Quadient S A : - Assemblée Générale Mixte 2021 - Composition du Bureau

Assemblée Générale Mixte du 1er juillet 2021

Composition du bureau

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19, en conformité avec les dispositions de l’ordonnance n°2020-321 en date du 25 mars 2020 (prorogée et modifiée par l’ordonnance n°2020-1497 en date du 2 décembre 2020), le Conseil d’administration a décidé que l’Assemblée Générale Mixte du 1er Juillet 2021 se tiendra à « huis clos », hors la présence physique des actionnaires.

A ce titre, conformément à l’article 8 du décret n°2020-418 en date du 10 avril 2020 (prorogé et modifié par les décrets n°2020-1614 en date du 18 décembre 2020 et n°2021-255 en date du 9 mars 2021), le Conseil d’administration de Quadient a désigné deux scrutateurs aux fins de composer le bureau de l’Assemblée Générale. Ainsi, ont été désignés Cecil Wheeler, représentant Teleios Capital Partners LLC, actionnaire de Quadient, ainsi que Pascal Pruess, représentant BWM AG, actionnaire de Quadient.

Didier Lamouche présidera l’Assemblée Générale en sa qualité de Président du Conseil d’administration, tandis que Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient et Laurent du Passage, Directeur Financier de Quadient, seront également présents.

Ralitza Vaiter, Directrice Juridique Europe et Opérations Internationales, assurera les fonctions de secrétaire du bureau.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur https://invest.quadient.com.

Contacts

Laurent Sfaxi, Quadient

+33 (0)1 45 36 61 39

l.sfaxi@quadient.com

financial-communication@quadient.com OPRG Financial

Isabelle Laurent / Fabrice Baron

+33 (0)1 53 32 61 51 /+33 (0)1 53 32 61 27

isabelle.laurent@oprgfinancial.fr

fabrice.baron@oprgfinancial.fr

Caroline Baude, Quadient

+33 (0)1 45 36 31 82

c.baude@quadient.com

