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    QDT   FR0000120560

QUADIENT S.A.

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Quadient S A : Document AMF CP. 2022DD875342

08/12/2022 | 18:33
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2022DD875342

08 décembre 2022

FR0000120560 - DD154473

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Geoffrey Godet, Directeur Général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : QUADIENT S.A.

LEI : 549300K4W3A5ITOPTK67

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 07 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000120560

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 12.1652 Euro

VOLUME : 2 300.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 12.1652 Euro

VOLUME : 2 300.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 08 décembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Quadient SA published this content on 08 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 December 2022 17:32:25 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2023 79,5 M 83,4 M -
Dette nette 2023 687 M 721 M -
PER 2023 5,02x
Rendement 2023 4,65%
Capitalisation 425 M 446 M -
VE / CA 2023 1,03x
VE / CA 2024 0,91x
Nbr Employés 4 828
Flottant 98,5%
Graphique QUADIENT S.A.
Durée : Période :
Quadient S.A. : Graphique analyse technique Quadient S.A. | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique QUADIENT S.A.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 5
Dernier Cours de Clôture 12,36 €
Objectif de cours Moyen 23,60 €
Ecart / Objectif Moyen 90,9%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Geoffrey Godet Chief Executive Officer & Director
Laurent Marie Philippe Du Passage Chief Financial Officer
Didier R. Lamouche Chairman
Thierry Le Jaoudour Chief Technology & Innovation Officer
Benoit Berson Chief Operating Officer-France & Benelux
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
QUADIENT S.A.-35.42%446
VERISK ANALYTICS, INC.-20.01%28 613
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC.-38.44%12 714
SAMSUNG SDS CO.,LTD.-19.81%7 186
OTSUKA CORPORATION-21.13%6 003
AUTOSTORE HOLDINGS LTD.-48.40%5 965