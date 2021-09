Quadient S A : finaliste des Parcel and Postal Technology International Awards 2021

Paris, le 8 septembre 2021

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, et acteur majeur mondial dans les consignes colis connectées, annonce faire partie à nouveau cette année des finalistes des Parcel and Postal Technology International Awards. Sa solution innovante Campus Hub s’est qualifiée pour cette édition 2021 dans la catégorie « Innovation de l'année dans le dernier kilomètre ». Campus Hub est une solution de consigne colis connectée qui permet aux campus universitaires de gérer de façon fluide et sans contact le volume grandissant de colis et de biens à livrer et distribuer.

Quadient, un acteur français de la Tech à fort rayonnement international, fournit les entreprises en solutions logicielles et matérielles connectées, permettant l’automatisation intelligente des communications et des processus métier ainsi que la gestion automatisée du courrier et des colis. En 2020, Quadient avait remporté le prix dans la catégorie « Technologie de tri et de traitement de l’année » et figurait également parmi les finalistes dans la catégorie « Innovation de l'année dans le dernier kilomètre ».

Lancée en avril 2021 dans les universités et campus des États-Unis, la solution Campus Hub de Quadient fait partie de l’offre Parcel Pending by Quadient et est une innovation exclusive. Associée à la solution Quadient de traçabilité Web Tracking System (WTS), Campus Hub permet d’assurer un suivi précis de la réception des colis et biens jusqu’à leur remise à leur destinataire, via une plateforme digitale centralisant toutes les informations.

Au-delà de la réduction des coûts opérationnels et d’une meilleure sécurité, la solution améliore la communication avec les différents services et départements universitaires, aussi bien pour les étudiants que pour le personnel de l’établissement. En période de confinement, Campus Hub a permis aux services courrier des campus universitaires de continuer à fonctionner pour recevoir des achats en ligne mais aussi d’étendre le service notamment à la remise de matériel informatique et livres de bibliothèque, réduisant le risque sanitaire grâce au sans contact.

« Cette nomination parmi les solutions les plus innovantes du marché pour le dernier kilomètre vient confirmer la pertinence de nos solutions en matière de consignes colis », déclare Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Nos consignes colis automatiques sont devenues essentielles dans la distribution et la réception des colis de nos clients dans le monde, que ce soient les universités, les immeubles résidentiels, les grands acteurs de la distribution ou les transporteurs de colis. Campus Hub nous permet d’étendre encore plus notre présence sur le marché universitaire, avec une solution complètement digitalisée créatrice de valeur à tous les niveaux de la chaîne de remise des colis ».

Les résultats des Parcel and Postal Technology International Awards seront annoncés en exclusivité lors de Parcel+Post Expo 2021, qui a lieu cette année à Vienne (Autriche) du 12 au 14 octobre. Pour plus d’information sur les Parcel and Postal Technology International Awards, rendez-vous sur :

https://www.parcelandpostaltechnologyinternational.com/awards/full-ppti-awards-shortlist-and-judging-panel-announced-2.html (site en anglais).

