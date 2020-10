Quadient S A : à la troisième place du Top 250 des éditeurs de logiciels français, dans la catégorie « éditeurs horizontaux »

Quadient à la troisième place du Top 250 des éditeurs de logiciels français, dans la catégorie « éditeurs horizontaux »

Quadient est également 12ème du classement général publié par le Syntec Numérique, Tech’In France et EY

Paris, le 20 octobre 2020

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client

– via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd’hui son classement à la troisième place des éditeurs de logiciels français, dans la catégorie des éditeurs horizontaux. Ce classement est publié dans le panorama Top 250 produit par deux organisations professionnelles d’éditeurs de logiciels, le Syntec Numérique et Tech’In France, ainsi que le cabinet de conseil EY. Quadient occupe également la 12ème place du classement général. Le panorama Top 250 liste les éditeurs et développeurs de logiciels français en fonction de leurs chiffres d’affaires dans l'édition de logiciels. Au total, 326 entreprises ont participé au classement cette année.

« Notre ambition est d'être un leader mondial du software, et d’aider les entreprises de toutes tailles à automatiser et dématérialiser leurs processus, et donner à leurs utilisateurs les meilleurs outils pour offrir à leurs clients une expérience digitale d’exception. Nous sommes fiers de continuer à figurer parmi les principaux éditeurs et développeurs de logiciels français », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient.

L'activité software de Quadient a continué son développement en 2019, enregistrant un revenu annuel de 253,9 millions d'euros, soit près de 22,2 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Selon le panorama Top 250, les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 100 millions d'euros ont observé en 2019 une croissance de 6 % de leurs revenus liés à l’édition de logiciels. Quadient a connu sur la même période une croissance encore plus importante pour ses deux solutions stratégiques : 18,8 % en organique dans l'Automatisation des Processus métiers (BPA) et 12,6 %1 dans la Gestion de l'Expérience client (CXM).

En 2020, Quadient poursuit l'exécution de sa stratégie « Back to Growth » pour continuer à développer son activité software. L'acquisition de YayPay en juillet, une entreprise de la FinTech de premier plan, à la pointe des solutions d'automatisation des processus de gestion du poste client en mode SaaS (Software as a Service), a complété le lancement de la plateforme cloud Quadient® Impress pour l’automatisation documentaire multicanale des petites et moyennes entreprises (PME). Les solutions cloud de Quadient aident désormais les entreprises à faire face à la pandémie grâce à une communication et une collaboration renforcées dans le temps, quand bien même les équipes sont en télétravail. Du côté du CXM, Quadient a également annoncé récemment le lancement de son nouveau Programme Partenaire Quadient Expérience, afin de renforcer l’accompagnement de ses partenaires, à l'instar de Canon ou Infosys, ses plus récents partenaires Platinum.

Les solutions Quadient permettent aux entreprises de dématérialiser leurs processus métier, d’améliorer l’expérience client grâce à des communications omnicanales et d’automatiser le dernier kilomètre de livraison. Ces solutions sont d'autant plus importantes en 2020, dans le contexte de crise sanitaire mondiale. Le bon classement de Quadient parmi les éditeurs de logiciels français de cette année vient confirmer la pertinence de ces solutions dans tous les secteurs d'activité.

Le classement complet peut être consulté ici : Panorama Top 250 .

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d’activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.fr .

1 Croissance organique enregistrée en 2019 par rapport à 2018, selon le nouveau reporting mis en place au premier trimestre 2020, incluant les activités CXM hors Amérique du Nord et principaux pays européens.





