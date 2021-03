Quadient S A : dévoile la seconde phase de son plan stratégique « Back to Growth » visant à créer durablement de la valeur

Nous avons profondément modifié notre modèle opérationnel, simplifié notre organisation et remodelé notre portefeuille d'activités, ayant réalisé des acquisitions dans les secteurs que nous avions ciblés. Dans le même temps, nous avons développé avec succès nos activités logicielles et notre activité de consignes colis automatiques, contenu le déclin de nos activités liées au courrier, accru la proportion de notre chiffre d'affaires lie à des revenus de souscription et réalisé d'importantes synergies. »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CAPITAL MARKETS DAY 2021

Au moment où nous entrons dans la seconde phase de Back to Growth, nous sommes confiants dans notre capacité à tirer parti de nos positions de leader pour profiter de la digitalisation croissante de l'économie ainsi que des volumes de plus en plus élevés de livraisons de colis, tout en préservant notre activité courrier fortement génératrice de trésorerie. Notre nouvelle trajectoire de croissance profitable est principalement fondée sur des initiatives internes allant d'investissements dégageant de fortes rentabilités, au déploiement de notre portefeuille complet de solutions logicielles SaaS/Cloud d'automatisation intelligente des communications, en passant par la génération de synergies supplémentaires. En parallèle, nous allons continuer à évaluer l'efficacité de notre capital investi et utiliserons notre excédent de trésorerie disponible pour lancer d'éventuelles nouvelles initiatives organiques, saisir des opportunités d'acquisitions et/ou procéder à des rachats d'actions, le tout dans les limites que nous nous sommes fixées en termes de niveau d'endettement. »

Principales réalisations de « Back to Growth »

Mis en œuvre début 2019, le plan stratégique « Back to Growth » impliquait à la fois un fort recentrage du portefeuille de solutions de Quadient et une transformation majeure de son modèle opérationnel. Quadient visait à établir des positions de marché de premier plan dans des activités à forte croissance qui sont en synergie avec ses activités historiques liées au courrier. La gestion de la communication et de l'expérience client, l'automatisation des processus métier et de la gestion de documents, ainsi que les solutions de consignes colis automatiques ont été choisies pour être les moteurs de croissance du Groupe, tout en continuant à bénéficier de la forte position de Quadient dans les activités liées au courrier, très rentables et génératrices de trésorerie. L'augmentation progressive de la part de ces moteurs de croissance dans le chiffre d'affaires total de Quadient a été définie comme une mesure clé de la transformation du Groupe : en deux ans, grâce à la conjugaison d'initiatives de croissance organique et d'acquisitions ciblées, la part du chiffre d'affaires des solutions logicielles et de consignes colis est passée de 18% du chiffre d'affaires total en 2018 à 27% en 2020.

Conformément à ces orientations stratégiques, Quadient a activement remodelé son portefeuille, renforçant ses positions dans les marchés sélectionnés via des développements organiques et des acquisitions ciblées, tout en procédant à plusieurs cessions. Début 2019, Quadient a acquis Parcel Pending, une société américaine de premier plan dans le domaine des consignes colis automatiques, et a fait croître cette activité, en s'implantant avec succès sur le marché américain de la distribution et en exportant désormais son savoir-faire sur le marché résidentiel dans de nouvelles géographies telles que le Royaume-Uni et la France. Quadient a également acquis YayPay et plus récemment Beanworks, deux FinTech nord-américaines leaders, respectivement spécialisées dans la gestion automatisée des comptes clients et celle des comptes fournisseurs, renforçant ainsi l'offre logicielle de Quadient. Dans le même temps, Quadient a cédé ses activités de qualité de la donnée (Satori Software et Human Inference, toutes deux en 2019), réduit significativement ses activités de logiciels d'expédition (cession de ProShip et arrêt de Temando, toutes deux en 2020) et a récemment vendu ses activités graphiques en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les opérations de M&A ont été conduites avec une discipline financière rigoureuse. La trésorerie nette dépensée en M&A sur la période s'élève à environ 105 millions d'euros, dont environ 195- 200 millions d'euros dépensés en acquisitions et environ 90-95 millions d'euros de produit des cessions.

Dans le même temps, Quadient a profondément fait évoluer son organisation afin de simplifier son modèle opérationnel, gagner en efficacité et réunir l'ensemble de l'entreprise sous une marque unifiée et une culture commune forte. L'équipe de direction a été renouvelée et de nouveaux talents ont été recrutés pour mener à bien la transformation, une organisation hiérarchique plus simple a été mise en place avec une forte orientation régionale, et des centres d'excellence ont été créés pour rationaliser les outils et processus internes et ainsi employer au mieux l'expertise des équipes.

Dès l'initiation du plan, le développement de synergies a été défini comme un objectif central. Grâce aux ventes croisées entre les solutions, Quadient a réussi à générer environ 70 millions d'euros de synergies de revenus en

