Quadient S A : et Duck Creek Technologies s'associent pour renforcer la gestion de l'expérience client des compagnies d'assurance

Quadient et Duck Creek Technologies s'associent pour renforcer la gestion de l'expérience client des compagnies d’assurance

Paris, le 14 décembre 2020

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé son partenariat avec Duck Creek Technologies Inc, un leader mondial des sytèmes de gestion intégrés (SaaS) pour le secteur de l'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD). Cette collaboration dynamisera le projet de transformation digitale des sociétés d'assurance en combinant les solutions Quadient de gestion de l'expérience client (CXM) et le système de gestion de sinistres de Duck Creek, Claims. Nommé leader dans le Magic Quadrant 2020 de Gartner pour les plateformes centrales d'assurance IARD en Amérique du Nord, Duck Creek compte parmi ses clients les compagnies d'assurance les plus innovantes au monde.

Ce partenariat stratégique offrira aux utilisateurs de Duck Creek Claims des capacités avancées de distribution omnicanale grâce aux solutions CXM de Quadient, en particulier l'orchestration de l'expérience client et la cartographie des parcours clients. L'accélérateur, qui repose sur Quadient Inspire, la plateforme CXM multi-récompensée de Quadient, permet aux utilisateurs du monde de l'assurance d'envoyer des communications interactives et personnalisées par le canal préférentiel de chaque client. Ils ont également accès à des outils de cartographie du parcours client pour contrôler et améliorer l'expérience client globale.

L'accélérateur Quadient enrichit le logiciel de Duck Creek Claims avec les capacités de :

Migrer les communications des plateformes existantes vers un hub centralisé

Consolider les communications en concevant des modèles qui peuvent être personnalisés et transmis par n'importe quel canal et sur tout type de support

Permettre aux utilisateurs métier de modifier des contenus dans un environnement contrôlé afin d'en garantir la conformité, sans passer par un service informatique

Accéder rapidement à l'archivage et à la récupération des communications

A l’avenir, il est psrévu d'intégrer l'accélérateur Quadient avec les solutions Polices et Facturation de Duck Creek.

« Rien n’influence plus la fidélité d’un client que son expérience lors de situations difficiles. L'intégration entre Duck Creek Claims et les solutions CXM de Quadient permet d'améliorer la réactivité, la rapidité et la simplicité du processus de déclaration de sinistre », a déclaré Elizabeth Del Ferro, Vice-Présidente Partenariats Commerciaux chez Duck Creek Technologies. « Notre partenariat avec Quadient renforce davantage le leadership de Duck Creek dans l'offre de solutions SaaS innovantes pour aider les grandes sociétés d'assurance à s'adapter à un secteur en forte évolution et à saisir les opportunités de marché bien avant leurs concurrents. »

Chris Hartigan, Directeur des solutions de Gestion de l'Expérience client chez Quadient, a déclaré : « Notre partenariat avec Duck Creek Technologies illustre la stratégie de Quadient d'établir des partenariats étroits avec de grands fournisseurs technologiques et d'intégrer la robustesse des fonctionnalités de Quadient Inspire au cœur de leurs solutions. Avec l'intégration de Quadient à Duck Creek Claims, les assurances peuvent intensifier leurs efforts de transformation digitale et améliorer l'expérience client. »





À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est un des principaux fournisseurs de systèmes intégrés pour le secteur des assurances IARD et générales. En choisissant Duck Creek OnDemand, la solution d'entreprise Software-as-a-Service de la société, les sociétés d'assurance sont en mesure de naviguer à travers l'incertitude et de saisir les opportunités du marché bien avant leurs concurrents. La richesse fonctionnelle des solutions de Duck Creek se décline en solutions autonomes ou en une suite complète, toutes disponibles via Duck Creek OnDemand. Pour plus d'informations, visitez le site www.duckcreek.com.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d’activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient. com.

Contacts

Nathalie Labia, Quadient Image Sept Communication Externe

+33 1 70 83 18 53

n.labia@quadient.com Anne-France Malrieu

+33 1 53 70 74 66

Caroline Simon

+33 1 53 70 74 65

Pièce jointe