Quadient S A : Rapport financier semestriel 2020

Faits marquants Au premier se mestre 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 485 millions d'euros, en baisse de 12,9 % par rapport au premier semestre 2019, soit une baisse organique de 12,8% (1) Les Opérations Majeures (90% du chiffre d'affaires), qui regroupent les quatre solutions majeures du Groupe dans les deux zones géographiques clefs (Amérique du Nord et Principaux pays européens), affichent une décroissance organique de leur chiffre d'affaires de 10,5 % L'Amérique du Nord affiche une baisse organique de 6,0% Le segment des Principaux pays européens enregistre une baisse organique de son chiffre d'affaires de 17,6 % Le segment international affiche une croissance organique de 4,8 % Par ailleurs, les Opérations Annexes (10% du chiffre d'affaires) affichent une décroissance organique de 28,9 % La part récurrente du chiffre d'affaires reste élevée et s'établit à 75 % Au premier semestre 2020, le résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions atteint 61 millions d'euros, en baisse de 34,2 % par rapport au premier semestre 2019. Le résultat net part du Groupe s'établit à 21 millions d'euros en baisse de 54,5% 1.1 Faits marquants Quadient a poursuivi activement la mise en œuvre de sa stratégie « Back to Growth » au premier semestre 2020, avec le déploiement de multiples initiatives stratégiques dans toutes ses solutions, incluant le lancement de nouveaux produits innovants, de nouveaux contrats et partenariats, ainsi que la poursuite de la refonte du portefeuille d'activités avec une cession (ProShip) et une acquisition (YayPay). Acquisition de la FinTech YayPay, spécialisée dans le domaine de l'automatisation de la gestion du poste client Le 29 juillet 2020, Quadient a annoncé l'acquisition de YayPay, une entreprise de premier plan et en forte croissance, à la pointe des solutions d'automatisation des processus de gestion du poste client en mode SaaS. YayPay, créée en 2015, combine l'envoi automatisé de factures et des solutions de recouvrement, d'évaluation de solvabilité, de paiement et de gestion de trésorerie au sein d'une plateforme cloud complète mise à disposition de plus de 3 000 utilisateurs dans le monde. La solution de YayPay associe également l'intelligence artificielle à un système d'analyse en temps réel afin d'assurer une meilleure prédictibilité sur les comportements des payeurs et leur impact sur les flux de trésorerie des entreprises, les aidant à réduire les créances impayées et les délais de recouvrement. L'acquisition de YayPay permettra à Quadient d'étendre son offre dans l'automatisation des processus métier (Business Process Automation), plus particulièrement en complément de Quadient® Impress™, sa plateforme de gestion automatisée et multicanale de documents, basée sur le cloud et destinée aux petites et moyennes entreprises. YayPay est basée à New York et compte une équipe de près de 60 personnes. Quadient détient environ 87 % de la société-mère de YayPay. Le montant de l'acquisition, hors coûts liés à la transaction, s'élève à plus de 17 millions d'euros(2) Partenariat mondial avec Infosys pour renforcer la distribution de solutions de Gestion de l'Expérience Client Le 23 juillet 2020, Quadient a annoncé qu'Infosys, acteur mondial spécialisé dans le conseil, la technologie, l'externalisation et les services de nouvelle génération, est désormais un Partenaire Commercial Platinum dans le cadre du programme Partner Advantage de Quadient. Infosys intègrera et distribuera les solutions Quadient afin d'offrir aux entreprises la plateforme omnicanale de gestion de la communication client (CCM) la plus avancée et adaptée aux besoins de communication les plus complexes, en phase avec leur stratégie d'expérience client. En outre, Infosys et Quadient développeront conjointement des solutions innovantes dans le domaine de la gestion de l'expérience client (CXM), en mettant à disposition des démonstrations dans les centres de technologie et d'innovation d'Infosys. Lancement des machines à affranchir iX-Series sur le marché américain Le 30 juin 2020, Quadient a annoncé le lancement des machines à affranchir iX-Series et du logiciel d'adressage S.M.A.R.T. aux États-Unis, conçus pour répondre aux besoins des petites, moyennes et grandes entreprises dans de multiples secteurs. Cette nouvelle gamme apporte des nouvelles fonctionnalités et mises à jour aux clients, tout en répondant aux dernières exigences des services postaux américains. Ces nouveaux développements répondent à l'objectif de Quadient de renforcer ses positions sur le marché du courrier aux États-Unis, comme annoncé par le Groupe dans le cadre de sa stratégie « Back to Growth ». Le chiffre d'affaires du S1 2020 est comparé au chiffre d'affaires du S1 2019, duquel est déduit le chiffre d'affaires de Proship pour un montant de 4,3 millions d'euros, et est retraité d'un impact de change favorable de 3,1 millions d'euros sur la période. Sur la base du taux de change EUR/USD de référence de la BCE au 28 juillet 2020 2 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS ET LA SITUATION FINANCIÈRE Éléments postérieurs à la clôture Nouveaux progrès commerciaux et dans l'offre de l'activité de Parcel Locker Solutions de Quadient Combinant l'expertise de la société américaine Parcel Pending, récemment acquise, avec le leadership mondial de Quadient dans le domaine des consignes colis auprès des acteurs du transport, de la distribution, de l'immobilier commercial et des universités, Quadient a adopté depuis juin 2020 la marque « Parcel Pending by Quadient » pour l'ensemble de son portefeuille de consignes colis, en Amérique du Nord et en Europe. Le 22 juin 2020, Quadient a annoncé le lancement simultané en France, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis de Parcel Locker Lite™, une nouvelle gamme de consignes colis compactes et modulaires, conçues pour faciliter l'installation et accélérer l'adoption de solutions automatisées de livraison et collecte de colis à un coût abordable dans les commerces de petite taille et avec peu de colis au quotidien. Au Japon, Quadient a conclu au T1 2020 un nouveau contrat avec Yamato relatif à l'acquisition de 3 000 unités de Parcel Locker Lite™ pour équiper ses sites de collecte et de livraison, notamment les commerces de proximité, les gares, les supermarchés et les pharmacies. Le déploiement a commencé au cours de l'été et se poursuivra jusqu'en 2023. Le 16 juillet 2020, Quadient a annoncé le lancement au Royaume-Uni de la solution Parcel Pending by Quadient destinée au marché des immeubles résidentiels collectifs. Ces systèmes de consigne colis modulaires permettent une gestion efficace des colis livrés grâce à un processus sécurisé et automatisé, améliorant l'efficacité opérationnelle du personnel de la propriété et des livreurs, tout en augmentant la satisfaction des habitants. Lancement réussi de la plateforme basée sur le cloud Quadient® Impress™ pour les petites et moyennes 1 entreprises Le 16 juin 2020, Quadient a annoncé le lancement global de Quadient® Impress, une plateforme très ergonomique d'automatisation des documents sortants, qui optimise les processus de gestion des documents pour les petites et moyennes entreprises (PME). Cette plateforme complète basée sur le cloud apporte la flexibilité nécessaire pour préparer et envoyer des documents transactionnels à leurs clients, à l'unité ou par lots, quel que soit le canal de diffusion : impressions, numérique ou externalisé. Quadient Impress® constitue une étape clé dans la consolidation et la rationalisation des solutions d'Automatisation des Processus Métier (Business Process Automation) du Groupe au sein d'une plateforme logicielle unique intégrant quatre suites d'applications (Automate, Portal, Dispatch, Outsourced Hybrid Mail). Plus de 140 nouveaux clients ont été acquis depuis le lancement. Cession de ProShip En février 2020, Quadient a annoncé la cession de sa filiale ProShip, un fournisseur mondial de solutions de gestion des expéditions multi-transporteurs, à FOG Software Group, une division de Constellation Software Inc., société cotée à Toronto. L'opération a été finalisée le 28 février 2020 pour un prix de cession de 15 millions de dollars américains. 1.2 Éléments postérieurs à la clôture Contrat major dans le secteur de la distribution aux États-Unis avec Lowe's En septembre 2020, Quadient a annoncé avoir conclu avec Lowes, une enseigne de distribution américaine spécialisée dans la rénovation résidentielle, un contrat pour le déploiement de consignes colis automatiques (Parcel Locker Solutions) dans le secteur de la distribution aux États-Unis. L'accord prévoit l'installation de plus de 1 700 consignes colis en libre-service dans le pays. Lowe's est l'une des dix plus importantes enseignes de distribution aux États-Unis avec plus de 2 200 magasins. Remboursement de l'ensemble des placements privés américains, soit 115 millions de dollars américains Le 4 septembre 2020, Quadient a procédé au remboursement de l'ensemble de ses emprunts réalisés sous forme de placements privés américains, soit un montant total de 115 millions de dollars américains. En plus du paiement de 30 millions de dollars américains contractuellement exigibles en septembre 2020, Quadient décidé de rembourser de manière anticipée 85 millions de dollars américains à échéances 2021 (pour 35 millions de dollars américains) et 2022 (pour 50 millions de dollars américains). Cette opération s'inscrit dans la continuité de la politique du Groupe visant à gérer de façon dynamique son bilan et à optimiser ses ressources de financement. L'impact sur le coût de l'endettement financier net du Groupe sera légèrement positif sur la durée résiduelle des emprunts remboursés par anticipation. Quadient finaliste dans deux catégories de l'édition 2020 des Parcel and Postal Technology International Awards Le 8 septembre 2020, Quadient a annoncé figurer parmi les finalistes dans deux catégories de l'édition 2020 des Parcel and Postal Technology International (PPTI) Awards pour les solutions Parcel Pending Lite et CVP Everest. Les PPTI Awards ont pour vocation de mettre en lumière les dernières innovations dans le secteur postal. RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 3 COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS ET LA SITUATION FINANCIÈRE

Décomposition historique du compte de résultats

1.3 Décomposition historique du compte de résultats S1 2020 S1 2019 Rappel exercice 2019 (En millions d'euros) (clos le 31/07/2020) (clos le 31/07/2019) (clos le 31/01/2020) Chiffre d'affaires 556,9 100,0 % 1 142,7 100,0 % 484,9 100,0 % Coûts des ventes (145,9) (26,2) % (302,1) (26,4) % (129,0) (26,6) Marge brute 411,0 73,8 % 840,6 73,6 % 355,9 73,4 % Frais de recherche et développement (24,5) (4,4) % (53,2) (4,7) % (24,6) (5,1) Frais commerciaux (136,1) (24,4) % (283,3) (24,8) % (126,4) (26,1) Frais administratifs et généraux (107,2) (19,3) % (214,9) (18,8) % (100,5) (20,8) Maintenance et autres charges (50,7) (9,1) % (103,5) (9,1) % (45,1) (9,3) Intéressement, paiement en actions 0,1 0,0 % (0,6) (0,1) % 1,7 0,4 Résultat opérationnel courant avant charges 16,6 % 16,2 % liées aux acquisitions 92,6 185,1 61,0 12,6 % Charges liées aux acquisitions (10,8) (1,9) % (15,5) (1,4) % (11,1) (2,3) Résultat opérationnel courant 81,8 14,7 % 169,6 14,8 % 49,9 10,3 % Résultat des cessions et autres 0,1 0,00 % (82,5) (7.2) % (0,6) (0,1) Charges, nettes des reprises, pour optimisation (0,5) % (0,9) % des structures (2,7) (10,1) (7,5) (1,6) Résultat opérationnel 79,2 14,2 % 77,0 6.7 % 41,8 8,6 % Résultat financier (19,1) (3,4) % (41,1) (3,6) % (17,2) (3,5) Résultat avant impôts 60,1 10,8 % 35,9 3,1% 24,9 5,1 % Impôts sur les bénéfices (13,6) (2,4) % (21,4) (1,9) % (2,7) (0,6) Quote-part de résultat des SME 0,6 0,1 % 0,8 0,1 % (0,4) (0,1) RÉSULTAT NET 21,8 4,5% 47,1 8,5% 15,3 1,3% Attribuable : aux propriétaires de la société mère 47,1 8,5 % 14,1 1,2 % 21,4 4,4 aux participations ne donnant pas le 0,0 % 0,1 % contrôle 0,0 1,2 0,4 0,1 4 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS ET LA SITUATION FINANCIÈRE Décomposition historique du compte de résultats 1.3.1 RÉSILIENCE DES REVENUS RÉCURRENTS AU S1 2020 La stratégie de Quadient consiste à favoriser la génération de revenus récurrents dans toutes ses solutions, en particulier au travers des ventes liées aux souscriptions SaaS et à la location. Au premier semestre 2020, le modèle économique du Groupe s'est à nouveau révélé résilient, avec une solide performance des revenus récurrents malgré un environnement commercial et économique difficile. Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 485 millions d'euros au premier semestre 2020, en baisse contenue de 12,9 % comparé au premier semestre 2019. La baisse du chiffre d'affaires atteint 12,8% en organique (hors impacts de change et hors effet de périmètre lié à la cession de ProShip en février 2020). Les revenus récurrents (75% du chiffre d'affaires total du Groupe) ont enregistré un repli organique limité de 5,9% au S1 2020 par rapport au S1 2019, contribuant à atténuer le recul de 28,3 % en organique des ventes d'équipement et de licences. 1 Variation Variation (En millions d'euros) S1 2020 S1 2019 Variation hors change organique Opérations Majeures 483 (9,6) % (10,5) % 437 (10,5) % Customer Experience Management 65 (5,2) % (5,5) % 61 (5,5) Business Process Automation 30 +1,6 % +1,1 % 31 +1,1 Mail-Related Solutions 360 (13,1) % (13,9) % 313 (13,9) Parcel Locker Solutions 28 +12,0 % +9,4 % 32 +9,4 Opérations Annexes 74 (34,5) % (33,1) % 48 (28,9) % TOTAL GROUPE 485 557 (12,9)% (13,5)% (12,8)% Variation Variation (En millions d'euros) S1 2020 S1 2019 Variation hors change organique Opérations Majeures 483 (9,6) % (10,5) % 437 (10,5) % Amérique du Nord 250 (4,5) % (6,0) % 239 (6,0) Principaux pays européens (a) 210 (17,4) % (17,6) % 173 (17,6) International (b) 23 +4,8 % +4,8 % 25 +4,8 Opérations Annexes 74 (34,5) % (33,1) % 48 (28,9) % TOTAL GROUPE 485 557 (12,9)% (13,5)% (12,8)% Allemagne, Autriche, Benelux, France, Irlande, Italie, Royaume-Uni et Suisse. Le segment International regroupe les activités de Parcel Locker Solutions au Japon, ainsi que les activités Customer Experience Management en dehors de l'Amérique du Nord et des Principaux pays européens La répartition du chiffre d'affaires du S1 2019 par segment et activité a été revue en conséquence. 1.3.2 OPÉRATIONS MAJEURES SOUTENUES PAR LA PERFORMANCE DES MOTEURS DE CROISSANCE Au premier semestre 2020, les Opérations Majeures enregistrent un chiffre d'affaires de 437 millions d'euros (90% du chiffre d'affaires total du Groupe), en décroissance organique de 10,5% comparé au premier semestre 2019. La résilience des revenus récurrents (77% du chiffre d'affaires des Opérations Majeures), en baisse organique limitée de 4,5% par rapport au premier semestre 2019, avec une forte croissance des activités de Parcel Locker Solutions et Business Process Automation, permet de compenser en partie le recul des ventes d'équipements et de licences. Le segment Amérique du Nord affiche une baisse organique modérée de son chiffre d'affaires (-6,0% ) au S1 2020, grâce à la forte croissance à deux chiffres de l'activité Customer Experience Management, avec un fort dynamisme des services professionnels et des ventes de licences. Le segment des Principaux pays européens enregistre une baisse organique plus prononcée de son chiffre d'affaires (-17,6% ) au S1 2020, en raison du plus fort impact des mesures de distanciation sociale. Le segment International affiche une solide croissance de son chiffre d'affaires (+4,8% ) au S1 2020, portée par la forte progression des revenus de location de l'activité Parcel Locker Solutions au Japon, atténuée par la base de comparaison élevée en Customer Experience Management au Q2 2019, qui avait bénéficié de deux contrats importants. Customer Experience Management Au premier semestre 2020, le chiffre d'affaires de l'activité Customer Experience Management a atteint 61 millions d'euros, en décroissance organique de 5,5 % comparé au premier semestre 2019. Les revenus récurrents (77% du chiffre d'affaires de Customer Experience Management) affichent une très bonne résilience (-2,5% ), grâce à la croissance toujours forte du chiffre d'affaires lié aux souscriptions en mode SaaS et à l'augmentation des revenus liés à la maintenance. Cette performance est toutefois compensée par la baisse des revenus des services professionnels, majoritairement opérés sur site et donc affectés par les mesures de distanciation sociale. RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 5 COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS ET LA SITUATION FINANCIÈRE

Décomposition historique du compte de résultats Les ventes de licences (-14,4% ) sont affectées par la base de comparaison élevée du T2 2019. Le contexte de distanciation sociale rend également plus difficile l'activité commerciale liée aux grands comptes, ce qui pèse sur les acquisitions de nouveaux clients. Quadient réussit cependant à gagner des clients dans les verticaux traditionnels, ainsi que dans de nouveaux verticaux comme les services publics et gouvernementaux, les télécommunications et les énergéticiens. Enfin, en réponse aux besoins des clients, l'évolution progressive de la demande des licences perpétuelles vers les solutions en mode SaaS un impact sur les ventes de licences tout en renforçant le modèle de revenus récurrents de Quadient dans le futur. L'Amérique du Nord enregistre une forte croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires, reflétant le bon dynamisme de l'ensemble des activités et la base de comparaison favorable du S1 2019. À l'inverse, le chiffre d'affaires des Principaux pays européens est affecté par les mesures de distanciation sociales plus strictes et la base de comparaison défavorable du S1 2019 pour les revenus liés aux services professionnels. Le chiffre d'affaires du segment International est également en recul du fait de la base de comparaison élevée au S1 2019. Business Process Automation Au premier semestre 2020, le chiffre d'affaires de l'activité Business Process Automation a atteint 31 millions d'euros, en croissance organique de 1,1% par rapport au premier semestre 2019. Cette hausse reflète la forte croissance des revenus SaaS liée à l'augmentation des souscriptions enregistrées au cours des trimestres précédents. L'évolution de la demande client vers des solutions SaaS, en particulier en Amérique du Nord et en France, contribue à générer un niveau plus élevé de revenus récurrents (+13,2% ), représentant 88 % du chiffre d'affaires de l'activité Business Process Automation au S1 2020. De plus, le Groupe a lancé des campagnes visant à accélérer l'acquisition de nouveaux clients sous ce mode de souscription dans toutes les régions, avec un effet particulièrement positif sur les activations de contrats en Amérique du Nord. La bonne performance des revenus récurrents est en partie compensée par une baisse des facturations basées sur le volume d'utilisation des plateformes de l'activité Business Process Automation, notamment dans le secteur des syndics de copropriété en France. Cette tendance tend toutefois à s'inverser à la fin du S1 2020, avec une reprise des volumes traités. Les ventes de licences, bien que ne représentant qu'une part relativement faible du chiffres d'affaires de l'activité Business Process Automation, sont fortement impactes (-43,9%), u fait principalement de la moindre contribution des offres couplées avec l'activité Mail-Related Solutions, le contexte du COVID-19 rendant plus difficile le placement de nouveaux équipements. Parcel Locker Solutions Au premier semestre 2020, le chiffre d'affaires de l'activité Parcel Locker Solutions a atteint 32 millions d'euros, en croissance organique de 9,4% par rapport au premier semestre 2019, reflétant la forte performance des revenus récurrents (+35,2% ), qui représentent 64 % du chiffre d'affaires de Parcel Locker Solutions au S1 2020. Au Japon, le modèle de location démontre son dynamisme, avec une croissance à deux chiffres des revenus au S1 2020, grâce à l'augmentation de la base installée sur les trimestres précédents, et en dépit d'un ralentissement des nouvelles installations au T2 2020. Aux États-Unis, le secteur résidentiel affiche une forte croissance des souscriptions. De plus, les revenus récurrents bénéficient de l'augmentation du chiffre d'affaires lié à la maintenance ainsi qu'aux volumes de colis et au taux d'utilisation (frais facturés aux résidents et de stockage). Les ventes d'équipements (-18,3% ) sont affectées par les mesures de distanciation sociale, en particulier dans les copropriétés et les universités aux États-Unis, avec un décalage des installations. Les prises de commandes sont également impactées par les conditions économiques, entrainant des délais dans les nouveaux projets de construction. De plus, la base de comparaison du T2 2019 est défavorable, la performance ayant été très bonne, tandis que le T2 2020 est impacté par la mise en attente des signatures de contrats par les institutions qui ont d'autres priorités. Mail-Related Solutions Au premier semestre 2020, le chiffre d'affaires de l'activité Mail-RelatedSolutions atteint 313 millions d'euros, en baisse organique de 13,9 % par rapport au premier semestre 2019. Les revenus récurrents (77% des ventes de Mail-Related Solutions), largement soutenus par des contrats pluriannuels, enregistrent un déclin plus modéré (-8,7%), grâce notamment au bon niveau de placements d'équipements réalisés en 2019, en particulier en Amérique du Nord. Les revenus liés à la vente de consommables (cartouches d'encre) sont affectés par le contexte lié au COVID-19, mais la baisse est moins prononcée à partir du mois de mai du fait d'une reprise progressive de l'utilisation des équipements et des volumes consommés. Même si le niveau d'activité indique une amélioration de la tendance par rapport à la seconde moitié du T1 2020, la reprise est toujours limitée du fait du recours au télétravail lié aux mesures de distanciation sociale. Dans ce contexte, les revenus liés aux ventes de nouveaux équipements sont affectés (-27,6% ), en particulier pour les contrats de taille significative (courriers de production), et ce, malgré l'intensification des activités commerciales opérées à distance, par téléphone ou par e-mail. La baisse continue à être moins marquée en Amérique du Nord qu'en Europe et cette tendance est amplifiée par les mesures de confinement moins drastiques mises en place en Amérique du Nord. Cependant, Quadient constate une reprise progressive sur les mois à partir du mois de mai par rapport au point bas enregistré au mois d'avril. 6 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS ET LA SITUATION FINANCIÈRE Décomposition historique du compte de résultats 1.3.3 OPÉRATIONS ANNEXES Au premier semestre 2020, le chiffre d'affaires des Opérations Annexes atteint 48 millions d'euros (10% du chiffre d'affaires total du Groupe), en recul organique de 28,9 % comparé au premier semestre 2019. Cette évolution reflète principalement la forte baisse du chiffre d'affaires des activités graphiques et de l'activité Mail-Related Solutions dans les pays nordiques et en Australie, ainsi que de moindres revenus liés à l'export (contrats OEM avec des distributeurs tiers pour l'activité Mail-Related Solutions) en raison d'une base de comparaison élevée au S1 2019. Elle reflète également le moindre niveau de revenus récurrents du segment. Par ailleurs, Quadient a vendu quatre systèmes d'emballage automatisés (CVP) au S1 2020 (contre six unités au S1 2019). 1 1.3.4 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (1) 2020 2019 Opérations Opérations Total Opérations Opérations Total majeures (a) Annexes (a) Groupe majeures (a) Annexes (a) Groupe Chiffre d'affaires 483 74 557 437 48 485 Résultat opérationnel courant hors (3) charges liées aux acquisitions 96 93 65 (4) 61 Pour rappel, le chiffre d'affaires des activités de Parcel Locker au Japon ainsi que le chiffre d'affaires de Customer

Experience Management comptabilisé en Opérations Annexes sont à présent comptabilisés en Opérations Majeures, dans le segment International. Les données 2019 ont été retraitées en conséquence. Le résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions s'élève à 61 millions d'euros au premier semestre 2020, contre 93 millions d'euros au premier semestre 2019, reflétant principalement la baisse du chiffre d'affaires. La gestion active des coûts, tant au niveau du coût des ventes que des dépenses opérationnelles, permet cependant de protéger la profitabilité. La marge brute reste relativement stable à 73,4% au S1 2020 contre 73,8 % au S1 2019, malgré une baisse importante des volumes, grâce à la flexibilité inhérente de la base de coûts, une part importante de la fabrication des équipements étant sous-traitée (90% des équipements liés au courrier, 100 % des consignes colis), et à un mix plus favorable. De plus, la poursuite de la mise en œuvre par le Groupe de mesures strictes d'optimisation des coûts permet de réduire les dépenses opérationnelles, avant impact des créances douteuses, de 23 millions d'euros au S1 2020, tout en lui permettant de maintenir ses efforts d'investissement pour soutenir le déploiement de ses initiatives stratégiques. La marge opérationnelle courante hors charges liées aux acquisitions s'établit à 12,6% du chiffre d'affaires au S1 2020 contre 16.6 % au S1 2019. Les charges liées aux acquisitions sont de 11 millions d'euros au S1 2020, un niveau stable par rapport au S1 2019, et incluent notamment des coûts liés à la cession de ProShip (prime subordonnée à la finalisation de la transaction) et à l'acquisition de YayPay (prêts sans recours aux fondateurs). Le résultat opérationnel courant s'élève à 50 millions d'euros au S1 2020 contre 82 millions d'euros au S1 2019. 1.3.5 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL Les charges pour optimisation des structures et les autres charges opérationnelles s'élèvent à 8 millions d'euros au S1 2020, contre 3 millions d'euros au S1 2019, reflétant les coûts liés à la fermeture de Temando et l'augmentation des dépenses de restructuration associées aux mesures d'optimisation des coûts. Le résultat opérationnel s'élève à 42 millions d'euros au S1 2020 contre 79 millions d'euros au S1 2019. 1.3.6 RÉSULTAT NET Le coût de l'endettement financier net atteint -16millions d'euros au S1 2020 contre -17millions d'euros au S1 2019, du fait d'une légère baisse des charges d'intérêts liée aux opérations de refinancement opérées en 2019 et 2020. Par ailleurs, le Groupe réduit ses pertes de change et autres éléments financiers de -1 million d'euros au S1 2020 contre -2 millions d'euros au S1 2019. (1) Hors charges liées aux acquisitions Compte tenu de ces éléments, le résultat financier net s'établit à -17 millions d'euros au S1 2020 contre -19 millions d'euros au S1 2019. L'impôt sur les sociétés représente une charge de 3 millions d'euros au S1 2020 comparé à une charge de 14 millions d'euros au S1 2019, en raison principalement de l'impact positif des mesures de carry-back mises en œuvre RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 7 COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS ET LA SITUATION FINANCIÈRE

Décomposition historique du compte de résultats aux États-Unis pour soutenir les entreprises dans le contexte du COVID-19. Le taux d'imposition ressort à 11,1% au S1 2020 contre 22,6% au S1 2019. Retraité des éléments non-récurrents, le taux d'imposition se serait élevé à 22,8% au S1 2020. Le résultat net part du Groupe atteint 21 millions d'euros au S1 2020 contre 47 millions d'euros au S1 2019. Le résultat net par action s'élève à 0,50 euro au S1 2020 contre 1,24 euros au S1 2019. 1.3.7 GÉNÉRATION DE FLUX DE TRÉSORERIE L' EBITDA (1) s'élève à 104 millions d'euros au S1 2020 contre 137 millions d'euros au S1 2019, reflétant la baisse du résultat opérationnel courant et la relative stabilité des amortissements et dépréciations. La marge d'EBITDA atteint 21,5 % au S1 2020 contre 24,6% au S1 2019. La variation du besoin en fonds de roulement génère une sortie nette de trésorerie de 25 millions d'euros au S1 2020 contre une sortie nette de trésorerie de 55 millions au S1 2019. Cette évolution reflète principalement la baisse de l'activité, ainsi que le décalage du paiement de certaines charges sociales et de la TVA au S2 2020 dans plusieurs pays. Le Groupe enregistre une baisse plus forte des créances de leasing (54 millions d'euros au S1 2020 contre 31 millions d'euros au S1 2019), en raison de la baisse des placements de nouveaux équipements dans le contexte de distanciation sociale. Le portefeuille de leasing et autres services de financement atteint 613 millions d'euros au 31 juillet 2020 contre 698 millions d'euros au 31 janvier 2020, soit une baisse organique de 7,6 % au S1 2020, contre une baisse organique de 4,3% au S1 2019. À fin juillet 2020, le taux de défaut du portefeuille de leasing se situe autour de 1,7% Les intérêts financiers et impôts payés s'élèvent à -16 millions d'euros au S1 2020 contre -37 millions d'euros au S1 2019, du fait de l'impact positif des opérations de refinancement opérées en 2019 et 2020 et d'un moindre montant d'impôts payés. Les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles sont de 39 millions d'euros au S1 2020 contre 49 millions au S1 2019. Cette évolution reflète la baisse des investissements de maintenance, en ligne avec le recul de l'activité, ainsi que la réduction des investissements relatifs aux consignes colis au Japon, principalement liée à une base de comparaison élevée en 2019, et aux équipements liés au courrier en location en France. Au final, les flux de trésorerie après investissements s'établissent à 76 millions d'euros au S1 2020 contre 21 millions d'euros S1 2019. 1.3.8 ENDETTEMENT NET ET POSITION DE TRÉSORERIE La dette nette baisse de 82 millions d'euros à 586 millions d'euros au 31 juillet 2020, contre 668 millions d'euros au 31 janvier 2020. Le ratio de dette nette/EBITDA est en léger recul, à 2,3x (2) au 31 juillet 2020 contre 2,4x (2) au 31 janvier 2020. La dette nette du Groupe est adossée aux flux de trésorerie futurs attendus de ses activités de location et du portefeuille de leasing et autres services de financement. Hors leasing, le levier financier (dette nette/EBE) reste à un niveau bas, de 0,8x(2) au 31 juillet 2020 contre 0,9x(2) au 31 janvier 2020. Les fonds propres s'établissent à 1 221 millions d'euros au 31 juillet 2020 contre 1 249 millions d'euros au 31 janvier 2020. Le ratio d'endettement est en baisse, à 48% des fonds propres au 31 janvier 2020, contre 54 % au 31 janvier 2020. Au 31 juillet 2020, le Groupe dispose d'une solide position de trésorerie de 933 millions d'euros, comprenant une trésorerie disponible de 533 millions d'euros et une ligne de crédit non tirée pour un montant de 400 millions d'euros à échéance 2024. EBITDA = résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements corporels et incorporels. Incluant IFRS 16. 8 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS ET LA SITUATION FINANCIÈRE Actionnariat 1.4 Actionnariat 1 Au 31 juillet 2020, la répartition des actionnaires de Quadient S.A. est la suivante : Management et salariés Administrateurs non exécutifs Actions propres détenues dans le cadre du contrat de liquidité Actions propres détenues pour servir les plans d'actions gratuites Teleios Capital Partners GmbH (a) Dimensional Fund Advisors, LP (US) (a) Marathon Asset Management, LLP (a) Norges Bank Investment Management (Norway) (a) LLB Asset Management AG (a) Autres actionnaires TOTAL (a) Source : Ipreo au 31 juillet 2020. Nombre % % d'actions Droits de vote % % 537 286 1,555 537 286 1,562 % % 0,018 0,018 6 147 6 147 154 021 0,446 % 0,000 % % % 5 968 0,017 0,000 % % 4 569 500 13,221 4 569 500 13,302 % % 4,830 4,860 1 669 400 1 669 400 % % 1 513 000 1 513 000 4,378 4,404 % % 1 466 100 4,242 1 466 100 4,268 % % 3,551 3,573 1 227 500 1 227 500 % % 67,862 68,277 23 454 931 23 454 931 34 562 912 100,000% 34 352 724 100,000% À la connaissance du Groupe, il n'existe aucun autre actionnaire détenant plus de 3 % du capital ou des droits de vote. Le Groupe a connu les franchissements de seuils suivants entre le 1 er février 2020 et le 22 septembre 2020 : Date 09/03/2020 27/03/2020 20/05/2020 24/06/2020 01/07/2020 01/07/2020 11/09/2020 Nom du Fonds d'investissement Teleios Capital Partners LLC Teleios Capital Partners LLC Wellington Management Group Teleios Capital Partners LLC BWM Value Investing LLB Fund Services AG Dimensional Fund Advisors LP Franchissement de seuil la hausse du seuil des 11 % avec 11,05 % des droits de vote

la hausse du seuil des 12 % avec 12,03 % des droits de vote

la baisse du seuil des 3 % avec 2,99 % des droits de vote

la hausse du seuil des 13 % avec 13,02 % des droits de vote

la baisse du seuil des 3 % avec 0 % des droits de vote

la hausse du seuil des 3 % avec 3,55 % des droits de vote

la baisse du seuil des 4% avec 3,997 % des droits de vote RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 9 COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS ET LA SITUATION FINANCIÈRE

Informations sur les parties liées 1.5 Informations sur les parties liées Quadient S.A. possède une participation de 35 % dans consolidées par mise en équivalence ne sont pas Docapost BPO IS et une participation de 24 % dans AMS significatives. Investissement. Les transactions avec ces sociétés 1.6 Facteur de risques 1.6.1 LE PROCESSUS D'ANALYSE ET DE SUIVI DES RISQUES Un processus de cartographie des risques est en œuvre au sein du Groupe. La dernière cartographie a été établie entre fin 2019 et début 2020 sous la responsabilité du directeur du contrôle interne. L'exercice s'est fait au travers d'entretiens avec les responsables clés du Groupe ainsi que les directions des différentes filiales (sélection des 20 top managers). Elle a ensuite été réactualisée pour prendre en compte la crise du COVID-19. Il ressort de ces entretiens une liste de risques classés par thème qui font l'objet d'une notation par les personnes interrogées selon deux critères : l'impact et la probabilité d'occurrence. Cette cartographie des risques est présentée au directeur général, au Comité d'audit et aux membres de l'équipe de direction. Des plans d'actions opérationnels sont mis en place au niveau du Groupe, sous la responsabilité de personnes clairement identifiées et sont suivis sur une base régulière au plus haut niveau du management. Outre la revue de cette actualisation de la cartographie des risques faite par le Comité d'audit fin mars 2020, les risques sont examinés par le Conseil d'administration avant toute décision majeure (nouvelle acquisition, réorganisation, nouvelle ligne de financement, etc.). Les risques sont abordés de manière plus transverse par le Conseil lors de l'établissement du plan à trois ans, cycle au cours duquel : ● le directeur général de Quadient présente l'environnement de l'activité : l'évolution de la réglementation, les tendances du marché, la concurrence ; le directeur financier présente la stratégie du Groupe et les objectifs financiers (par pays, par métier, etc). Les risques sont également appréciés dans le cadre de la préparation et de la présentation du budget. Concernant les risques RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)/extra-financiers, ils ont été évalués avec la même méthodologie. Ces risques sont repris dans la cartographie pour les plus élevés et décrits globalement dans le chapitre 5 « Déclaration de performance extra-financière » du document d'enregistrement universel 2019, disponible sur le site Internet du Groupe. Par ailleurs, une analyse des risques et des opportunités liés à l'environnement externe du Groupe est réalisée chaque année lors de l'élaboration du plan stratégique à trois ans. Enfin, les dirigeants des entités opérationnelles sont responsables de l'identification et de l'appréciation des risques liés aux activités qu'ils supervisent. Les résultats de leurs analyses, communiqués à la direction générale, sont revus et discutés dans le cadre des revues opérationnelles. Lors de ces réunions, la mise en évidence des zones à risques (les red flags) est une pratique systématique. 10 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS ET LA SITUATION FINANCIÈRE Facteur de risques 1.6.2 SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX RISQUES ET DISPOSITIFS DE MAÎTRISE Les risques sont classés en différentes catégories : stratégique, opérationnel, juridique, technologique, financier et RSE/extra-financiers. Lors des entretiens, ils sont gradués sur une échelle de 1 4 en impact et en probabilité, 4 étant le niveau le plus élevé. Ces risques sont exprimés en valeur nette dans la mesure où leur évaluation en termes d'impact et de probabilité a été faite après prise en compte des dispositifs de contrôle de ces risques. L'échelle des abscisses représente l'impact et celle des ordonnées la probabilité. La taille des bulles correspond à la valeur du risque qui se calcule de la façon suivante : moyenne de l'impact cité lors des interviews multiplié par la moyenne de la probabilité et multiplié par le nombre d'occurrences (nombre de fois ou le risque a été cité). Le graphique ci-dessous représente les 16 premiers risques identifiés lors de la dernière actualisation. 1 Probabilité moyenne 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Risque stratégique Risque juridique Risque opérationnel ©ŃơƘƵĞȊŦóŦĐŃĞƙ Risque technologique Risque RSE COVID -19 et récession globale Délai de commercialisation Systèmes informatiques des produits Baisse du et cybercriminalité Tr ansformation courrier Attraction, rétention Fiscalité Acquisitions Ma rché (change, taux, des talents Prot ection des données liquidités et actions) Augmentation de la Dépendance vis-à-vis Evolution de la concur rence des fournis seurs réglementation Propriété intellectuelle En vironnement Code d'éthique 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Impact moyen SYNTHÈSE DES SIX PRINCIPALES CATÉGORIES DE RISQUES Stratégique Opérationnel Juridique Technologique Financier RSE/extra-financiers Risques élevés Crise du Transformation Systèmes Attraction, COVID-19 et d'information et rétention des récession globale cybercriminalité talents et plans de succession Baisse du courrier Protection des données Concurrence Acquisitions Risques modérés Délai de Évolution de la Fiscalité Éthique et commercialisation réglementation conformité de nouveaux Marchés (change, produits taux, liquidité Environnement et actions) Dépendance Propriété vis-à-vis des intellectuelle fournisseurs RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 11 COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS ET LA SITUATION FINANCIÈRE

Facteur de risques

Pour chacune des 6 principales catégories de risques, le tableau ci-dessous présente la description précise du risque, les plans d'action et les dispositifs de contrôle mis en place.

Risques stratégiques RISQUES ÉLEVÉS Risques Dispositifs de maîtrise Crise du COVID-19 et récession globale La crise du COVID-19 a démarré en Chine en décembre 2019. Elle s'est propagée en Italie à partir de début février 2020, puis dans les autres pays européens, pour atteindre ensuite l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Des mesures de confinement ont été prises dans la majorité des pays et les activités commerciales et de production sont largement impactées, mais de manière différenciée selon les pays. Dès début février, des Comités de continuité des opérations ont été créés au sein des régions et des sites de production de Quadient. Un Comité exécutif dédié au Covid-19 se réunit par ailleurs toutes les semaines. Cinq risques majeurs liés au COVID-19 ont été identifiés au sein de Quadient : Risque sur les personnes et sur le capital humain Le COVID-19 fait peser un risque sur le capital humain du Groupe. La protection des personnes par la mise en place de mesures leur permettant de travailler dans des conditions leur assurant le maximum de sécurité est donc clé. Risque sur les personnes et sur le capital humain Dès début février, des mesures ont été prises : communication sur les mesures préventives en matière de santé des personnes ;

préparation du travail à domicile et formation aux différents outils ;

voyages : arrêt des voyages à l'international sauf motif impérieux, réduction des déplacements, annulation ou différé des grandes réunions ou événements ;

informatique : préparation des moyens pour le travail à domicile. Depuis le mois de mars : passage au travail à domicile pour le maximum de personnes ;

retour des personnes expatriées ;

arrêt des réunions physiques internes ou externes ;

réduction au maximum des interventions sur site. Risque sur la continuité du service aux clients du Groupe Risque sur la continuité du service aux clients du Groupe La majorité des pays où Quadient est présent ont fait ou Les interventions sur site ont été limitées au maximum et font l'objet de mesures de confinement. La continuité du organisées avec le maximum de sécurité pour le personnel service aux clients doit donc être organisée tout en assurant et pour les clients. le maximum de protections aux employés. Parallèlement, les centres d'appels du Groupe ont été organisés et les employés équipés pour travailler à domicile. La continuité du service aux clients a été ainsi préservée au maximum en prenant en compte les mesures préventives. Risque sur les revenus Risque sur les revenus Le confinement des populations dans les différentes régions En mettant en place très rapidement des solutions de travail risque de créer un ralentissement très fort de l'activité au à domicile pour sa force commerciale et en organisant la niveau global pour les clients du Groupe. Quadient pourrait continuité du service pour les clients du Groupe, Quadient a donc être impacté au niveau de ses revenus non récurrents : pris toutes les mesures pour réduire l'impact sur les revenus. vente de matériels et de solutions. Inversement, cette crise Le pourcentage de revenus récurrents est aussi un élément pourrait créer des opportunités en termes de revenus, déterminant dans la prévention de ce risque. notamment pour les solutions de digitalisation du Groupe. Risque sur le niveau de rentabilité Risque sur le niveau de rentabilité Les risques pesant sur les revenus pourraient se traduire sur Le Groupe a travaillé sur l'identification de toute charge le niveau de rentabilité. L'impact dépendra de l'ampleur du variable pouvant ne plus se justifier (prestataires extérieurs, ralentissement global et des mesures prises pour adapter projets, etc.). Ce dispositif sera adapté en fonction de notre base de coûts à ce niveau d'activité. l'évolution du niveau d'activité. Des mesures de chômage partiel ont par ailleurs été prises. 12 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS ET LA SITUATION FINANCIÈRE Facteur de risques Risques Dispositifs de maîtrise 1 Risque sur la position de trésorerie Risque sur la position de trésorerie La situation de trésorerie pourrait être elle aussi subir les conséquences du ralentissement de l'activité et cela à deux niveaux : baisse des recettes liée à celle des revenus et baisse des encaissements liés aux potentielles difficultés rencontrées par les clients du Groupe. Depuis le 31 janvier 2020, Quadient a poursuivi la gestion active de sa dette. En février 2020, Quadient a racheté 15 millions d'euros complémentaires de sa souche obligataire 2,50 % à échéance juin 2021. Après ce rachat, le montant notionnel en circulation de l'obligation est de 163,2 millions d'euros. En février 2020, à la demande de certains investisseurs, Quadient a proposé à ses investisseurs de droit allemand Schuldschein de prolonger la maturité de la souche arrivant à échéance le 21 février 2020. À la suite de cette opération, Quadient a remboursé 17 millions d'euros et 30 millions de dollars américains et émis une nouvelle dette Schuldschein pour 3 millions de dollars américains à maturité quatre ans et 10 millions de dollars américains et 30,5 millions d'euros à maturité cinq ans. Au 31 mars 2020, Quadient dispose d'un niveau d'endettement net équivalent à celui du 31 janvier 2020 et d'une ligne de crédit revolving de 400 millions d'euros. Cette ligne est mobilisable en EUR et en USD tant que Quadient respecte les ratios financiers tels que décrit en note 12-2-3-3, présentée au chapitre 6 du document d'enregistrement universel 2019. La facilité est sous forme d'un syndicat bancaire de onze institutions financières réduisant de ce fait le risque de contrepartie ; les établissements étant notés a minima A-. Le département trésorerie de Quadient est doté d'outils électroniques en mode SaaS (1) qui assure la continuité de service, et chacun des membres de l'équipe est confiné depuis le 16 mars 2020 en des lieux distincts. La gestion de trésorerie est organisée à travers des systèmes automatiques de centralisation qui permettent une continuité d'activité des filiales d'exploitation en assurant une liquidité quotidienne de celles-ci. Des outils de reporting et de prévision de trésorerie sur trois mois glissants sont en place, avec un reporting hebdomadaire afin d'anticiper les éventuelles dégradations de sa trésorerie. Baisse du courrier Les volumes de courrier sont en baisse dans tous les pays Pour faire face à cette baisse, le Groupe continue d'innover dans lesquels opère le Groupe. Les experts s'attendent à une pour gagner des parts de marché et se développe dans des poursuite de la baisse de ces volumes de l'ordre de (4) à activités complémentaires à forte croissance. Quadient a (6) % par an. Les activités Mail-Related Solutions du Groupe annoncé en janvier 2019 sa nouvelle stratégie pour les trois sont liées aux volumes de courrier. Ces activités ont baissé années à venir, baptisée « Back to Growth » Les principaux hors effets de change de (5,3) % en 2015, (4,6) % en 2016, axes sont décrits dans la partie « Transformation » ci-après. (4,3) % en 2017, (3,8) % en 2018 et (3,0) % en 2019. Grâce à ces nouvelles activités, le Groupe a su limiter la baisse organique de son chiffre d'affaires total à (1,8) % en 2015, (2,1) % en 2016 et (2,2) % en 2017. Le chiffre d'affaires a progressé organiquement de 0,2 % en 2018 et de 1,6 % en 2019. Augmentation de la concurrence dans les nouvelles activités Dans les activités traditionnelles de solutions liées au Le département marketing et stratégie du Groupe procède courrier, le Groupe a deux principaux concurrents : Pitney à des revues régulières du paysage concurrentiel. Ces points Bowes le n° 1 mondial et Francotyp Postalia le n° 3 mondial. sont partagés avec l'équipe de direction et le Conseil Pitney Bowes est une société cotée à New York. Son marché d'administration au moins une fois par an. Concernant les principal est l'Amérique du Nord. Francotyp Postalia est une nouveaux métiers liés à la communication digitale et à la société cotée à Francfort. Son marché principal est logistique, le Groupe a accès à des études de marchés l'Allemagne. réalisées par des grands cabinets d'étude. Concernant les nouvelles activités (Business Process Automation, Customer Experience Management, Parcel Locker Solutions), le Groupe a réalisé depuis 2012 un certain nombre d'acquisitions, notamment : GMC Software en 2012, Icon Systemhaus en 2016 et Parcel Pending en janvier 2019. Ces sociétés opèrent sur des marchés où le paysage concurrentiel est très différent de celui du marché des solutions liées au courrier. Les concurrents du Groupe dans ces nouveaux marchés sont plus nombreux et peuvent disposer de ressources financières plus importantes que celles de Quadient, Ce qui pourrait affecter sa compétitivité. On peut noter enfin que, dans l'activité Customer Experience Management, le Groupe est numéro 2 mondial et est noté comme leader par Gartner du fait d'investissements constants en R&D. Software as a Service. RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 13 COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS ET LA SITUATION FINANCIÈRE

Facteur de risques RISQUES ÉLEVÉS Risques Dispositifs de maîtrise Acquisitions Quadient a dévoilé en janvier 2019 sa nouvelle stratégie Tout projet d'acquisition fait l'objet d'une analyse pour la période 2019-2022. Baptisée « Back to Growth » approfondie qui est ensuite soumis au Comité cette stratégie ambitieuse vise à développer et faire croître d'investissement et au Conseil d'administration. Des critères le Groupe tout en accélérant sa transformation. Pour réaliser financiers très stricts sont appliqués dans l'analyse des cette stratégie, le Groupe entend saisir des opportunités cibles et dans le retour sur investissement attendu. La d'acquisitions ciblées qui, associées à la croissance capacité d'intégration est un facteur déterminant. Ces organique dans certains secteurs d'activité, contribueront acquisitions font ensuite partie des quatre solutions au développement des solutions majeures du Groupe. Dans majeures, qui incluent Mail-Related Solutions, Business ce cadre, le Groupe a réalisé l'acquisition de Parcel Pending Process Automation, Customer Experience Management et en janvier 2019. Ces acquisitions, comme toute acquisition, Parcel Locker Solutions, et dans les quatre principales représentent des incertitudes notamment liées au choix et à régions, à savoir l'Amérique du Nord et les principaux pays la disponibilité des cibles et à la capacité à intégrer les européens (France/Benelux, Royaume-Uni/Irlande, et équipes, à développer des produits adaptés et à générer des Allemagne/Autriche/Suisse/Italie). synergies avec le réseau de distribution historique de Quadient. Risques opérationnels RISQUES ÉLEVÉS Risques Dispositifs de maîtrise Transformation La stratégie « Back to Growth » implique de nombreux Le recentrage du Groupe sur ses activités majeures va de changements et s'articule autour des axes suivants : pair avec la mise en place d'une nouvelle organisation réinvestir dans l'offre de solutions liées au courrier managériale pour conduire ces activités de manière (Mail-Related Solutions) fortement génératrice de beaucoup plus intégrée que ce n'était le cas jusqu'alors. trésorerie ; Quatre activités majeures ont été définies. Elles sont se concentrer sur quatre solutions majeures dans les supervisées par un directeur de solution dédié. grandes zones géographiques ; Parallèlement, l'organisation est structurée autour de saisir des opportunités d'acquisitions ciblées ; 4 régions : rationaliser l'organisation du Groupe pour une gestion l'Amérique du Nord d'un côté ; plus efficace et plus intégrée des Opérations Majeures ; et les principaux pays européens de l'autre, ces derniers • faire croître, améliorer ou sortir des Opérations Annexes étant répartis en trois régions : du Groupe d'ici 2022 au plus tard ; France et Benelux ; adapter la politique de retour aux actionnaires du Royaume-Uni et Irlande ; Groupe. Allemagne, Autriche, Suisse et Italie. Un travail important de transformation s'impose et la Les Opérations Annexes sont placées sous la supervision rapidité de cette transformation conditionne les résultats du directe d'un seul responsable. Groupe dans le futur. L'objectif principal est de réellement fonctionner comme une entreprise unique afin de créer davantage de synergies commerciales dans chaque zone géographique principale, de rationaliser les opérations locales et d'être plus efficace. Dans cette optique, les fonctions support jouent également un rôle clé, notamment pour superviser la transformation du Groupe, soutenir la nouvelle stratégie, coordonner les projets et initiatives transverses, réaliser les acquisitions et les cessions potentielles, forger une vision marketing commune, centraliser le développement et la gestion du portefeuille de produits, assurer une meilleure cohérence de l'offre d'une région à l'autre et renforcer les synergies tant en R&D que s'agissant de la chaîne logistique. Cette organisation a pour but de créer une culture d'entreprise forte et unique. 14 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS ET LA SITUATION FINANCIÈRE Facteur de risques RISQUES MODÉRÉS Risques Dispositifs de maîtrise 1 nouveaux Délai commercialisation produits de de Le développement et le lancement de nouveaux produits et Chaque lancement de nouveaux produits fait l'objet d'une services exigent des investissements importants. Les procédure stricte intégrant un groupe projet, un résultats et la situation financière futurs du Groupe rétroplanning, une analyse des risques et un Comité de suivi. dépendront en partie de la capacité de celui-ci à assurer Toutes les fonctions concernées par ce lancement sont l'amélioration de ses produits et services, à en développer et parties prenantes au groupe projet et au Comité de suivi. en produire de nouveaux, au meilleur prix et dans les délais requis par la demande, ainsi qu'à en assurer la distribution et la commercialisation. Dépendance vis-à-vis des fournisseurs Le principal fournisseur du Groupe est Hewlett-Packard (HP), Le Groupe travaille avec trois fournisseurs OEM Fournisseur de cartouches d'encre, HP est stable et (fournisseurs de rang 1), qui assemblent les machines représente 6,1 % des achats du Groupe en 2019 et en 2018. d'entrée et de milieu de gamme en Asie. La production est Les cinq premiers fournisseurs et les dix premiers répartie entre ces trois fournisseurs de rang 1. En cas de fournisseurs représentent respectivement 18,7 % et 27,6 % du défaillance d'un fournisseur, les deux autres pourraient total des achats en 2019 contre 19,9 % et 27,8 % en 2018. reprendre la production du fournisseur défaillant. Le Groupe travaille aussi avec des fournisseurs OEM. Une Quadient intervient également dans le choix des rupture d'approvisionnement en provenance de ces fournisseurs stratégiques de rang 2. Pour chaque fournisseur fournisseurs pourrait affecter significativement l'activité du stratégique de rang 2, un fournisseur de remplacement a Groupe, même si des clauses contractuelles garantissent le été sélectionné. Groupe contre cette éventualité. De plus, le Groupe est propriétaire de tous les moules, outillages spécifiques et design industriel. Quadient a mis en place des solutions alternatives d'approvisionnement. Le Groupe n'a pas été impacté ou très peu par la crise du COVID-19 en termes d'approvisionnement. Risques juridiques RISQUES MODÉRÉS Risques Dispositifs de maîtrise Évolution de la réglementation Le Groupe intervient dans plusieurs zones géographiques et La direction juridique Groupe et ses relais en filiales dans quatre secteurs d'activité. Certains secteurs d'activité effectuent un suivi permanent de l'évolution de la font l'objet de réglementations particulières comme la réglementation. Des groupes de projet sont constitués pour réglementation postale. D'autres secteurs sont soumis à des adapter les processus du Groupe aux nouvelles règles strictes comme c'est le cas par exemple de la réglementations si nécessaire : Loi Sapin 2, RGPD (1) propriété intellectuelle ou de la réglementation sur la À ce jour, le Groupe n'a connaissance d'aucune procédure confidentialité des données. Le Groupe doit donc être très gouvernementale, judiciaire ou d'arbitrage, susceptible vigilant. d'avoir eu ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs défavorables sur sa situation financière ou sa rentabilité. Règlement Général sur la Protection des Données. Risques technologiques RISQUES ÉLEVÉS Risques Dispositifs de maîtrise Systèmes cybercriminalité d'information et La culture passée très décentralisée du Groupe, ainsi que le Un directeur du Digital a été nommé en 2019. Il a l'entière développement par acquisitions, ont eu pour conséquence responsabilité de l'alignement des processus opérationnels une grande diversité au niveau des infrastructures. et de l'IT à travers le Groupe. L'intégralité des équipes IT du L'harmonisation des processus de sécurité des systèmes Groupe lui reportent. Il a mis par ailleurs en place une informatiques, mais aussi des outils et applications, fait équipe centrée sur les processus opérationnels, qui œuvrera partie intégrante de la stratégie « Back to Growth » en partenariat avec l'équipe de direction pour piloter la stratégie « Back to Growth » L'harmonisation des processus de sécurité des infrastructures et des systèmes est un axe majeur. RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 15 1 16 COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS ET LA SITUATION FINANCIÈRE Facteur de risques Risques financiers RISQUES MODÉRÉS Risques Dispositifs de maîtrise Fiscalité Dans le cadre de leurs activités courantes, les entités du Chaque filiale fait une revue annuelle sur le plan fiscal avec Groupe en France et à l'étranger font régulièrement l'objet l'aide d'un cabinet extérieur. Tout litige fiscal doit être de contrôles fiscaux. Les redressements ou les risques remonté au Groupe. Un accord a par ailleurs été signé avec fiscaux potentiels font l'objet de provisions appropriées dont un grand cabinet pour gérer les problématiques fiscales au le montant est revu régulièrement. Quadient a reçu aux niveau Groupe. Pays-Bas des notifications de redressements relatives aux exercices 2006, 2007 et 2008. Le Groupe a clôturé ce dossier en 2019 par un versement de 15,7 millions d'euros à l'administration néerlandaise et par un remboursement de 9,1 millions d'euros par l'administration française. Quadient fait par ailleurs l'objet d'un contrôle fiscal aux Royaume-Uni. La procédure est toujours en cours. Le Groupe a comptabilisé une provision de 9,1 millions d'euros en 2019. Change, liquidité taux, et actions Le Groupe est principalement exposé au risque de change Compte tenu du niveau actuel de son endettement, le qui naît de son activité internationale et au risque de taux se Groupe considère que sa capacité d'autofinancement (telle rapportant à la dette du Groupe. Quadient bénéficie d'une que définie dans l'état des flux de trésorerie consolidés couverture de change naturelle sur sa marge opérationnelle figurant au chapitre 6 du présent document courante et son résultat net. d'enregistrement universel) lui permettra de satisfaire Sur la base du budget 2020, la répartition des ventes et des facilement le service de sa dette. La dette par échéance est coûts en dollar américain est la suivante : ventes 43,4 % détaillée dans la note 12-2-5 des comptes consolidés coûts des ventes 52,0 %, coûts d'exploitation 37,7 % frais présentée au chapitre 6 du document d'enregistrement financiers 34,6 %. Une variation à la baisse du dollar universel 2019. Les dettes du Groupe sont soumises au américain de 5,0 % par rapport au taux budget de 1,15 aurait respect de covenants financiers qui, s'ils ne sont pas les impacts suivants sur les comptes du Groupe : ventes respectés, peuvent entraîner le remboursement anticipé de (23,6) millions d'euros, résultat opérationnel courant la dette. Au 31 janvier 2020, tous les covenants financiers (4,1) millions d'euros et résultat net (2,2) millions d'euros. sont respectés (cf note 12-2-3 des comptes consolidés, Sur la base du budget 2020, la répartition des ventes et des présentée au chapitre 6 du document d'enregistrement coûts en livre britannique est la suivante : ventes 7,9 % coûts universel 2019). des ventes 8,2 % coûts d'exploitation 9,7 % Une variation à la Le trésorier Groupe, rattaché au directeur financier Groupe, baisse de la livre de 5,0 % par rapport au taux budget de assure le suivi des risques de change et des risques de taux 0,90 aurait les impacts suivants sur les comptes du Groupe : pour l'ensemble des entités du Groupe. Un reporting ventes (4,3) millions d'euros, résultat opérationnel courant mensuel reprenant la position sous-jacente du Groupe et les (0,5) million d'euros et résultat net (0,4) million d'euros. couvertures traitées est communiqué au directeur financier Les autres devises ne représentent pas un enjeu majeur pour Groupe pour assurer une complète visibilité sur les risques le Groupe. Aucune des autres devises prises séparément ne financiers liés aux activités de couverture et pour mesurer représente plus de 5,0 % du chiffre d'affaires. Au-delà de la l'impact financier des positions non couvertes. Quadient couverture naturelle, aucune garantie ne peut cependant s'est assuré les services d'une société de conseil être donnée quant à la capacité du Groupe à se couvrir indépendante située à Paris. Cette société aide Quadient efficacement contre les risques de change. Pour limiter les dans sa politique de couverture du risque de change et du effets d'une hausse des taux d'intérêt sur le niveau des frais risque de taux ; elle réalise également la valorisation de son financiers, Quadient a décidé de mettre en œuvre une portefeuille aux normes IFRS, ce qui lui assure une continuité politique de couverture des risques visant à protéger un des méthodologies et un avis financier indépendant de tout taux de financement maximum annuel sur les 3 ans à venir. établissement financier. Cette société dispose des moyens L'horizon de gestion retenu est glissant, de manière à techniques et humains lui permettant d'assurer le suivi conserver 3 ans de gestion. quotidien des évolutions des taux d'intérêt et des taux de change, alertant ainsi le trésorier Groupe en fonction des stratégies mises en place. Se référer aux pages suivantes pour connaître la sensibilité au risque de change et de taux. RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS ET LA SITUATION FINANCIÈRE Facteur de risques Risques RSE/extra-financiers RISQUES ÉLEVÉS 1 Risques Dispositifs de maîtrise Attraction, rétention des talents et plans de succession Le capital intellectuel et humain est un véritable moyen de Pour réduire le risque de perte de personnel dans les création de valeur, la gestion des talents est devenue fonctions clés, le Groupe a mis en place des outils de essentielle. Dans un marché de l'emploi en perpétuel rétention tels qu'actions fantômes et actions gratuites. Le changement, il est impératif de fidéliser et motiver les Groupe a mis en place des plans de succession pour toutes talents. Certains postes dans l'entreprise nécessitent une les grandes fonctions clés au niveau de toutes les entités du attention particulière de par leur rôle clé dans l'organisation Groupe. Ces plans sont régulièrement mis à jour et sont et la spécificité des compétences associées. revus par le Comité des rémunérations et des nominations. Protection des données La culture passée très décentralisée du Groupe ainsi que le Le responsable de la sécurité des systèmes d'informations développement par acquisitions ont eu pour conséquence Groupe reporte au directeur du digital Groupe et est en une grande diversité au niveau de la gestion des données. charge de la définition et de l'application des politiques de sécurité dans le Groupe. Sur le plan de la sécurité, les audits postaux menés dans tous les pays concernés se sont déroulés avec succès au cours de l'année 2019 et les plans d'amélioration continue permettent chaque année de répondre aux exigences postales. La politique de sécurité du Groupe a été actualisée. Fondée sur le référentiel ISO 27001, son déploiement a débuté en 2017, en particulier sur les marchés commercialisant des offres SaaS ( Software as a Service ). Dans ces plans de déploiements ont été également adressées les exigences relatives à la régulation RGPD afin d'être en conformité lorsque celle-ci a été applicable en mai 2018. RISQUES MODÉRÉS Risques Dispositifs de maîtrise Éthique et conformité Un code d'éthique a été mis en place. Quels que soient Le code d'éthique couvre les domaines suivants : droits de l'entité et le pays, ce code définit les principes selon lesquels l'homme, santé et sécurité du travail, diversité et Quadient mène ses activités à travers le monde. développement des collaborateurs, éthique et relations d'affaires, environnement et responsabilité sociétale. Une procédure d'alerte a été mise en place au sein du Groupe. Comme toutes entreprises, Quadient est exposé au risque En septembre 2014, une politique antifraude a été rédigée et de fraude notamment du fait du développement de la diffusée aux directeurs administratifs et financiers et aux cybercriminalité. Une démarche a été engagée auprès des responsables des différentes filiales. Cette politique responsables de filiales afin de s'assurer de leur correcte comprend des recommandations théoriques et pratiques appréhension du risque de fraude, de procéder à un permettant d'éviter la fraude. En cas de tentative de fraude recensement des bonnes pratiques et de s'assurer de la à l'aide de nouvelles méthodes, le directeur du contrôle diffusion de standards homogènes à travers le Groupe. interne alerte en cas de nécessité les directeurs administratifs et financiers des filiales. Afin de compléter sa couverture sur le risque de fraude, Neopost S.A. a souscrit une police d'assurance spécifique. Dans le cadre d'un projet global de charte d'éthique Groupe, la direction du contrôle interne Groupe a mis en place dès octobre 2012 une procédure de gestion des conflits d'intérêts (voir le chapitre 2 du document d'enregistrement universel, paragraphe « Règlement intérieur du Conseil et des Comités »). Environnement Compte tenu de ses activités d'assemblage et de En matière de risques industriels, le Groupe met à jour tous distribution, le Groupe n'a pas connaissance de risques les ans un Plan de Reprise d'activité qui lui permet d'affirmer environnementaux ou liés aux effets du changement que ces risques ne sont pas de nature à avoir une incidence climatique de nature à avoir une incidence significative sur significative sur sa situation financière, son activité ou ses sa situation financière, son activité ou ses résultats. Se résultats. référer aux informations environnementales renseignées dans le chapitre 5 du présent document de référence. Propriété intellectuelle Le Groupe est propriétaire de ses marques et possède Le Groupe n'a pas identifié de dépendance en matière de environ 320 familles de brevets publiés. La couverture de brevet susceptible de remettre en cause son niveau ces brevets est essentiellement européenne et américaine. d'activité ou sa rentabilité. RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 17 COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS ET LA SITUATION FINANCIÈRE

Perspectives

Risque de cha nge Impact sur le résultat avant impôt sur le budget 2020 Impact sur les capitaux propres au 31 janvier 2020 (En millions d'euros)Hausse de 5% Baisse de 5% Hausse de 5% Baisse de 5% USD 4,1 (4,1) (18,5) 18,5 GBP (0,5) (3,1) 0,5 3,1 Risque de taux Au 31 janvier 2020 Impact Impact sur les Impact dettes libellées Impact sur les en résultat en capitaux en dollars dettes libellées (En millions d'euros) avant impôts propres américains en euros Impact d'une variation de +0,5 % des taux d'intérêt (1,2) (1,1) 0,2 0,1 Impact d'une variation de (0,5) % des taux d'intérêt 1,2 1,0 2,2 1.7 Perspectives Grâce à son portefeuille d'activités, Quadient dispose d'une position unique pour continuer à bénéficier de l'accélération de la transition vers le digital et de l'explosion du e-commerce. Après la performance résiliente du premier semestre 2020, la tendance de chiffre d'affaires est attendue en amélioration au second semestre 2020, soutenue par la croissance des activités Business Process Automation et Parcel Locker Solutions. Hors évolution défavorable de la crise sanitaire de COVID-19 et dégradation économique dans les prochains mois, Quadient prévoit pour l'exercice 2020 (1) : Baisse organique du chiffre d'affaires d'environ 10 % par rapport à 2019 ;

EBIT courant (2) compris entre 135 millions d'euros et 145 millions d'euros (3) ;

compris entre 135 millions d'euros et 145 millions d'euros ; Flux de trésorerie (4) supérieurs à 100 millions d'euros (3) . Les indications données à l'horizon 2022 dans le cadre du plan « Back to Growth » restent suspendues. Résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions. Sur la base des taux de change moyens du S1 2020. Flux de trésorerie après investissements. 18 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 COMPTES CONSOLIDÉS 2 AU 31 JUILLET 2020 2.1 ÉTATS CONSOLIDÉS 2.3 RAPPORT DES COMMISSAIRES DE LA SITUATION FINANCIÈRE 20 AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIÈRE 2.2 NOTES SUR LES COMPTES SEMESTRIELLE 56 CONSOLIDÉS 27 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 19 COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 JUILLET 2020

États consolidés de la situation financière 2.1 États consolidés de la situation financière ❚ ACTIFS CONSOLIDÉS (En millions d'euros) Notes 31 juillet 2020 31 juillet 2019 31 janvier 2020 Écarts d'acquisition net (4-1) 1 139,6 1 045,3 1 040,0 Immobilisations incorporelles Montant brut (4-2) 534,1 538,8 553,9 Amortissements (4-2) (393,1) (408,5) (425,5) 128,4 141,0 130,3 Immobilisations corporelles Montant brut (4-3) 693,8 704,5 600,0 Amortissements (4-3) (535,5) (540,7) (447,6) 152,4 158,3 163,8 Droit d'utilisation des actifs loués Montant brut (8) 129,0 138,7 137,2 Amortissements (8) (58,7) (67,7) (76,6) 60,6 70,3 71,0 Autres actifs financiers non courants Titres mis en équivalence Instruments financiers dérivés actifs non courants Autres actifs financiers non courants Créances à long terme sur crédit-bail net Autres créances à long terme net Impôts différés actifs Total actifs non courants Stocks et en-cours net Créances net Clients et comptes rattachés net Créances à court terme sur crédit-bail net Créances d'impôt Créances diverses net Charges constatées d'avance Instruments financiers dérivés actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 7,5 7,8 7,9 (12) 4,1 4,1 1,8 (4-4) 54,3 56,9 53,0 62,3 66,2 68,9 (6-2) 413,2 416,6 375,1 3,2 3,8 3,2 (13-2) 5,2 8,9 17,9 1 997,0 1 908,6 1 839,9 (6-5) 83,8 76,9 75,0 (6-2) 197,7 233,2 187,0 (6-2) 271,9 281,8 238,3 36,3 43,7 47,1 6,4 6,2 9,5 481,9 512,3 564,9 40,3 44,5 42,0 (12) 3,9 1,3 6,0 Placements à court terme 0,3 0,6 0,5 Banques et caisses 426,2 497,8 532,6 532,9 426,8 498,3 Total actifs courants 1 067,1 1 185,9 1 137,8 Actifs détenus en vue de la vente (5) 20,8 TOTAL ACTIFS 2 977,7 3 064,1 3 115,3 Les notes qui suivent font partie intégrante des comptes consolidés. 20 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 JUILLET 2020 États consolidés de la situation financière ❚ PASSIFS CONSOLIDÉS (En millions d'euros) Notes 31 juillet 2020 31 juillet 2019 31 janvier 2020 2 Capitaux propres Capital social 34,6 34,6 34,6 Primes liées au capital 52,9 52,9 52,9 Réserves et report à nouveau 934,9 933,5 935,2 Différence de conversion (13,3) (3,8) (36,0) Actions propres (3,3) (2,8) (3,3) Instruments de capitaux propres (14-1) 224,6 220,1 215,6 Résultat net 47,1 14,1 21,4 Total capitaux propres de l'ensemble consolidé 1 277,5 1 248,6 1 220,4 Attribuable : aux propriétaires de la société mère 1 268,5 1 238,4 1 213,8 aux participations ne donnant pas le contrôle 9,0 10,2 6,6 Dettes financières non courantes (12-2) 841,3 993,9 771,0 Obligations locatives non courantes (8) 60,9 61,4 51,0 Provisions non courantes (11-1) 25,4 28,6 25,3 Instruments financiers dérivés passifs non courants (12) 0,0 0,0 2,9 Autres dettes non courantes 7,5 1,3 1,3 Impôts différés passifs (13-2) 144,6 134,8 143,8 Total passifs non courants 1 079,7 1 220,0 995,3 Dettes d'exploitation Fournisseurs 67,6 79,5 56,3 Autres dettes d'exploitation (6-6) 193,0 201,4 197,4 Dettes fiscales 33,6 36,4 32,7 Provisions courantes (11-1) 12,8 10,3 9,5 Produits constatés d'avance 164,7 198,3 167,8 463,7 471,7 525,9 Instruments financiers dérivés passifs courants (12) 1,5 2,0 1,2 Obligations locatives courantes (8) 19,9 20,0 19,4 Dettes financières Part à court terme des emprunts et dettes assimilées Découverts bancaires Total passifs courants Passifs détenus en vue de la vente TOTAL PASSIFS (12-2) 271,2 208,7 86,7 (12-2) 5,1 4,9 6,5 277,7 213,8 91,6 706,9 639,5 762,0 (5) 7,2 2 977,7 3 064,1 3 115,3 Les notes qui suivent font partie intégrante des comptes consolidés. RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 21 2 COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 JUILLET 2020 États consolidés de la situation financière COMPTES DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS Notes 31 juillet 2020 31 juillet 2019 31 janvier 2020 Chiffre d'affaires (6-1) 556,9 1 142,7 484,9 Charges opérationnelles courantes Coûts des ventes Frais de recherche et développement Frais commerciaux Frais administratifs et généraux Frais de maintenance et autres charges Intéressement, paiements en actions Charges liées aux acquisitions Total des charges opérationnelles courantes Résultat opérationnel courant Charges (nettes des reprises) pour optimisation des structures Résultat des cessions d'immobilisations Autres charges et produits opérationnels Dépréciation des écarts d'acquisition Résultat opérationnel Intérêts financiers sur emprunts Intérêts financiers sur obligations locatives Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie Coût de l'endettement financier net Pertes de change Gains de change Résultat de change net Autres produits financiers Autres charges financières Résultat avant impôt Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence Impôts sur les bénéfices RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ Attribuable : (129,0) (145,9) (302,1) (24,5) (53,2) (24,6) (136,1) (283,3) (126,4) (107,2) (214,9) (100,5) (50,7) (103,5) (45,1) 0,1 (0,6) 1,7 (6-7) (10,8) (15,5) (11,1) (475,1) (973,1) (435,0) (6-3) 81,8 169,6 49,9 (6-8) (2,7) (10,1) (7,5) (0,0) (0,2) (0,0) (6-9) 0,1 (11,9) (0,6) (4-5) (70,4) 79,2 77,0 41,8 (16,4) (37,9) (15,2) (8) (1,3) (2,6) (1,2) 0,2 2,0 0,5 (17,5) (38,5) (15,9) (5,6) (13,4) (7,1) 4,0 8,9 5,8 (1,6) (4,5) (1,3) 0,0 1,9 0,3 (0,0) 60,1 35,9 24,9 0,6 0,8 (0,4) (13-1) (13,6) (21,4) (2,7) 21,8 47,1 15,3 22 • aux propriétaires de la société mère 47,1 14,1 21,4 aux participations ne donnant pas le contrôle 0,0 1,2 0,4 RÉSULTAT DE BASE PAR ACTION (EN EUROS) (14-2) 0,50 1,24 0,15 RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION (EN EUROS) (14-2) 0,50 1,18 0,15 Les notes qui suivent font partie intégrante des comptes consolidés. RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 JUILLET 2020 États consolidés de la situation financière ❚ SITUATION DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ (En millions d'euros) 31 juillet 2020 31 juillet 2019 31 janvier 2020 Résultat de l'exercice 47,1 15,3 21,8 Écarts actuariels reconnus en capitaux propres 4,9 1,5 (5,7) Impôts différés sur écarts actuariels reconnus en capitaux propres (1,9) (0,7) 1,3 Sous-total des éléments ne pouvant pas faire l'objet d'un reclassement en résultat 3,0 0,8 (4,4) Variation de la juste valeur des instruments de couverture (2,7) (2,7) 0,5 Impôts différés sur la variation de juste valeur des instruments de couverture 0,8 0,2 0,0 Différence de conversion 9,9 19,4 (32,2) Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat 8,1 16,9 (31,7) TOTAL DU RÉSULTAT GLOBAL POUR LA PÉRIODE (14,3) 58,2 33,0 Attribuable : aux propriétaires de la société mère 58,2 31,8 (14,7) aux participations ne donnant pas le contrôle 0,0 1,2 0,4 Les notes qui suivent font partie intégrante des comptes consolidés. RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 2 23 2 24 COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 JUILLET 2020 États consolidés de la situation financière ❚ ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS (En millions d'euros) Notes 31 juillet 2020 31 juillet 2019 31 janvier 2020 Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère 47,1 14,1 21,4 Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 0,0 1,2 0,4 Charges et (produits) sans effet sur la trésorerie (9-1) 53,2 188,1 50,9 Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (net des dividendes reçus) (0,6) (0,8) 0,4 Charge d'impôt (y compris impôts différés) (13-1) 13,6 21,4 2,7 Coût de l'endettement financier net 17,5 38,6 15,9 Capacité d'autofinancement 130,8 262,6 101,7 Variation du besoin en fonds de roulement (9-2) (54,6) (7,2) (25,0) (Augmentation) diminution des créances de crédit-bail 30,7 25,1 53,6 Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 106,9 280,5 130,3 Intérêts payés (17,5) (37,8) (15,0) Intérêts payés liés aux obligations locatives (8) (1,3) (2,6) (1,2) Impôts sur les bénéfices payés (18,5) (45,0) 0,6 Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles (A) 69,6 195,1 114,7 Investissements en immobilisations corporelles (4-3) (31,1) (60,1) (18,8) Investissements en immobilisations incorporelles (4-2) (17,4) (35,7) (17,6) Incidence des variations du droit d'utilisation des actifs loués (8) (13,5) (2,8) Incidence des variations de périmètre (9-3) (11,7) (11,9) (9,2) Sous-total investissements (60,2) (121,2) (48,4) Cessions d'immobilisations 0,0 0,5 0,0 Produit des participations 1,9 0,9 Remboursement de prêts et autres avances long terme 0,1 0,4 0,8 Flux de trésorerie nets des activités d'investissements (B)