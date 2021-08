Quadient S A : annonce un partenariat avec UiPath pour continuer d'améliorer et automatiser les communications clients omnicanales

Paris, le 18 août 2021



Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec UiPath, leader dans le domaine des logiciels d'automatisation d'entreprise. Ce partenariat de Quadient et l'intégration avec UiPath aideront les entreprises dans la transformation numérique des expériences clients, tout en maintenant la conformité réglementaire des communications clients, en stimulant la productivité, en réduisant les coûts et en améliorant la satisfaction des employés.

Le partenariat réunit les fonctionnalités de la suite logicielle leader du marché Quadient Inspire, qui permet aux entreprises de créer et d’offrir des communications client personnalisées sur tous les canaux numériques et traditionnels, et les avantages de l'utilisation de la plateforme UiPath pour l'automatisation de bout en bout. Cette plateforme comprend la solution d'automatisation robotisée de processus (RPA) leader dans le domaine ainsi qu’une gamme complète de fonctionnalités pour une mise à l'échelle rapide des opérations commerciales numériques. L'intégration des deux solutions permet aux entreprises de générer et de transmettre automatiquement des documents clients complexes, tels que des polices d'assurance, des contrats hypothécaires, des devis, des confirmations et d'autres éléments qui sont autant de points de contact critiques avec les clients. De plus, la solution Quadient Inspire génère des données à partir des communications clients qu'UiPath renvoie à d'autres systèmes centraux essentiels.

« Au cours de l'année dernière, l'attention portée aux communications numériques s'est aiguisée, les organisations remaniant leurs processus de communication pour rapprocher leurs clients des canaux numériques interactifs et des niveaux d'engagement plus élevés », a déclaré Marci Maddox, Directrice de recherche, Stratégies d’Expérience Numérique, IDC. « En combinant l'automatisation apportée par la technologie RPA avec l'orchestration de la technologie de gestion des communications client (CCM), les entreprises peuvent réduire les coûts de traitement des données tout en optimisant les points de contact critiques pour l'expérience client, créant ainsi une situation gagnant-gagnant pour la transformation numérique et la satisfaction client. »

Les entreprises avec d'importants volumes de communications dans les services financiers, les fournisseurs d’énergie, les télécommunications et les établissements de santé comptent sur Quadient Inspire et UiPath pour automatiser et améliorer leurs communications clients.

« UiPath et Quadient partagent la même passion pour faciliter la transformation numérique afin d'aider les entreprises à améliorer l'expérience et l'engagement des clients, avec l'automatisation au cœur de cet effort », a déclaré David Pearson, Directeur des alliances technologiques chez UiPath. « Nous sommes convaincus que grâce à ce partenariat, nos clients communs bénéficieront de la capacité de rationaliser leurs flux de travail tout en maintenant la conformité réglementaire avec l'automatisation. »

« Alors que de plus en plus d'entreprises adoptent la RPA pour rationaliser les flux de travail et accélérer la numérisation, il est essentiel que les entreprises maintiennent la conformité et améliorent l'expérience client avec des communications client évolutives, et c'est la valeur que notre nouveau partenariat avec UiPath apporte à nos clients communs », a déclaré Chris Hartigan, Directeur Solutions d'Automatisation Intelligente des Communications de Quadient. « La RPA associée au CCM et à la gestion de l'expérience client rend les organisations plus agiles, plus efficaces et plus rentables. »

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur www.quadient.com/fr-FR.

