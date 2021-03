Quadient S A : lance ses consignes colis automatiques sur le marché résidentiel en France

Quadient annonce le lancement de ses systèmes de consigne colis automatique pour le marché résidentiel en France. Cette nouvelle étape est la deuxième expansion internationale sur le marché résidentiel depuis l'acquisition en 2019 du leader américain Parcel Pending, suite au lancement en juillet 2020 de ces solutions pour le marché des immeubles résidentiels au Royaume-Uni.



Poussée par l'accélération des ventes en ligne et la forte demande des consommateurs pour des solutions de récupération de leurs colis pratiques et sûres, Quadient a annoncé au début du mois de mars avoir dépassé les 13 000 consignes colis installées dans le monde, faisant de la société l'un des premiers fournisseurs de consignes colis automatiques au monde.



" Nous sommes à présent bien engagés dans notre démarche stratégique d'automatiser et transformer la livraison du dernier kilomètre à travers la construction de réseaux vastes et ouverts de consignes colis automatiques, à installer dans les bâtiments et magasins des villes du monde entier ", a commenté Geoffrey Godet, le directeur général de Quadient.