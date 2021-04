Quadient S A : 13 avril 2021 Quadient et Relais Colis signent un partenariat stratégique pour déployer 500 consignes colis en magasins en France

s'il le souhaite et de manière 100% autonome - placer à son tour des colis dans la consigne lorsque des places se libèrent au fur et à mesure des retraits.

Les chauffeurs Relais Colis se chargent de placer les colis dans la consigne via une application mobile. Le personnel en magasin récupère l'excédent de colis qu'il traite via la solution mobile Relais Colis. Il pourra ensuite

A travers un contrat locatif portant sur 500 unités à installer progressivement en France sur 3 ans, Relais Colis donne sa confiance à Quadient dans ce qui sera l'un des premiers déploiements d'envergure de la nouvelle unité Parcel Pending Lite après son lancement courant 2020. Cette solution innovante et brevetée apporte de nombreux bénéfices à Relais Colis, aux magasins dans lesquels elle sera installée et aux acheteurs en ligne.

En 2020, les ventes de produits sur internet a connu en France une hausse estimée à +32% (FEVAD), ce qui a entraîné une forte augmentation du nombre de colis : plus d'un milliard de colis ont été expédiés en France l'an dernier, les confinements successifs ayant entraîné des pics sans précédent sur la vente en ligne, à l'instar d'autres pays dans le monde. Pour en assurer la bonne remise aux destinataires, si les points relais se sont multipliés en France - notamment dans les grandes et moyennes surfaces, ils sont aujourd'hui submergés par l'afflux de colis. La technologie Parcel Pending Lite de Quadient, modulaire, simple à installer et à utiliser, aide le point relais à libérer de l'espace de stockage et à mieux gérer ses flux de colis en accélérant les retraits, pour une meilleure expérience client.

Lors de la présentation de la Phase Deux de son plan stratégique le 30 mars dernier, Quadient a partagé son ambition de continuer à développer son réseau de consignes colis automatiques sur les principaux marchés e- commerce au monde, avec un objectif de 25 000 unités installées d'ici fin 2023. Quadient a accéléré la croissance de son réseau avec le lancement de son offre de consignes pour le marché immobilier résidentiel, dès le troisième trimestre 2020 au Royaume-Uni et plus récemment en France au premier trimestre 2021.

via un canal physique ou digital - une expérience riche et personnalisée, et second opérateur mondial de consignes colis connectées dans le monde, a annoncé avoir signé un partenariat stratégique avec Relais Colis, un acteur majeur de la livraison de colis aux particuliers en France. Dans le cadre du partenariat, Quadient pilotera le déploiement de ses nouvelles consignes automatiques Parcel Pending Lite auprès de grandes et moyennes surfaces partenaires du réseau Relais Colis en France.

Pour Relais Colis, la consigne contribue à absorber des volumes croissants de colis sans saturer les points relais, tandis que les périodes de confinement obligent à la fermeture d'une partie des commerces de leur réseau et à déporter les livraisons vers ceux qui restent ouverts.

Jean-Sébastien Leridon, Directeur Général de Relais Colis, précise : « Depuis l'invention du Relais, nous avons toujours à cœur de proposer des modes de livraison variés laissant plus de choix et de liberté au consommateur. Avec Quadient et cette nouvelle génération de consigne ultra modulaire, nous avons une solution plus flexible qui nous permet non seulement de proposer un service en parfaite complémentarité avec le point relais colis traditionnel mais surtout d'accroître la capacité d'accueil de nos commerçants partenaires, et de leur générer du trafic incrémental, tout en préservant leur activité principale ».

La technologie Parcel Pending Lite de Quadient est une solution compacte et modulaire. La configuration de chaque unité peut facilement évoluer pour s'adapter au flux et à l'espace disponible dans chaque point relais. Autonome en énergie, elle ne sollicite aucun aménagement physique pour son installation. La consigne est connectée au système de Relais Colis via la plateforme centrale de monitoring et de traçabilité Quadient et transmet les informations de livraison ainsi que le code de retrait qui permet au destinataire de venir récupérer son colis. Pour l'utilisateur, la consigne réduit l'attente pour les retraits, apporte une expérience moderne, rapide et sécurisée, dans le respect des règles actuelles de distanciation sociale.

Nous nous réjouissons de cette marque de confiance de la part de Relais Colis, à travers un partenariat qui illustre notre volonté commune de faciliter les retraits d'achats en ligne pour le plus grand nombre de

consommateurs en France » déclare Daniel Malouf, Directeur des Solutions Consignes Colis chez Quadient.

Avec une vision orientée client, nous souhaitons que notre solution aide les commerces à apporter un service moderne et de qualité, adapté aux nouveaux modes de vie des grandes agglomérations. Ce partenariat s'inscrit dans notre volonté de soutenir les enseignes et les transporteurs dans la gestion du dernier kilomètre et améliorer l'expérience de livraison des consommateurs » .

À propos de Quadient®

Quadient est à l'origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d'activité, l'Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d'entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d'exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d'informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com.

A propos de Relais Colis

Inventeur du concept de livraison en relais de proximité dès 1983, Relais Colis est le 1er réseau de livraison aux particuliers en Relais et à Domicile. Riche de plus de 50 ans d'expérience, Relais Colis est le partenaire de nombreux acteurs leaders du e-commerce, et depuis l'annonce de son plan de transformation, Relais Colis répond aussi aux problématiques de nouveaux acteurs : celles des petits et moyens e-commerçants et des

