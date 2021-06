Quadient S A : 10 juin 2021 Radisson Hotel Group Americas choisit Beanworks by Quadient pour automatiser et simplifier la gestion des factures fournisseurs

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AUTOMATISATION INTELLIGENTE DES

COMMUNICATIONS

Radisson Hotel Group Americas choisit Beanworks by Quadient pour automatiser et simplifier la gestion des factures fournisseurs

Paris, le 10 juin 2021

Quadient(Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client

via un canal physique ou digital - une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui que Beanworks by Quadient , sa solution d'automatisation des comptes fournisseurs (AP), leader sur son marché, a été choisie par plusieurs hôtels du groupe Radisson Hotel Americas pour simplifier leurs processus de traitement des factures fournisseurs.

Le passage au travail à distance en 2020 a conduit Radisson Hotel Group Americas à revoir entièrement son infrastructure de gestion des comptes fournisseurs. Jusqu'alors basée uniquement sur un traitement papier, la gestion de ces factures était devenue très complexe avec la dispersion des effectifs. Le traitement des factures était devenu long et de plus en plus sujet aux erreurs, les employés étant obligés de transmettre des copies papier au service comptable pour que les fournisseurs soient payés. Beanworks by Quadient est une solution globale d'automatisation de la gestion des comptes fournisseurs, qui permet aux équipes comptables n'importe où dans le monde d'avoir un contrôle total et à distance de leurs flux de trésorerie.

Beanworks a rendu le processus d'approbation des factures tellement rapide et facile » , a déclaré Dean Olevson, Directeur Financier de Radisson Blu Minneapolis Downtown, l'un des hôtels mettant en œuvre la solution. « Le fait de passer moins de temps à saisir manuellement les données et faire la chasse aux validations permet à notre équipe comptable de se consacrer à des tâches plus essentielles ».

Beanworks fait partie du portefeuille de solutions cloud de gestion intelligente et automatisée des communications (Intelligent Communication Automation, ou ICA), depuis son acquisition par Quadient au mois de mars. La stratégie « Back to Growth » de Quadient s'appuie sur l'innovation pour fournir la meilleure suite logicielle de gestion des communications d'entreprise, en se concentrant sur les processus liés aux comptes fournisseurs, aux comptes clients, à la distribution multicanale des documents et à l'expérience client.

Nous sommes honorés de la confiance que Radisson Hotel Group Americas a placée dans Beanworks by Quadient pour automatiser la gestion des factures fournisseurs dans plusieurs de ses établissements » , a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « La crise de COVID-19 a accéléré le recours à la digitalisation ainsi que la convergence de l'expérience client et l'automatisation des processus. Face aux enjeux du marché que sont la dématérialisation des échanges, le travail à distance, l'évolution de la réglementation et une meilleure maîtrise de la trésorerie, nous continuons d'enrichir notre portefeuille de solutions logicielles avec des capacités SaaS et d'intelligence artificielle, pour apporter à nos clients des solutions intelligentes flexibles, conviviales et évolutives ».

Pour en savoir plus sur comment les établissements du Radisson Hotel Group Americas utilisent Beanworks by Quadient, rendez-vousici(en anglais).

À propos de Quadient®

Quadient est à l'origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d'activité, l'Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d'entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d'exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B

d'Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d'informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com.

