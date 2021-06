Quadient S A : annonce un accord pour la cession de son activité de systèmes d'emballage automatique à Standard Investment

Quadient annonce un accord pour la cession de son activité de systèmes d’emballage automatique à Standard Investment

L'accord comprend l a cession du site de production basé à Drachten, aux Pays-Bas, et le transfert progressif de la production de plieuses/inséreuses milieu de gamme de Quadient vers d 'autres si tes industriels et fournisseurs de Quadient

En ligne avec le plan stratégique Back to Growth, cette cession contribuera de façon significative à l'optimisation de l’organisation industrielle ainsi qu’à la réduction du segment Opérations Annexes

Paris, le 24 juin 2021

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec la société néerlandaise de capital-investissement Standard Investment portant sur la vente de son activité de systèmes d’emballage automatique – Automated Packaging Solutions (APS) – et de son site de production basé à Drachten, aux Pays-Bas.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, a commenté : « Alors que nous continuons à développer des positions de leadership dans des activités à forte croissance en synergie avec nos activités historiques dans le domaine du courrier, nous sommes heureux d'annoncer cet accord avec Standard Investment, un investisseur de premier plan reconnu et activement engagé à soutenir fortement l'activité de systèmes d'emballage automatisé ainsi que les équipes de Drachten dans leur développement sur le marché de l'emballage sur-mesure.

« Cette opération marque une nouvelle étape importante de notre stratégie Back to Growth. D'une part, elle contribuera à la poursuite du recentrage de notre portefeuille d'activités. D'autre part, elle permettra d'optimiser notre organisation industrielle, ce qui soutiendra la forte rentabilité de nos solutions liées au courrier à l'avenir ».

Standard Investment, établie à Amsterdam, est une société de capital-investissement focalisée sur des investissements directs dans des entreprises de taille moyenne à même de tirer profit du soutien d’un actionnaire actif pour faire face aux complexités inhérentes à une scission et bien se positionner en vue d’une forte croissance et d'opportunités de marché à venir. Standard Investment va acquérir la totalité de l'activité Automated Packaging Solutions, qui comprend les systèmes CVP Impack et CVP Everest, deux innovations d’emballage sur-mesure pour les entreprises du e-commerce, récompensées dans leur domaine. Les équipes d'APS sont principalement basées à Drachten, où se trouve le site de production, ainsi qu’aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique, en France et au Royaume-Uni.

Herbert Schilperoord, associé responsable de l'acquisition pour le compte de Standard Investment, explique : « Nous avons été très impressionnés par le savoir-faire de l'organisation et l'enthousiasme des employés. La technologie innovante qu'ils ont créée est unique sur son marché, capable de créer un emballage sur mesure pour chaque commande en ligne, ce qui rend les expéditions plus efficaces, réduit considérablement l'utilisation de carton et de plastique de remplissage et contribue à réduire l'empreinte carbone des livraisons e-commerce. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de direction dans les mois à venir afin de trouver la meilleure façon de transformer l'organisation en une société indépendante - les scissions d'entreprises étant un des principaux domaines d'intervention de Standard Investment ».

Le site de production de Drachten, qui compte environ 240 salariés, rassemble des équipes de vente, marketing, service, R&D et de production pour les systèmes APS ainsi que pour les plieuses/inséreuses de milieu de gamme Document System (DS), que Quadient continuera à commercialiser. Dans le cadre de la transaction, la production DS de Quadient sera progressivement transférée vers d'autres sites industriels et fournisseurs de Quadient, assurant ainsi la continuité de l'activité.

La finalisation de la transaction, qui reste soumise à certaines conditions, est prévue à l’été 2021. Le prix de vente total s'élève à plus de 20 millions d'euros. Cette opération conduira à des optimisations de coûts significatives à terme. Après la vente de l'activité Graphics en Australie et en Nouvelle-Zélande, il s'agit de la deuxième cession réalisée cette année par Quadient dans le segment Opérations Annexes. En tenant compte de ces transactions, celui-ci aurait représenté moins de 6 % du chiffre d'affaires total de l'année 2020 sur une base pro forma.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur https://invest.quadient.com.

À propos de Standard Investment

Fondée à Amsterdam, Standard Investment est une société d'investissement spécialisée dans les pays d'Europe du Nord-Ouest, avec des bureaux à Amsterdam, Bruxelles et Stockholm, et qui se caractérise par une approche pragmatique de l'investissement sur le segment mid-market. Fondée en 2004, la firme opère avec une philosophie basée sur l'implication directe avec les entreprises dans lesquelles elle prend des participations. Standard Investment a, entre autres, des participations dans Riedel, Synres, Aweta, The Future Group et Burger King Netherlands. Avec une équipe de 16 professionnels, elle gère un portefeuille de 16 entreprises, réparties dans 4 pays avec plus de 4 300 employés et un chiffre d'affaires cumulé supérieur à 1 milliard d'euros.

Contacts

Laurent Sfaxi, Quadient

+33 (0)1 45 36 61 39

l.sfaxi@quadient.com

financial-communication@quadient.com

Caroline Baude, Quadient

+33 (0)1 45 36 31 82

c.baude@quadient.com OPRG Financial

Isabelle Laurent / Fabrice Baron

+33 (0)1 53 32 61 51 /+33 (0)1 53 32 61 27

isabelle.laurent@oprgfinancial.fr

fabrice.baron@oprgfinancial.fr

