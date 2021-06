Quadient S A : 21 juin 2021 Quadient enrichit sa plateforme cloud de gestion des comptes clients de fonctionnalités avancées de business intelligence

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AUTOMATISATION INTELLIGENTE DES

COMMUNICATIONS

Quadient enrichit sa plateforme cloud de gestion des comptes clients de fonctionnalités avancées de business intelligence

Paris, le 21 juin 2021

Quadient(Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client

via un canal physique ou digital - une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un module avancé de Business Intelligence (BI) pour sa solution cloud d'automatisation des comptes clients (AR), YayPay by Quadient . Le module avancé de BI pour YayPay permet aux équipes de gestion des comptes clients d'effectuer une analyse complète des données essentielles à leur activité, de plonger au cœur des données des comptes clients comme jamais auparavant et de visualiser la situation des comptes clients à l'aide de tableaux de bord dynamiques.

Ce nouveau composant participe au développement continu du portefeuille de solutions Intelligent Communication Automation (ICA) de Quadient. Fidèle à son plan stratégique Back to Growth, Quadient poursuit ses efforts pour offrir à ses clients des plateformes SaaS (Software-as-a-Service) en mode cloud, renforcées par des capacités numériques innovantes pour automatiser leurs processus opérationnels.

Le nouveau module avancé de BI de YayPay by Quadient exploite des centaines d'éléments de données avec des filtres et des préréglages simples à utiliser, permettant aux utilisateurs professionnels de combiner rapidement plusieurs rapports en un seul tableau de bord adapté à leurs besoins spécifiques. Les rapports et analyses avancés sont planifiés avec des données mises à jour pour être automatiquement livrés par e-mail, donnant un aperçu des tendances et des risques liés aux payeurs, du suivi de la productivité en fonction d'indicateurs clés de performance uniques, et des informations détaillées sur les litiges clients.

La création de rapports a toujours été le point faible des applications de gestion des comptes clients » , a déclaré Kevin Permenter, directeur de recherche, applications d'entreprise, pour le cabinet d'études de marché IDC.

Près de la moitié des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête SaaSPath Survey-2021 d'IDC ont déclaré qu'elles continuaient à recourir à des feuilles de calcul traditionnelles pour le reporting et l'analyse des comptes clients, et plus de 72 % des personnes interrogées trouvent le reporting et l'analyse difficiles par rapport aux autres aspects de la gestion des comptes clients. Il existe un besoin manifeste de passer du reporting et de la distribution classiques à l'analytique avancée et à la Business Intelligence à la demande ».

