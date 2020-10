Quadient obtient le statut « Prime » d'ISS ESG pour son engagement en matière de responsabilité sociétale d’entreprise

Paris, le 29 octobre 2020

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd’hui avoir de renouvelé l’obtention du statut « Prime » d’ISS ESG, en reconnaissance de ses activités sur des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG). ISS ESG est la branche d'investissement responsable d'Institutional Shareholder Services Inc. (ISS).

Quadient avait obtenu son premier statut « Prime » en 2017. Ce statut est attribué aux entreprises dont la performance ESG est au-delà du seuil spécifique défini pour son secteur. La performance 2020 de Quadient est le reflet de son engagement et de ses efforts continus en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

En 2019, Quadient a adapté son plan RSE pour soutenir la stratégie Back to Growth de la société, centrée sur les collaborateurs et les communautés, les solutions innovantes, fiables et durables, l'éthique et la conformité, ainsi que l’environnement. L’évaluation ISS ESG de cette année démontrent que Quadient a réalisé des progrès notables en termes de gouvernance, d'éthique des affaires et de réduction de son impact environnemental. À l'horizon 2021 et au-delà, Quadient prévoit de poursuivre sur cette lancée dans le cadre de son programme RSE.

« Dans le cadre de notre stratégie Back to Growth, nous avons choisi de faire de la responsabilité sociétale d’entreprise un axe central de la transformation de Quadient. Nous sommes fiers d'avoir reçu une fois de plus la distinction du statut « Prime » d'ISS ESG », a déclaré Brandon Batt, Directeur de la Transformation de Quadient, dont la mission inclut la RSE. « Nous poursuivons notre engagement pour une croissance durable et l’amélioration de l'impact de Quadient sur nos communautés et sur l’environnement ».

L’agence ISS ESG fait partie d’Institutional Shareholder Services Inc. (ISS). Elle fournit de la recherche et des notations, permettant à ses clients d’identifier les risques et les opportunités sociaux et environnementaux matériels. Elle établit des standards éprouvés pour mesurer, analyser, projeter, évaluer et actualiser le profit économique sous-jacent d’une entreprise. ISS ESG dispose d’une expertise mondialement reconnue sur un large éventail de questions liées à l'investissement durable et responsable. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.issgovernance.com/esg/ratings/ .

