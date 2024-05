Quadient S A : A suivre aujourd'hui

Quadient a dégagé un chiffre d’affaires au premier trimestre 2024 de 261 millions d’euros, en croissance de 3,2 % en données publiées, incluant la contribution des dernières acquisitions (Daylight et Frama) et en croissance organique de 1 %. "Cette croissance a été portée par la bonne performance des activités software avec notamment une forte accélération de la base de revenus annuels récurrents qui a atteint 215 millions d’euros, soit une augmentation organique de 17% sur une base annualisée par rapport à la fin de l’année 2023", explique Geoffrey Godet, DG de Quadient.



En outre, Quadient confirme ses prévisions financières pour l'exercice 2024 et table toujours sur une croissance organique de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions.



"Avec une croissance organique des ventes au premier trimestre 2024 conforme aux attentes et des prises de commande solides au cours de la période, l'exercice 2024 a démarré de manière positive pour Quadient. De plus, le second semestre 2024 bénéficiera d'une base de comparaison plus facile pour les solutions logicielles et les consignes colis, en raison de la fin de l'impact négatif du report dans l'implémentation des deux grands contrats SaaS et du changement d'accord commercial avec Yamato, intervenu au début du second semestre 2023", explique le spécialiste dans le matériel logistique et le traitement du courrier.



Quadient donnera plus d'informations sur ses perspectives à moyen terme lors de son prochain Capital Markets Day qui se tiendra le 19 juin prochain.