Quadient S A : enrichit sa plateforme Impress avec une nouvelle solution cloud de distribution de documents, ® Impress Distribute

Quadient enrichit sa plateforme Impress avec une nouvelle solution cloud de distribution de documents, Quadient® Impress Distribute

La nouvelle solution Quadient de distribution de documents permet aux entreprises d'envoyer du courrier de pratiquement n'importe où, sans toucher le moindre papier

Paris, le 26 octobre 2020

Quadient , (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui le lancement de Quadient® Impress Distribute, une nouvelle solution cloud de distribution de documents, qui supprime les tâches inutiles et fastidieuses liées à la préparation et à l'envoi de communications. Quadient Impress Distribute permet aux utilisateurs d'envoyer du courrier depuis leur poste de travail, sur site ou à distance, permettant ainsi aux employés de se concentrer sur des tâches essentielles à plus forte valeur ajoutée, pour une meilleure efficacité. Quadient Impress Distribute est désormais disponible partout aux États-Unis, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Quadient Impress Distribute s’intègre entièrement avec les autres applications de Quadient Impress , la plateforme très ergonomique d'automatisation des documents sortants, annoncée plus tôt cette année. Les utilisateurs d'Impress Distribute peuvent adresser des documents personnalisés via une application SaaS (Software as a Service) vers un centre Quadient de traitement du courrier, où les communications sont imprimées, triées, mises sous pli, affranchies et envoyées au bureau de poste pour distribution. La solution élimine du temps et du stress dans la préparation et la distribution de courriers individuels et groupés, ce qui préserve la satisfaction des employés, améliore le flux de trésorerie et garantit la livraison du bon document au bon client.

Impress Distribute fournit également aux entreprises un suivi détaillé de l'ensemble du processus de préparation des documents et veille à ce que les communications essentielles respectent les normes de sécurité et de conformité. Les centres de production éditique de Quadient, à la pointe de la technologie, offrent un niveau de sécurité élevé : les données sont transférées suivant un protocole sécurisé (SSH) identique à celui utilisé pour les transactions bancaires. Les processus et les procédures sont certifiés pour assurer un contrôle efficace, et les sauvegardes sont conformes aux règles de protection de la vie privée et aux exigences réglementaires.

Les solutions d'Automatisation des Processus métier de Quadient, un des piliers de la stratégie « Back to Growth », offrent aux petites et moyennes entreprises un accès simplifié à des ressources et outils numériques qui étaient jusqu’à présent uniquement à la portée des grandes entreprises. L’évolution de la plateforme Impress avec le lancement de Impress Distribute est une nouvelle étape dans la mission de Quadient d’accompagner les entreprises de toutes tailles dans l'automatisation du traitement de leurs documents sortants, et dans leur transformation numérique.

Selon Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, « Impress Distribute est la plus récente évolution de la plateforme Impress, conçue pour accompagner notre plan stratégique qui vise à offrir une suite complète de solutions d'automatisation des processus métier aux PMEs, pour accélérer leur transition vers des processus plus digitaux et automatisés, d’autant plus dans le contexte sanitaire et économique que nous traversons. Quadient a mis à profit son expérience dans la gestion des documents transactionnels et du courrier de 500 000 organisations dans le monde afin de créer Impress Distribute, permettant ainsi aux entreprises d’automatiser la préparation et l’envoi de courrier de pratiquement n'importe où, sans toucher le moindre papier. »

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d’activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com .

