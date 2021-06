Quadient S A : remporte deux contrats majeurs

Quadient a gagné au mois de juin la confiance de deux des plus importantes compagnies d'assurance aux États-Unis et en France. Les deux organisations ont choisi Quadient Inspire, la solution leader sur le marché de la gestion des communications clients (CCM). Aux États-Unis, l'une des trois plus grandes sociétés d'assurance dommages a choisi d'adopter la solution lauréate de Quadient comme plateforme pour toutes les communications liées aux sinistres.



Ce contrat, l'un des plus importants dans le domaine du CCM au cours des cinq dernières années, contribue à consolider la position de leadership de Quadient puisque trois des quatre plus grandes compagnies d'assurance américaines utilisent désormais Quadient Inspire.



En Europe, un groupe d'assurance français de dimension internationale, parmi les plus grandes mutuelles d'assurance au monde, a également choisi de mettre en œuvre Quadient Inspire.