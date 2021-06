Quadient S A : enrichit sa plateforme cloud de gestion des comptes clients

Quadient lance un module avancé de Business Intelligence (BI) pour sa solution cloud d'automatisation des comptes clients (AR), YayPay by Quadient. Le module avancé de BI pour YayPay permet aux équipes de gestion des comptes clients d'effectuer une analyse complète des données essentielles à leur activité, de plonger au cœur des données des comptes clients comme jamais auparavant et de visualiser la situation des comptes clients à l'aide de tableaux de bord dynamiques.



Ce nouveau composant participe au développement continu du portefeuille de solutions Intelligent Communication Automation (ICA) de Quadient.



Fidèle à son plan stratégique Back to Growth, Quadient poursuit ses efforts pour offrir à ses clients des plateformes SaaS (Software-as-a-Service) en mode cloud, renforcées par des capacités numériques innovantes pour automatiser leurs processus opérationnels.