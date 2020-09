Quadient S A : 7 septembre 2020 Ratio d'ajustement de l'ODIRNANE

COMMUNIQUE DE PRESSE

ODIRNANE - MODIFICATION DU RATIO

D'ATTRIBUTION D'ACTION

MODIFICATION DU RATIO D'ATTRIBUTION D'ACTION - ODIRNANE

QUADIENT 3,375% - FR0012799229

Paris, le 7 septembre 2020

Les porteurs d'obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes («ODIRNANE») (ISIN: FR0012799229) sont informés que l'Assemblée Générale des

actionnaires du 6 juillet 2020 de QUADIENT SA a décidé la distribution d'un dividende de 0,35 € par action QUADIENT SA (ISIN: FR0000120560). Le paiement de ce dividende interviendra le 9 septembre 2020 et le détachement de ce coupon a eu lieu le 7 septembre 2020.

Suite à cette distribution de dividende, conformément aux stipulations prévues au paragraphe 15.7.2.10 des

termes et conditions (Terms & Conditions) relatifs à l'ODIRNANE tels que publiés sur le site Internet de la

société le 11 juin 2015, le taux de conversion (Conversion Ratio) est porté, à compter du 7 septembre 2020, de 1,340 action à 1,382 action QUADIENT SA pour 1 ODIRNANE (déterminé avec trois décimales par arrondi au millième le plus proche).

À propos de Quadient®

Quadient est à l'origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d'activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d'entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d'exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d'informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com.

Contacts Relations Investisseurs, Quadient Image Sept Laurent Sfaxi Anne-France Malrieu +33 1 45 36 61 39 +33 1 53 70 74 66 l.sfaxi@quadient.com Franck Pasquier +33 1 53 70 74 91 Caroline Baude +33 1 45 36 31 82 c.baude@quadient.com

