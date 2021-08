Quadient S A : lance l'iX-9, système de gestion du courrier et d'expédition haute performance complété par une solution tout-en-un de centre courrier automatisé

Paris, le 9 août 2021



Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale aux États-Unis de la dernière nouveauté de sa série iX : le système de gestion de courrier pour grands volumes iX-9, disponible en mode autonome ou en version intégrée avec le logiciel cloud S.M.A.R.T. pour la gestion automatisée du courrier.

L'iX-9 vient compléter les systèmes intelligents de gestion du courrier et d'expédition iX-Series de Quadient, lancés aux États-Unis en 2020 et dont plus de 15 000 unités ont été livrées depuis. La gamme iX-Series s’accompagne de la suite logicielle de comptabilité et de rapports d'expédition la plus avancée de Quadient, disponible pour les modèles iX-3, iX-5, iX-7 et désormais aussi pour l’iX-9, afin de servir les entreprises de toutes tailles. Idéalement conçue pour les gros volumes, l’iX-9 scelle, pèse, mesure et empile automatiquement de grandes séries de courrier en quelques minutes. Le système iX-9 répond également aux dernières exigences de l'U.S. Postal Service1 en matière de marquage postal intelligent (Intelligent Mail Indicia, ou IMI) et de pesée dimensionnelle (DIM).

Quadient est un leader mondial dans la majorité des segments du marché des solutions courrier, plus particulièrement en Amérique du Nord, le principal marché de solutions courrier au monde. Au cœur de la stratégie de Quadient, se trouvent ses plus de 440 000 clients à travers le monde. S’appuyant sur eux et sur des décennies d'expérience dans les solutions liées au courrier, l’entreprise investit pour mettre sur le marché des équipements intelligents, dotés de capacités de pointe basées sur le cloud.

« Notre dernière innovation, la solution iX-9 Series, offre à nos clients un système de traitement du courrier moderne et avancé, entièrement conforme aux dernières exigences de l'U.S. Postal Service », a déclaré Alain Fairise, Directeur des Solutions liées au Courrier chez Quadient. « Quadient a écouté les grands opérateurs de courrier et d'expédition, ainsi que ses clients en centres éditiques, pour concevoir un système de gestion de centre de courrier qui soit au plus près des besoins uniques des environnements actuels de traitement de courrier avec des hauts volumes de production. Dans le but d'aider les entreprises à s'adapter aux nouvelles réglementations et aux exigences de leurs clients, grâce à une innovation puissante et à des solutions basées sur le cloud, l'iX-9, associée à S.M.A.R.T., est la solution parfaite pour obtenir un rendement maximal et augmenter le retour sur investissement ».

La série iX-9 établit une nouvelle norme en matière de productivité, d'opérabilité et d'efficacité des systèmes de traitement du courrier. Conçue autour de l’expérience de l'opérateur, la série iX-9 procure de nombreux bénéfices : simplicité d’utilisation, protection des investissements, réduction des coûts, fiabilité de production et temps de fonctionnement maximal.

Grâce à S.M.A.R.T., solution logicielle cloud d'expédition, publipostage, comptabilité, rapports et de suivi, l’iX-9 Series se transforme en un centre de gestion de service courrier consolidé et organisé, qui rationalise les flux de travail et les opérations à partir d'un seul tableau de bord. S.M.A.R.T. donne plus d’autonomie et de capacité de décision aux utilisateurs grâce à des notifications détaillées d'expédition et de suivi, le suivi de facturation par le rapprochement d’informations reçues depuis les machines à affranchir, ainsi que des options de rapport étendues, ce qui permet l’envoi de communications commerciales plus fiables et conformes auprès des clients internes et externes. Le modèle iX-9 répond à l’ambition de Quadient d’offrir des solutions tout-en-un puissantes et simples d’utilisation, combinant opérations essentielles des centres courrier et rendement maximal en termes de productivité et d'économies de coût.

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com.

1 Service postal public des États-Unis

