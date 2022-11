Esker (société française spécialisée dans la dématérialisation des documents) et Quadient (entreprise spécialisée dans le matériel logistique et le traitement du courrier) annoncent leur positionnement en tant que future Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) de l'administration. Au cœur des échanges, la PDP qui sera agréée par l’État aura pour rôle d’envoyer ou de recevoir les factures électroniques entre les parties tout en transmettant les données de facturations obligatoires au Portail Public de Facturation (PPF), ainsi que l'e-reporting des données de transaction.



Quadient et Esker collaborent depuis plus de 7 ans au sein de leur filiale commune NCS. Ce partenariat stratégique entre les deux entités permet à Quadient de s'appuyer sur le savoir-faire technologique d'Esker pour accompagner les entreprises dans l'automatisation et la dématérialisation de leurs factures clients et factures fournisseurs.



Cette nouvelle synergie au sein de NCS vient renforcer cette collaboration, et garantira aux entreprises de toutes tailles une transition sereine et sécurisée de la gestion de leurs factures vers une mise en conformité aux futures obligations réglementaires dictées par l'administration fiscale, selon le calendrier défini, qu'elles soient reçues ou transmises par courrier, par email au format PDF, via un portail, en EDI ou autre.



En tant que membres du Forum National de la Facture Electronique et participants actifs aux ateliers de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) et de l'Agence pour l'Informatique Financière de l'État (AIFE), Esker et Quadient sont engagées dans le processus d'immatriculation, démarrant en septembre 2023, qui leur donnera l'accréditation de l'État dans le respect du calendrier défini.



En complément de ces services réglementaires, les entreprises bénéficieront notamment d'un ensemble de services complémentaires, tels que le pilotage centralisé de l'ensemble des flux, l'automatisation des processus de gestion, la traçabilité complète des échanges, l'archivage des factures.