A l’issue d’un solide troisième trimestre, Quadient (anciennement Neopost) a relevé ses prévisions pour l’exercice 2020. Ainsi, le spécialiste des solutions de traitement du courrier et des consignes automatiques anticipe désormais une baisse organique du chiffre d’affaires d’environ 9% par rapport à 2019 (contre environ 10% auparavant) et vise un Ebit courant compris entre 140 millions et 145 millions d’euros (contre une précédente fourchette de 135-145 millions d’euros). Pour sa part, le flux de trésorerie est toujours attendu supérieur à 100 millions d’euros.



En Bourse, cela se traduit par un bond de l'action de 7,64 % à 15,64 euros. Un bond d'autant plus remarquable que le titre avait déjà grimpé de 15 % hier.



La performance du chiffre d'affaires du quatrième trimestre sera principalement soutenue par la poursuite de la croissance des activités " Business Process Automation " et " Parcel Locker Solutions ". Quadient entend continuer à bénéficier de l'accélération de la transition vers le digital et de l'explosion du e-commerce.



Ce relèvement de perspectives fait suite au redressement de l'activité lors du troisième trimestre de l'exercice 2020 (clos fin octobre).



Quadient a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 258 millions d'euros sur la période, en baisse de 7,4% sur un an à données publiées. C'est toutefois mieux que ce qu'attendait le consensus, soit 245 millions d'euros. De plus, le recul est limité à 3% en organique, ce qui représente une nette amélioration par rapport à la chute de 14,6 % observée lors du deuxième trimestre 2020.



La croissance est tirée par les activités " Business Process Automation " (+20 % en organique) et " Parcel Locker Solutions " (+28,9%), alors que les performance des activités " Mail-Related Solutions " (-6,3%) et " Customer Experience Management " (-4,1%) s'améliorent.



" Nous sommes très satisfaits du fort rebond de la tendance de chiffre d'affaires enregistrée au troisième trimestre 2020 par toutes nos solutions et dans chaque région ", a commenté Geoffrey Godet, le directeur général de Quadient.



Enfin, suite à des articles de presse publiés lundi, Quadient a répondu ce matin qu'il n'est pas actuellement dans ses intentions de céder son activité " Customer Experience Management ". Cette activité est au cœur de son offre software globale et un élément clé de sa stratégie.