré la signature d'un gros contrat au deuxième trimestre 2021, les ventes de licences enregistrent une baisse principalement due au changement de modèle vers le mode SaaS, tant pour les petites et moyennes entreprises que pour les grands comptes, en ligne avec la stratégie de la Société. Marge de profitabilité La marge de profitabilité de la solution Intelligent Communication Automation s'établit à 16,0% au 1er semestre 2021, en baisse organique de 270 pbs par rapport au 1er semestre 2020. Ce niveau reflète d'une part la forte profitabilité de la base installée qui a été compensée par l'effet dilutif des récentes acquisitions à forte croissance YayPay et Beanworks, les investissements accrus en R&D liés à l'expansion de la plateforme Cloud, ainsi que des investissements supplémentaires dans la commercialisation et le marketing. De plus, comme attendu, la transition en cours de la base clients d'un modèle de vente de licences à un modèle de souscription SaaS a également un impact à court terme sur la profitabilité. 4/16

COMMUNIQUÉ DE PRESSE RÉSULTATS SEMESTRIELS ET CHIFFRE D'AFFAIRES DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2021 Mail-Related Solutions Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires de l'activité Mail-RelatedSolutions atteint 320 millions d'euros au 1er semestre 2021, en croissance organique de 5,1% par rapport au 1er semestre 2020. Le chiffre d'affaires a enregistré une hausse dans toutes les géographies avec une performance soutenue en Amérique du Nord et une amélioration de la tendance en Europe. Les revenus liés aux souscriptions (72% des ventes de Mail-Related Solutions au 1er semestre 2021) sont en légère baisse (-1,5%), reflétant la bonne résilience de la base installée en dépit de la baisse des revenus liés à la vente de consommables du fait des effets persistants du Covid-19 sur l'usage des équipements au 1er semestre 2021, particulièrement en Europe. Les ventes d'équipements et de licences continuent d'enregistrer un fort rebond avec une croissance organique autour de 27% grâce à une bonne traction dans l'acquisition de nouveaux clients. Le Groupe bénéficie du succès de sa nouvelle gamme iX de systèmes d'expédition et de courrier intelligents désormais largement disponible aux États-Unis et récemment lancée en Allemagne. La part de la nouvelle génération d'appareils connectés est passée de 4,9% de la base installée à la fin de 2020 à 8,5% à la fin du 1er semestre 2021. Marge de profitabilité La marge de profitabilité de Mail-Related Solutions s'établit à 44,5% au 1er semestre 2021, en baisse organique de 96 pbs par rapport au 1er semestre 2020. Le léger déclin de la marge de profitabilité reflète principalement un effet mix des revenus : grâce au fort rebond enregistré au 1er semestre 2021, la part des ventes d'équipements était bien plus élevée qu'au 1er semestre 2020, tandis que la part des revenus liés aux souscriptions a été affectée par le niveau plus faible des placements d'équipements en 2020. Par ailleurs, la marge de profitabilité a été impactée par une hausse des coûts de transport. Parcel Locker Solutions Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires de l'activité Parcel Locker Solutions atteint 41 millions d'euros au 1er semestre 2021, en croissance organique de 40,7% par rapport au 1er semestre 2020. Elle a bénéficié d'une bonne dynamique dans l'ensemble des segments, des transporteurs au secteur de la distribution et du secteur résidentiel aux campus universitaires et aux entreprises. La base installée a augmenté de plus de 1 500 unités, passant de 13 000 consignes installées fin 2020 à plus de 14 500 unités à la fin du 1er semestre. Les revenus liés aux souscriptions (56% du chiffre d'affaires de Parcel Locker Solutions au 1er semestre 2021) enregistrent une croissance à deux chiffres (+20,1%), en raison de l'expansion de la base installée aux États-Unis en 2020, avec une augmentation soutenue des revenus liés à la maintenance et aux volumes. Les ventes d'équipements ont affiché une croissance soutenue, reflétant une forte dynamique dans le commerce de détail aux États-Unis grâce au déploiement du contrat Lowe's (achevé au 1er trimestre 2021) et d'une bonne traction dans le segment des universités. L'activité a enregistré des débuts prometteurs au Royaume-Uni au 1er semestre. Marge de profitabilité La marge de profitabilité de Parcel Locker Solutions s'établit à -1,4% au 1er semestre 2021, en croissance organique de 538 pbs par rapport au 1er semestre 2020. Ce niveau reflète d'une part la forte profitabilité de la base installée (marge de profitabilité comprise entre 25 et 30%) et une plus large base installée. D'autre part, cela reflète l'augmentation - comme anticipé - du niveau d'investissements en R&D et en commercialisation, la hausse des coûts de transport liés à l'installation de nouvelles unités, ainsi que l'évolution de la composition des revenus avec une proportion de revenus de souscription plus élevée qu'au 2d semestre 2020. 5/16

