Quadient S A : Rachat Actions - Déclaration Mensuelle - Octobre 2020

Programme de rachat d'actions Quadient SA1 lancé par le Conseil d'Administration du 06 Juillet 2020 suivant l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire réunie le 06 Juillet 2020 et en application des dispositions du Titre IV, Livre II, du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.

PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

MOIS D'OCTOBRE 2020

INFORMATIONS CUMULEES AU 31 OCTOBRE 2020

Solde au 30/09/2020 : 220 054

Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 170 221

Nombre de titres cédés depuis le début du programme : 147 891

Nombre de titres transférés depuis le début du programme : 216

Nombre de titres annulés depuis le début du programme : Néant

Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : Néant

Pourcentage de capital auto-détenu de manière directe et indirecte : 0,64%

Nombre de titre détenus en portefeuille : 220 416

Valeur comptable du portefeuille : 3 351 933,76 Euros

Valeur de marché du portefeuille (cours de clôture du 30/10/2020) : 2 466 455,04 Euros

INFORMATIONS RELATIVES AU MOIS D'OCTOBRE 2020

Nombre de titres transférés au cours de la période : 0

Nombre de titres achetés au cours de la période : 42 226

Nombre de titres cédés au cours de la période: 41 864

Nombre de titres annulés au cours de la période: Néant

Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : Néant

Le portefeuille de titre au 31 Octobre 2020 est constitué de 220 416 titres, 200 912 des titres sont détenus dans le cadre du contrat de liquidité et 19 504 titres ont été acquis dans le but de couvrir les obligations contractées à l'occasion des programmes d'options d'achat d'actions et d'actions gratuites attribuées aux salariés et aux mandataires sociaux de Groupe.

