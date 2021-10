Quadient S A : a mis à jour Impress

Quadient a réalisé une importante mise à jour de Quadient Impress, solution SaaS (software-as-a-service) d'automatisation de la préparation et la diffusion de communications multicanales pour les petites et moyennes entreprises (PME). La solution permet désormais de gérer les préférences de canal de diffusion, a indiqué le fournisseur de solutions d'entreprise.



Quadient Impress fait partie de la suite cloud d'automatisation intelligente des communications (ICA) de Quadient, qui regroupe la gestion des communications clients, la cartographie du parcours client, l'automatisation des documents, de la gestion du poste clients et du poste fournisseurs.