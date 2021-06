Quadient S A : signe avec Pickup un contrat stratégique pour le déploiement de 1 500 consignes colis en France

Quadient signe avec Pickup un contrat stratégique pour le déploiement de 1 500 consignes colis en France

Paris, le 1er juin 2021

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, et second opérateur de consignes colis connectées dans le monde, annonce avoir signé un contrat stratégique avec Pickup, filiale du groupe La Poste et de DPDgroup, réseau de relais numéro 1 en France pour le retrait et le dépôt de colis hors domicile, pour le déploiement de 1 500 consignes automatiques pour les commerçants de proximité en France sur trois ans.

Déjà bien engagée dans la Phase Deux de son plan stratégique Back to Growth, Quadient poursuit son ambition de développer l’empreinte de ses consignes colis automatiques dans les principaux marchés e-commerce au monde, avec un objectif de 25 000 unités installées d'ici fin 2023.

En réponse à la forte croissance des flux e-commerce, particulièrement importante ces derniers mois, Pickup augmente les capacités de son réseau français, déjà constitué de 15 000 relais commerçants et 500 consignes automatiques installées dans des lieux de passage, tels que les bureaux de Poste, gares SNCF et supermarchés.

Pickup est un partenaire historique de Quadient sur le marché français, collaborant depuis 2014 dans le déploiement de son réseau de consignes. Sur ce projet, Pickup a fait le choix de la technologie Parcel Pending Lite de Quadient, brevetée et unique sur le marché, et qui, associée à l’accompagnement des commerçants par Pickup, peut être installée sans assistance technique et sans raccordement électrique. Pensées pour les commerçants, les consignes colis Lite sont composées de modules indépendants qui peuvent être installés et déplacés facilement pour s’adapter aux aménagements du magasin. À travers la mise à disposition de ces 1 500 consignes, Pickup et Quadient renforcent leur leadership sur le marché français.

« A travers nos innovations comme le modèle Parcel Pending Lite, modulaire et simple à installer et à piloter, l’objectif est d'offrir aux consommateurs une expérience de livraison exceptionnelle tout en apportant à nos partenaires un outil efficace pour faciliter leurs opérations et limiter l’empreinte carbone liée au nombre croissant de colis en circulation » a déclaré Daniel Malouf, Directeur des Solutions Consignes Colis chez Quadient. « C’est pourquoi nous nous réjouissons de la confiance renouvelée de notre partenaire historique Pickup, leader dans son domaine et toujours à l’écoute pour simplifier la vie du consommateur et de ses relais commerçants ».

« Nous sommes ravis de ce partenariat, en particulier parce que ce format de consigne modulable a été développé par Quadient sur la base de notre retour d'expérience. L’objectif de Pickup est de proposer aux commerçants l’outil le plus pratique possible, afin de les soutenir dans le développement de leur activité » déclare Maxime d’Hauteville, Directeur Général de Pickup.

Soutenir les commerçants dans le développement de leur activité

Ces 1 500 consignes ont vocation à être implantées dans toute la France, auprès d’enseignes de proximité et de commerçants indépendants partenaires de Pickup. Ce sera pour eux un service de proximité additionnel proposé à leur clientèle et qui permettra aussi d’attirer de nouveaux visiteurs. Les consignes représentent aussi un réel gain de temps de gestion pour le commerçant, et qui permettent d’absorber des volumes importants, notamment en période de pic, tout en continuant d’accueillir sa clientèle sereinement. Le commerçant restera ainsi disponible pour pratiquer son métier premier sans encombre.

Ismaël Dos Santos est le gérant de la boutique « I Replace » à Asnières (92) dédiée à la réparation de matériel informatique. Il pratique l’activité relais Pickup depuis 2017 et héberge une consigne depuis peu. Il témoigne :

« Je suis ravi de ma consigne Pickup ! Elle fonctionne très bien, se fond complétement dans ma boutique. Et puis elle est moderne, dans l’air du temps : mes clients l’apprécient. Elle me permet d’accueillir beaucoup de colis sans être interrompu dans mon activité. Je la recommande à tous mes collègues commerçants ».

Au cœur de ces nouvelles consignes Pickup, la technologie Parcel Pending Lite de Quadient permet de proposer une expérience de retrait innovante et sécurisée, avec un stockage des colis dans un espace dédié, accessible en libre-service via un code de retrait unique. Ainsi, les particuliers peuvent retirer de manière rapide et sécurisée leurs colis e-commerce (Colissimo, Chronopost) commandés sur l’un des 8 000 sites e-commerçants proposant la solution de livraison hors-domicile Pickup.

