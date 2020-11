Suite à des articles de presse publiés hier, Quadient (anciennement Neopost) indique qu’il n’est pas actuellement dans ses intentions de céder son activité Customer Experience Management. Cette activité est au cœur de son offre software globale et un élément clé de sa stratégie. Ceci étant, Quadient dit recevoir de temps à autre des marques d’intérêt non sollicitées concernant certaines de ses activités, qu’il étudie avec attention. « Notre politique est cependant de ne pas commenter publiquement ces marques d’intérêt non sollicitées », a indiqué le groupe.