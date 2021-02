Quadient S A : exerce l'option de remboursement par anticipation de son obligation arrivant à maturité en juin 2021

Quadient exerce l’option de remboursement par anticipation de son obligation arrivant à maturité en juin 2021

Paris, le 8 février 2021

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce exercer ce jour l’option de remboursement anticipé au pair de la totalité des obligations en circulation ISIN FR0011993120 arrivant à maturité le 23 juin 2021, pour un montant de 163,2 millions d’euros. L’exercice de cette option de remboursement anticipé qui interviendra le 23 mars 2021 permettra une économie sur les frais financiers de l’ordre de 1 million d’euros.

Pour rappel, Quadient avait émis le 23 janvier 2020 un nouvel emprunt obligataire de 325,0 millions d’euros à échéance 2025 portant un coupon de 2,25 %, cette émission étant précisément affectée au refinancement des obligations à échéance juin 2021.

Cette opération s’inscrit dans la continuité de la politique de Quadient visant à gérer son bilan de façon dynamique et à optimiser ses ressources de financement.

Quadient rappelle qu’il disposait au 31 juillet 2020 d’une forte position de liquidité de 933 millions d’euros, comprenant une trésorerie disponible de 533 millions d’euros et une ligne de crédit non tirée pour un montant de 400 millions d’euros à échéance 2024.

***

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d’activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur https://invest.quadient.com .

Calendrier Financier

10 février 2021 : Education session sur Parcel Locker Solutions ;

: ; 30 mars 2021 : Résultats 2020 et Capital Markets Day.

Contacts

Laurent Sfaxi, Quadient

+33 (0)1 45 36 61 39

l.sfaxi@quadient.com

financial-communication@quadient.com OPRG Financial

Isabelle Laurent / Fabrice Baron

+33 (0)1 53 32 61 51 /+33 (0)1 53 32 61 27

isabelle.laurent@oprgfinancial.fr

fabrice.baron@oprgfinancial.fr

Caroline Baude, Quadient

+33 (0)1 45 36 31 82

c.baude@quadient.com

Pièce jointe