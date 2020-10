La première édition virtuelle des « Inspire Days » de Quadient rassemblera des experts du monde entier autour de l’expérience client

Paris, le 1er octobre 2020

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui que sa conférence annuelle Quadient Inspire Days Virtual Experience, dédiée à la gestion de l’expérience client (CXM), se tiendra les 13 et 14 octobre 2020.

Dans sa première édition virtuelle, la conférence rassemblera 77 intervenants du monde entier et proposera plus de 60 ateliers lors desquels décideurs et responsables informatiques de différents secteurs pourront assister à des discussions autour des stratégies d’entreprise, des sessions techniques, étendre leur réseau et suivre des keynotes inspirantes. Les « Inspire Days » s'adressent aux responsables d’équipe et professionnels de la communication client, développeurs et architectes, pour les aider à renforcer leur communication digitale, améliorer l'engagement client, proposer des expériences plus personnalisées et gagner en efficacité opérationnelle grâce à la gestion de leur communication client (CCM).

La conférence annuelle Quadient « Inspire Days » est traditionnellement un évènement physique. En raison de la pandémie, cette annéel’édition sera pour la première fois virtuelle. Six sessions permettront de couvrir l'ensemble des fuseaux horaires, et chaque intervention sera enregistrée et disponible à la demande pour les personnes inscrites à l'événement. La participation est quant à elle gratuite.

Lors des prochains « Inspire Days », les dernières innovations technologiques, l'avis d'analystes de renom, et des témoignages et retours d’expérience de clients Quadient seront partagés. Parmi les intervenants, vous retrouverez notamment :

Ingrid Lindberg, pionnière de l'expérience client - Chief Customer

Allen Bonde et Tom Mouhsian - Forrester

Kaspar Roos - Aspire Communications

Les sponsors de l'événement - Canon, Capgemini, Cognizant et Guidewire

Des experts CXM de Epsilon, Northwestern Mutual, Orda, British Gas, Opus Trust, Paragon Customer Communications, CGI France, Lincoln Financial Group, Customer Centrics, Auto & General, HBF Health, New Zealand Post, Santander Bank et SulAmérica Seguros.

« Nous sommes impatients d'échanger virtuellement avec les participants du monde entier lors des prochains « Inspire Days » de Quadient », nous confie Chris Hartigan, directeur des solutions Gestion de l'Expérience client pour Quadient. « Face à la pandémie, maintenir les liens est plus que jamais essentiel. Les clients exigent non seulement que les entreprises les connaissent et leur offrent une expérience personnalisée, mais que chaque marque les comprenne et anticipe leurs moindres besoins, avec des options en libre-service qui vont bien au-delà d'une simple formulaire de questions-réponses. Lors des « Inspire Days », les professionnels de l'expérience client pourront tirer parti d'analyses pertinentes et de conseils qui les aideront à réussir malgré le contexte difficile que nous connaissons actuellement. »

Pour découvrir le programme de l'événement et vous inscrire, rendez-vous sur https://www.quadient.com/fr-FR/inspire-days-virtual-experience .

Quadient est à l'origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d'activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d'entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d'exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles.

