Quadient S A : met la main sur la FinTech canadienne Beanworks, le marché apprécie

Quadient progresse de 1,87% à 21,80 euros l’action sur la place de Paris. Les investisseurs saluent la signature d'un accord définitif pour l'acquisition de Beanworks, une FinTech spécialisée dans les solutions SaaS (Software as a Service) d’automatisation de la gestion des factures fournisseurs. Le montant de l’acquisition (hors coûts liés à la transaction) s'élève à un peu plus de 70 millions d'euros. Elle sera intégralement financée en numéraire, sans recours à un endettement additionnel.



À la clôture de la transaction, qui devrait avoir lieu demain, Quadient détiendra une participation majoritaire d'environ 96% dans Beanworks, les deux principaux dirigeants conservant une participation minoritaire. Quadient dispose toutefois d'un mécanisme lui permettant d'augmenter sa participation jusqu'à 100% dans les années à venir.



L'an dernier, Beanworks, qui a été fondée en 2012 et a son siège social basé à Vancouver (Canada), a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 70%. L'entreprise, qui compte environ 90 collaborateurs, devrait atteindre un chiffre d'affaires d'environ 7 millions d'euros à la fin de 2021.



L'entreprise optimise les processus de traitement des factures fournisseurs de près de 800 clients, ce qui représente aujourd'hui un total de plus de 11,9 milliards d'euros annuels traités à travers sa plateforme.



" Le marché de l'automatisation de la gestion des factures fournisseurs est en pleine croissance, accéléré par la pandémie mondiale et le nombre croissant d'équipes travaillant à domicile, ce qui pousse les entreprises de toutes tailles à réfléchir à l'intérêt de dématérialiser leurs processus financiers et adopter le paiement électronique ", explique Quadient.



" En associant les forces de Beanworks, de YayPay et du portefeuille de solutions logicielles de Quadient, nous nous distinguons en tant que leader dans le software, avec une combinaison idéale de solutions cloud nous permettant de poursuivre notre mission d'aider les entreprises de toutes tailles à dématérialiser et à automatiser leurs processus les plus critiques ", a commenté Geoffrey Godet, le directeur général de Quadient.



Les prochains catalyseurs pour la valeur seront la publication des résultats annuels et la tenue d'un Capital Markets Day, le 30 mars prochain. On en apprendra ainsi plus sur les perspectives de moyen terme du groupe, les indications données à l'horizon 2022 dans le cadre du plan " Back to Growth " ayant été suspendues.



Sur les six derniers mois, le titre Quadient enregistre un bond de 96 %, notamment porté par des spéculations, en fin d'année, sur une éventuelle cession de son activité Customer Experience Management (CXM), ainsi que par le dynamisme de son activité de consignes colis automatiques.