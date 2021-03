Quadient S A : a dépassé les 13 000 consignes colis installées dans le monde

Quadient a dépassé les 13 000 consignes colis installées dans le monde, ce qui représente globalement plus de 600 000 casiers. Selon ses analyses de marché, Quadient se positionne ainsi comme le deuxième fournisseur mondial de solutions de consignes colis automatiques.



Portées par la forte croissance des ventes en ligne et des attentes clients pour des retraits de colis plus sécurisés, les consignes colis intelligentes Parcel Pending by Quadient ont été adoptées et installées dans des complexes résidentiels et de bureaux, de grandes enseignes de la distribution, des universités prestigieuses et des points relais de livraison et de retrait de colis.



" Les consommateurs, en particulier dans le contexte actuel de crise sanitaire liée au Covid-19, attendent des livraisons rapides, pratiques et sans contact ", a expliqué Daniel Malouf, Directeur des Solutions Consignes Colis chez Quadient.



L'expansion de Quadient sur le marché des consignes automatiques l'an dernier a notamment été soutenue par le lancement de ses solutions pour le marché résidentiel au Royaume-Uni, bientôt également disponibles en France, mettant à profit l'expérience réussie de son équipe Parcel Pending aux États-Unis.



En région Asie-Pacifique, Quadient a commencé à déployer son modèle breveté Lite au Japon, dans le cadre de sa joint-venture avec Yamato Transport.



" Suite à l'intégration réussie de Parcel Pending, déjà leader sur le marché américain des consignes colis automatiques, nous avons connu une croissance impressionnante, notamment aux États-Unis où nos installations ont pratiquement doublé en 2020 ", s'est réjoui Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient.