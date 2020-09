Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Quadient (ex Neopost) a levé le voile lundi soir sur ses résultats au titre du premier semestre 2020 (clos fin juillet). Ainsi, le spécialiste des solutions de traitement du courrier et des consignes automatiques a dégagé un bénéfice net (part du groupe) de 21 millions d'euros sur la période, en baisse de 54,5% par rapport à la même période de l’exercice précédent. De son côté, le résultat opérationnel courant (hors charges liées aux acquisitions) ressort à 61 millions d'euros, en baisse de 34,2% sur un an.Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 485 millions d'euros au premier semestre 2020, en baisse de 12,9% à données publiées et de -12,8% en organique.Globalement, Quadient met en avant sa " bonne résilience " dans un contexte de crise du Covid-19.Concernant ses perspectives, le groupe indique que " la tendance de chiffre d'affaires est attendue en amélioration au second semestre 2020, soutenue par la croissance des activités Business Process Automation et Parcel Locker Solutions ".Pour l'ensemble de l'exercice 2020, Quadient table sur une baisse organique du chiffre d'affaires d'environ 10% par rapport à 2019, un Ebit courant compris entre 135 millions d'euros et 145 millions d'euros et un Flux de trésorerie supérieurs à 100 millions d'euros.Le groupe prévient que ses objectifs sont à considérer " hors évolution défavorable de la crise sanitaire de Covid-19 et dégradation économique dans les prochains mois ".